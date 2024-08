Domažlice koupí chátrající areál bývalé továrny, k využití vyhlásí soutěž

Jiří Královec zavedl ve městě domácí výrobu tkanic v roce 1848, továrna je z roku 1884. Po znárodnění tam byl sklad oděvů, třicet let je opuštěná.

„S vlastníkem, který žije v zahraničí, jsme se domluvili, že ji prodá za 11 milionů korun. Na červnovém zastupitelstvu jsme se dohodli, že ji koupíme a bylo přijato usnesení, že se mají dojednat podmínky kupní smlouvy, které budou předloženy 28. srpna na dalším jednání zastupitelů,“ uvedl starosta Stanislav Antoš. Pro koupi je podle něj většina.

Továrna, která byla mezi válkami největším výrobcem tkanic, šňůr, prýmek, stuh a pentlí v Čechách, by mohla sloužit třeba jako parkovací dům v zadním traktu a velký kulturní sál v předním.

„Může sloužit i na něco jiného, ale nikdy už takový pozemek v centru města nebude k mání - to je nejdůležitější,“ řekl Antoš. Podle něj nevadí, pokud bude areál několik let čekat na přestavbu a využití. „Hlavně, když s ním město bude moci nakládat,“ dodal. K využití vyhlásí architektonickou soutěž.

„Je to stejná výzva jako Domažlický pivovar. Ze začátku také nikdo nevěděl, co s ním. Existovala spousta nápadů, i velmi nereálných. A nakonec je z toho velmi povedená stavba (kulturního a informačního centra, minipivovaru a restaurace), která vyhrála různé architektonické soutěže,“ uvedl Antoš.

Stav objektu není dobrý, ale ne katastrofální

Domažlický rodák, sociolog Petr Witz z Univerzity Karlovy, teď se studenty analyzuje život v pohraničním regionu. „Součástí projektu budou také potřeby mladých lidí, a to i ve vztahu k bývalé Královcově továrně, tedy, co by si tam představovali mladí, kteří nám většinou po dostudování z regionu odejdou,“ řekl starosta. Výstupy projektu město využije.

Současný stav objektu se železobetonovým skeletem a vysokými stropy není podle starosty dobrý, ale ne katastrofální. Hlavní zhruba čtyřpodlažní objekt, jehož čelo míří do Vodní ulice, by se podle Antoše mohl zrekonstruovat, ale bude záležet na stanovisku památkářů a statiků.

„Ozývají se nezávislé názory, že by bylo vhodné objekt snížit na výšku okolní řadové zástavby,“ uvedl. Vzadu je velký dvůr s obslužnými budovami kotelnou či skladem. „Pokud by zmizely, otevírá se poměrně velká plocha za továrnou,“ dodal.

V Královcově továrně bylo mezi válkami na 4000 metrech čtverečních 100 stužkových a 80 pletacích stavů. Vyráběly veškeré stužkové a tkanicové zboží od krojových pentlí po knoty. Po roce 1989 byl areál vrácen původnímu majiteli, který se o něj nestará.