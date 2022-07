Bití do hlavy a kousání. Na Babišově mítinku se popraly dvě ženy

Policie vyšetřuje incident, který se na konci června odehrál na mítinku expremiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v Domažlicích, kam přišli jeho příznivci i odpůrci. Na akci se dostaly do konfliktu dvě ženy, z nichž jedna vyjadřovala svoji nepřízeň pískáním na píšťalku. Druhá jí píšťalku vytrhla z ruky a zahodila, pak sokyni bila do hlavy. Za to schytala kousnutí do ruky.