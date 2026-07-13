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Kojenec popálený chemikálií v kočárku. Policisté už vědí, co to bylo za látku

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  12:46
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Kriminalisté prověřující případ kojence popáleného v kočárku chemikálií již vědí, o jakou látku se jednalo. Incident se odehrál minulý týden v Domažlicích. Miminko popálila chemikálie přímo na hlavičce, jeho maminka utrpěla zranění na rukou.

„V souvislosti s prověřováním případu zraněného kojence v kočárku v Domažlicích je nám již na základě provedené expertizy z odvětví chemie známa chemická látka, kterou byl kočárek ještě před uložením miminka do něj znečistěn,“ informovala v pondělí krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Dodala ale, že z taktických důvodu nebudou látku konkrétně specifikovat. Zejména s ohledem na to, že je případ ve fázi prověřování a prozatím neznají osobu, která se tohoto jednání mohla dopustit.

Dítě popálené chemikálií v kočárku. Policie pracuje s několika verzemi

„Krajští kriminalisté provedli další výslechy osob a na případu i nadále intenzivně pracují,“ uzavřela Burešová.

Incident z minulé středy kriminalisté prověřují jako ublížení na zdraví. Dvouměsíční dítě utrpělo v odpoledních hodinách poranění na temeni hlavy po vložení do kočárku, který byl zřejmě potřísněn nějakou chemikálií.

Kriminalisté pracují s několika verzemi, jak mohl být kočárek zasažen. Matka dítě podle policie uložila do kočárku, který měla ve společné kočárkárně bytového domu. „Prozatím vše nasvědčuje tomu, že byl korpus kočárku znečištěný zatím přesně nezjištěnou chemickou látkou, která měla ještě před uložením dítěte do kočárku prosáknout do korby,“ uvedla již dříve Burešová.

Záhy poté, co osmnáctiletá matka dítě do kočárku položila a zjistila problém, kojence vyndala a ošetřila. Do péče si ho potom převzali zdravotníci. Stejně tak i mladou ženu. Oba pak odvezli do nemocnice k dalšímu ošetření.

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