Chodský mariáš má své symboly. Koláče, kolébku, z dudáků jsou svršci

„Všechno vzniklo tak, že má kolegyně Slávka Štrbová nakreslila chodského černého Petra. Když se dostal do světa, začali se ozývat různí sběratelé karet, že by o něj měli zájem. Chtěli se přijet podívat, seznámit se s autorkou,“ vysvětluje Kristýna Pinkrová, historička Muzea Chodska v Domažlicích.



Tady je Chodský mariáš společně s dalšími desítkami různorodých karet k vidění na nové výstavě.

„Černého Petra hrají převážně děti, spousta dospělých začala litovat, že nejsou také podobné karty pro dospělé. Proto jsme se loni rozhodli vytvořit Chodský mariáš. Chtěli jsme udělat produkt spojený s regionem. A zároveň aby nešlo jenom o věc, kterou si vystavíte na poličce, ale také ji můžete použít,“ dodává.

Příprava i výroba karet si vyžádala spoustu času. „Pracovali jsme s atributy spojenými s regionem, aby to mělo logiku. Původně jsem měla úplně jinou výtvarnou představu. Když jsme ale věc konzultovali s hráči mariáše, řekli nám: Jestli chcete, aby lidé s těmi kartami hráli, musí být na první pohled patrné, co jsou kule, co žaludy, červené a zelené. A aby byly jasné počty. Jinak to nemá cenu dělat. Byl by to hezký sběratelský kus, ale pro hraní by byl nepoužitelný,“ sděluje Pinkrová.

A tak se vizuál, co nejvíce to šlo, přizpůsobil herním symbolům. „Na každé z karet od jedničky do desítky jsme použili nějaký chodský ornament nebo symbol. Najdeme tam tak například chodské bůtky ke kroji, koláč, kolébku. Většina prostoru je ale vyhrazena vyobrazení karetnímu,“ podotýká.

Více si pak autoři vyhráli s ostatními kartami. „Jako spodci jsou vyobrazeny chodské ženy v krojích. V různém ročním období a věku. Od děvčátka po stařenku. Podobně jsme postupovali u králů, zde jsou zachyceni chodští muži od mladíka přes ženatého muže po staříka. Filci jsou členové chodské muziky. Hlavními motivy es jsou potom atributy a dominanty Chodska. K nim patří Chodský hrad s chodskými právy, typická chodská vesnice či znak města Domažlice. Snažili jsme se, aby to nebyla jenom volná tvorba, ale aby karty opravdu charakterizovaly region,“ informuje Kristýna Pinkrová.

Chodský mariáš si lidé mohou zakoupit v muzeu. „Máme ohlasy, že si lidé s těmito kartami opravdu hrají. Jsme rádi, že neleží v šuplíku,“ dodává s úsměvem.