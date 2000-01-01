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Dudácké kapely, lidé v krojích, folklorní vystoupení, chodské koláče zdobené mákem, povidly a tvarohem, chodská keramika, šité dekorace, šperky a další upomínkové předměty z Chodska ovládly Domažlice. Od pátku do neděle se tu koná 72. ročník Chodských slavností, které patří vůbec k nejstarším a největším národopisným slavnostem v České republice.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Od pátku do neděle vystoupí v Domažlicích na třech pódiích téměř 800 účinkujících, organizátoři připravili na pět desítek pořadů. Některé soubory zpívaly a hrály přímo v ulicích města.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Slavnostní zahájení 72. Chodských slavností se odehrálo v pátek v 18 hodin na hlavním pódiu u brány na náměstí Míru. Zúčastnili se ho zástupci 11 chodských vesnic, rozkrojil se pouťový koláč, takzvaný vandrovník z pekárny Bořice, a narazilo se také speciální pouťové pivo.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Na třech pódiích se střídají folklorní a dudácké kapely jedna za druhou. Návštěvníci se v neděli mohou těšit na vystoupení například Dechové hudby Liduška, Postřekovanky, souboru Sluníčko, lidové muziky Rokytí, Vrchovanky či Úhlavanky.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Letošní Chodské slavnosti se nesou ve znamení 150. výročí narození slavného skladatele a vydavatele Chodského zpěvníku Jindřicha Jindřicha.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Součástí slavností je staročeský jarmark. Pouťové suvenýry i mnoho dobrot a nápojů nabízí několik stovek stánků na náměstí Míru, ulici Msgre B. Staška, Pivovarské a Chodské ulici.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Podle organizátorů do Domažlic během tří dnů dorazí desítky tisíc lidí. Před covidem se počet návštěvníků pohyboval kolem 80 tisíc.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Kolik lidí letos do Domažlic dorazí, změří mobilní operátor. Měření návštěvnosti přinese řadu údajů, například odkud návštěvníci do Domažlic přijedou, jak dlouho ve městě setrvají a podobně. Letošní páteční a sobotní slavnosti ale ovlivnilo horko.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Sobotní program byl nabitý. Vystoupila například Mladá chodská krev, Jiskra z Plzně, Cimbálová muzika Zádruha z Dolních Bojanovic, děti z Chodského souboru Mrákov, ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice a Národopisný soubor Postřekov.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Zlatým hřebem sobotního programu bylo vystoupení Konrádyho dudácké muziky na hlavním pódiu na náměstí Míru.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Chodská keramika nesmí na Chodských slavnostech chybět. Zájem o ni je velký.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Na Chodských slavnostech nesmějí samozřejmě chybět ani pravé chodské koláče. Pekárny jich napečou tisíce. Například rodinná pekárna v Bořicích peče koláče podle tajného receptu, který majitelka pekárny drží v rodině po desetiletí.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Součástí Chodských slavností je každoročně svatovavřinecká pouť na vrchu Vavřineček nad Domažlicemi.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Mše na vrchu Vavřineček se uskutečnila také v neděli od 10 hodin, zazpívala Domažlická dudácká muzika. Kostelík bude pro zájemce otevřen až do 15 hodin.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Na mši vždy vyráží krojovaný průvod, k dispozici je i bezplatný autobus.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Lidé v krojích, kterých bývají desítky, a návštěvníci Domažlic vycházejí od kříže na rozcestí pod Vavřinečkem.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
V sobotu mši na Vavřinečku celebroval plzeňský biskup Tomáš Holub, o hudební doprovod se postaral Folklorní soubor Hájíček.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA
Mše na Vavřinečku je připomínkou památné Svatovavřinecké pouti roku 1939, která se na základě kázání tehdejšího vyšehradského kanovníka Mons. Bohumila Staška stala spontánním manifestem českého národa proti nacistické okupační moci.
Autor: FOTO: Petr Eret, MAFRA