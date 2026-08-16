OBRAZEM: Koláče, šperky i dudácké kapely. Domažlice zaplavily stovky krojovaných lidí

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OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
Sanitka na adrese pacientku nenašla, žena zemřela. Rodina viní záchranáře
Se smrtí svojí matky se nemůže smířit muž z Plzně, záchranáře viní z pochybení. Podle něj sanitka přijela na chybnou adresu, a k ošetření jeho maminky tak nedošlo. Záchranáři se ale brání tím, že...
Smrt na metalovém festivalu Brutal Assault. Západočeská žalobkyně se oběsila
Policisté řeší případ čtyřiačtyřicetileté ženy, která minulý týden zemřela během metalového festivalu Brutal Assault v Josefově na Náchodsku. Poté, co byla pohřešována, ji policie vypátrala, ale už...
Plán na záchranu chátrající Radyně. Několik variant, počítá se s prosklenou střechou
Město Starý Plzenec má hotovou komplexní architektonickou studii obnovy a adaptace areálu hradu Radyně. Součástí návrhu je i zastřešení hradu ve třetím podlaží. Studie prověřuje dvě varianty, obě...
Plzeň - Zlín 3:2, domácí poprvé v sezoně zvítězili, ale žádný koncert nepředvedli
Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až ve čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem.
Sebevědomý střelec Kabongo: Už na tréninku jsem hlásil, že půjdu na penaltu
Krátce před koncem prvního poločasu sobotního duelu se Zlínem si Christophe Kabongo postavil míč na značku pokutového kopu a s přehledem jej proměnil. Svým třetím gólem v sezoně poslal Viktorii do...
Srážka tramvaje a popelářského vozu ráno blokovala Moskevskou ulici v Praze
Nehoda tramvaje a popelářského vozu zablokovala v pondělí ráno ulici Moskevská v Praze 10. Nikdo není zraněný. Provoz osobních vozů a hromadné dopravy byl odkloněn až do 9:15. Přesnou příčinu a míru...
Chlapec se vydal za maminkou do práce a ztratil se. Pomohla náhoda
Do velkých nesnázích se dostal chlapec v Plzni, který se rozhodl, že navštíví svoji maminku v práci. Jenže cestu k ní nenašel a ztratil se. Plačícího klučinu i s jeho čtyřnohým parťákem zpozorovaly...
OBRAZEM: Koláče, šperky i dudácké kapely. Domažlice zaplavily stovky krojovaných lidí
Dudácké kapely, lidé v krojích, folklorní vystoupení, koláče zdobené mákem, povidly a tvarohem, keramika, šité dekorace, šperky a další upomínkové předměty z Chodska ovládly Domažlice. Od pátku do...
Sucho ničí úrodu. Zemědělci zvažují kvůli nedostatku krmiva prodej dobytka
Letošní tropické teploty, které přišly už v červnu, zasáhly zemědělce v Plzeňském kraji více než jinde. Vše může vyvrcholit tím, že se budou zbavovat dobytka, protože nebudou mít čím krmit, když...
Plzeň - Zlín 3:2, domácí poprvé v sezoně zvítězili, ale žádný koncert nepředvedli
Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až ve čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem.
Musíme zvažovat, co ztrácíme a co získáváme, říká o úpravě náměstí v Plzni šéf odboru
Probíhající úprava západní strany náměstí Republiky v Plzni se stala tématem veřejných debat. Kritikům se nelíbí, jak se zachází s dlažbou, vadí jim i zasázení stromů. „To, co na západní straně...
Úhlavu musí kvůli suchu dotovat nýrská přehrada, Plzeň by jinak byla bez vody
Již dva týdny teče z nýrské přehrady do řeky Úhlavy, která zásobuje pitnou vodou celou Plzeň, zvýšené množství vody. O nadlepšení vodního stavu řeky si zažádala Vodárna Plzeň. Kvůli nízkému průtoku...
Začínají Chodské slavnosti, pouťová zábava se letos poprvé koná pod širým nebem
V Domažlicích dnes začíná největší a nejstarší národopisná slavnost západočeského regionu – 72. Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť. Třídenní svátek se letos nese ve znamení 150. výročí narození...
Plameny z pole na Klatovsku zasáhly i blízký les, hašení komplikoval vítr
Desítky hasičů bojovaly s plameny na poli a v sousedním lese u Újezdce na Klatovsku. U požáru zasahovali s deseti cisternami a vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hašení jim...
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Cyklistovi za jízdy vzplála v batohu baterie do elektrokola, má těžké popáleniny
Na popáleninovém centru vinohradské nemocnice skončil muž, ročník 1991, kterému v Plzni za jízdy vzplál na zádech batoh. Převážel v něm bateriovou sadu, zřejmě na elektrokolo. Hasiči mají podezření,...
Vzbuzoval nejistotu a strach. Za útlak tiskaře dostal bývalý důstojník StB podmínku
Před čtyřiceti lety se po několika letech sledování, výslechů na StB, diskreditaci a výhrůžkám rozhodl bývalý pracovník plzeňské tiskárny vystěhovat z tehdejšího Československa do Rakouska. Estébáci...