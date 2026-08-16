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OBRAZEM: Koláče, šperky i dudácké kapely. Domažlice zaplavily stovky krojovaných lidí

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  12:16
72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026) 72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026) 72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026) 72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026) 72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026) 72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026) 72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026) 72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026) 72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026) 72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026) 72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026) 72. Chodské slavnosti. (15. srpna 2026)
Dudácké kapely, lidé v krojích, folklorní vystoupení, koláče zdobené mákem, povidly a tvarohem, keramika, šité dekorace, šperky a další upomínkové předměty z Chodska ovládly Domažlice. Od pátku do neděle se tu koná 72. ročník Chodských slavností, které patří vůbec k nejstarším a největším národopisným slavnostem v České republice.

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OBRAZEM: Koláče, šperky i dudácké kapely. Domažlice zaplavily stovky krojovaných lidí

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Dudácké kapely, lidé v krojích, folklorní vystoupení, koláče zdobené mákem, povidly a tvarohem, keramika, šité dekorace, šperky a další upomínkové předměty z Chodska ovládly Domažlice. Od pátku do...

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Plzeň - Zlín 3:2, domácí poprvé v sezoně zvítězili, ale žádný koncert nepředvedli

Sestřih zápasu
Plzeňský Christophe Kabongo a jeho úspěšná penalta proti Zlínu.

Vyhlásili útok na titul, ale po třech ligových kolech ještě nevyhráli. Až ve čtvrtém poprvé ukořistili plzeňští fotbalisté triumf. Doma zvítězili 3:2 nad Zlínem.

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