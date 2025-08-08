Domažlice ovládnou Chodské slavnosti, mši odslouží arcibiskup z Nigérie

Petr Ježek
  9:44
Chodská metropole se na tři dny mění v lidské mraveniště plné postav v krojích, kdy se v ulicích města mísí tóny z dud s dechovkou, bigbítem i houkáním parní lokomotivy. Do desetitisícových Domažlic přijede o tomto víkendu až na 80 tisíc návštěvníků. Druhý srpnový víkend je tradičně ve znamení Chodských slavností. Letošní ročník je už jedenasedmdesátý.
Chodské slavnosti se o nastávajícím víkendu uskuteční již po jedenasedmdesáté.

Chodské slavnosti se o nastávajícím víkendu uskuteční již po jedenasedmdesáté. | foto: Petr Eret, MAFRA

Chodské slavnosti se o nastávajícím víkendu uskuteční již po jedenasedmdesáté.
Chodské slavnosti se o nastávajícím víkendu uskuteční již po jedenasedmdesáté.
Chodské slavnosti se o nastávajícím víkendu uskuteční již po jedenasedmdesáté.
Chodské slavnosti se o nastávajícím víkendu uskuteční již po jedenasedmdesáté.
81 fotografií

Domažlický starosta Stanislav Antoš říká, že hlavní struktura kulturní akce je daná, tedy vystoupení folklorních souborů a muzikantů. „Programovou náplň připravuje naše městské kulturní středisko při jednání se soubory a kapelami, které tu často vystupují. V programu nesmí chybět tradiční Dudácké štandrle. Vždy se ale mění zaměření jednotlivých pořadů na třech pódiích, obměňují se i vystupující,“ vysvětlil domažlický starosta.

Od čtvrtka je v centru Domažlic mnoho dočasných omezení a uzavírek, na náměstí u brány už včera technici stavěli hlavní pódium. Proto se všude kolem objevily značky se zákazy vjezdu.

Zemřel legendární chodský dudák Antonín Konrády, bylo mu 93 let

Zástupce velitele domažlických strážníků Radovan Plšek upozornil, že až do konce slavností budou strážníci dohlížet nejen na respektování dopravního značení a dodržování průjezdu po záchranářská auta v ulicích, ale nekompromisní budou i v případě aut parkujících na zeleni.

„Na tohle budou vyčleněné minimálně dvě hlídky. Apelujeme na lidi, aby byli ohleduplní. Hasiči musí mít zajištěný průjezd. Pomoc může potřebovat kdokoli z nás a záchranáři se k němu musejí dostat co nejrychleji,“ upozornil zástupce velitele domažlických strážníků.

Letošní Chodské slavnosti budou jiné i v tom, že na pódiu bude chybět dudácký nestor a domažlická ikona Antonín Konrády. Muzikant a bavič, jehož děda vyráběl pravé chodské dudy, zemřel letos v únoru ve věku 93 let.

Ještě loni byl jednou z hlavních postav slavností. „Chybět letos bude hodně. Je to ztráta, která se nezahojí. Naštěstí tu zůstává jeho odkaz, Konrádyho dudácká muzika hraje dál a to je to hlavní,“ říká starosta.

Tradiční poutí na vrch Vavřineček a následnou mší pokračovaly v neděli Chodské slavnosti. (13. srpna 2023)
Antonín Konrády na Chodských slavnostech v Domažlicích. (10. srpna 2013)
Vedoucí folklórního souboru Konrádyho dudácká muzika Antonín Konrády na domažlickém náměstí. (10. srpna 2002)
Na trzích nesmí chybět ani dobré jídlo a pití. Trhovci s sebou přivezli sýry, pražené mandle, domácí slivovice a vína, bezlepkové sladké pečivo, pečou trdelníky, langoše, klobásy... (10. srpna 2024)
81 fotografií

Muzika vystoupí v sobotu v půl osmé večer se vzpomínkovým pořadem právě na Antonína Konrádyho s názvem Bul bych já to chlap. „Což je zároveň název písničky, se kterou ho mám natrvalo spojeného. Byla jeho oblíbená a vyloženě k němu pasovala. Do jisté míry se vzpomínkový pořad, který byl v našem kulturním středisku po posledním rozloučení s hudebníkem, promítá do pořadu připraveného pro Chodské slavnosti,“ prozradil Stanislav Antoš.

Na pódiích v centru Domažlic budou tři dny vystupovat dětské i dospělácké folklorní soubory, hudební tělesa a kapely různých stylů a žánrů, na pódiích vystoupí i divadelní uskupení. Vše je zdarma. Na náměstí tradičně nebudou chybět klasické trhy.

Na Chodrockfestu vystoupí na dvě desítky kapel

Současně s tím bude v pátek a v sobotu dunět okrajem Domažlic rocková muzika na tradičním Chodrockfestu. V jezdeckém areálu Pod Vavřincem vystoupí na dvě desítky kapel od Brutusu přes Vypsanou fiXu až po kapelu Wohnout.

Meteorologové slibují na víkend slunce a vedro, lidé by to proto neměli přehánět s alkoholem.

Kraj po oba dny vypravuje z Plzně do Domažlic a zpět historický vlak tažený parní rychlíkovou lokomotivou Šlechtična plzeňského Iron Monument Clubu. K ní bude připojeno až sedm historických vagonů s dřevěnými sedačkami.

Do vlaku se vejde přes 400 cestujících, speciální jízdenky se kupují přímo ve vlaku. Běžné krajské jízdenky tu neplatí. Zkušenosti z minulých let ukazují, že při každé cestě byl vlak zcela zaplněn. „Po oba dva víkendové dny bude parní vlak se Šlechtičnou vyjíždět z Domažlic do České Kubice, Kdyně a Klenčí pod Čerchovem,“ uvedla mluvčí hejtmanství Helena Frintová.

Posílené budou i běžné vlaky, které jezdí do Domažlic. Místní se připravují i na příjezd tisíců aut a desítek autobusů do města. Starosta Antoš doporučuje vůbec nezajíždět do centra Domažlic, ale auta nechat na okraji města nebo záchytných parkovištích a pokračovat pěšky nebo městskou dopravou. Autobusy budou vozit lidi bezplatně.

Kromě dění v centru Domažlic je tradičně oblíbená i pouť k Vavřinečku, kde je na sobotní i nedělní 10. hodinu naplánovaná mše. Tu sobotní bude sloužit plzeňský biskup Tomáš Holub společně s arcibiskupem Ignatiusem Ayau Kaigamou, arcibiskupem z města Abuji v Nigérii.

Chodské slavnosti v Domažlicích (11. 8. 2024)

11. srpna 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Naše cesty nejsou slučitelné, dala kapela J.A.R. sbohem kandidujícímu Klempířovi

Kapela J.A.R. se zbavila jednoho ze svých frontmanů Oto Klempíře nedlouho poté, co oznámil kandidaturu v říjnových sněmovních volbách za Motoristy v Plzeňském kraji. Naše životní cesty nejsou...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Rangers - Plzeň v TV: kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Parádní otočka a vzhůru na dalšího soupeře. Fotbalisté Plzně vyřadili Servette Ženeva a ve 3. předkole Ligy mistrů je čekají Rangers. Začíná se ve Skotsku 5. srpna od 20:45. Kde můžete zápas obou...

Hledače pokladů těžce zranil na Tachovsku myslivec, má broky v hrudníku

Hledače vzácných kovů, který v noci na neděli procházel s detektorem kovů les u Ctiboře na Tachovsku, postřelil myslivec. Zraněný čtyřiačtyřicetiletý muž skončil s vážnými zraněními v nemocnici.

Filip Turek za svou jízdu 200 km/h vyvázl bez trestu

Europoslanec a čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek nebude potrestaný za svou zběsilou jízdu po dálnici v rychlosti 200 kilometrů za hodinu. Policie případ vyhodnotila jako přestupek a předala...

Domažlice ovládnou Chodské slavnosti, mši odslouží arcibiskup z Nigérie

Chodská metropole se na tři dny mění v lidské mraveniště plné postav v krojích, kdy se v ulicích města mísí tóny z dud s dechovkou, bigbítem i houkáním parní lokomotivy. Do desetitisícových Domažlic...

8. srpna 2025  9:44

Prostřelení okna kamionu na D5 míří k soudu, způsob rány je však stále nejasný

Před soudem už příští měsíc stanou dva cizinci obvinění ze dvou trestných činů. Letos v lednu podle policie ve vozidle BMW během předjíždění na dálnici D5 rozbili kamionu boční okno. Zřejmě k tomu...

7. srpna 2025  15:26

Ukrajinec pózoval v kašně na náměstí, kromě kamaráda ho natáčeli i strážníci

Jedna z kašen na centrálním náměstí v Plzni opět zlákala dalšího cizince, aby se v ní vykoupal. Tentokrát šlo o Ukrajince, který v nádrži pózoval a vyzkoušel i proud vody z chrliče. Zakázanou koupel...

7. srpna 2025

Nařčení biskupova spolupracovníka z nemravností se nepotvrdilo, Holub zváží co dál

Nařčení z nevhodného sexuálního chování, kterého se měl dopustit jeden z nejbližších spolupracovníků plzeňského biskupa Tomáše Holuba, se nepotvrdilo. Dospěla k tomu policie i biskupství. Zatím není...

7. srpna 2025  11:27

Panasonic otevře za pár týdnů novou výrobní halu

Do Plzně se přesunula z Malajsie výroba tepelných čerpadel. Obor teď zažil nepříznivé roky, ale zájem už se zase začíná zvedat.

7. srpna 2025

VIDEO: Další setkání s vlkem na Šumavě. Prohlížel si fenku československého vlčáka

V okolí Hartmanic na Šumavě se v posledních dnech potuluje vlk. Jeho přítomnost dokládá už druhý případ, kdy se ukázal lidem. Poté, co svoje video ze setkání se šelmou zveřejnil náčelník šumavské...

6. srpna 2025  13:30

Podezřelý student ZČU vraždit neplánoval, zjistila policie a případ odložila

Policisté odložili případ jednadvacetiletého studenta Západočeské univerzity v Plzni, kterého podezírali z přípravy vraždy. Podle závěru vyšetřovatelů se k ničemu takovému nechystal. Nevytvořil ani...

6. srpna 2025

Ti, kteří Plzeň roztrhali na kusy. Kdo jsou Antman a Gassama

Jeden je v klubu tři týdny, druhý dva dny. Djeidi Gassama a Oliver Antman, hbitá křídla skotských Rangers, která se v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů postarala o jasné vítězství nad Plzní...

6. srpna 2025  12:59

Plzeňští ztratili duši, Rangers je v boji o Ligu mistrů přejeli. A postup je jen teorie

Dobře věděla, co získá. Ale také o co může přijít. Situace buď, anebo. Kdyby si fotbalová Plzeň dupla, mohla zkusit největší hvězdu na sílu udržet. Ještě aspoň chvíli, aby třeba pomohla přiblížit...

6. srpna 2025

To je dárek, přítel rád sedí. Žena svérázně vysvětlovala krádež v kavárně

Mírně použité křesílko toužila dát jako dárek k narozeninám svému příteli šestačtyřicetiletá žena z Plzně. Kupovat ho ale nechtěla. Ukradla ho v předzahrádce kavárny v historickém centru Plzně.

6. srpna 2025  8:58

Rangers, velká síla. Dlouho jsem neviděl tak dobře kombinující tým, žasnul Jemelka

Bez vytáček uznali, že tohle byl jiný kalibr. „Svlékli nás do naha,“ řekl po úvodní porážce s Rangers (0:3) v boji o Ligu mistrů plzeňský záložník Lukáš Červ. „Dlouho jsem neviděl takhle dobře...

6. srpna 2025

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

5. srpna 2025,  aktualizováno  23:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.