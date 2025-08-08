Domažlice ovládnou Chodské slavnosti, mši odslouží arcibiskup z Nigérie

Domažlický starosta Stanislav Antoš říká, že hlavní struktura kulturní akce je daná, tedy vystoupení folklorních souborů a muzikantů. „Programovou náplň připravuje naše městské kulturní středisko při jednání se soubory a kapelami, které tu často vystupují. V programu nesmí chybět tradiční Dudácké štandrle. Vždy se ale mění zaměření jednotlivých pořadů na třech pódiích, obměňují se i vystupující,“ vysvětlil domažlický starosta.
Od čtvrtka je v centru Domažlic mnoho dočasných omezení a uzavírek, na náměstí u brány už včera technici stavěli hlavní pódium. Proto se všude kolem objevily značky se zákazy vjezdu.
Zemřel legendární chodský dudák Antonín Konrády, bylo mu 93 let
Zástupce velitele domažlických strážníků Radovan Plšek upozornil, že až do konce slavností budou strážníci dohlížet nejen na respektování dopravního značení a dodržování průjezdu po záchranářská auta v ulicích, ale nekompromisní budou i v případě aut parkujících na zeleni.
„Na tohle budou vyčleněné minimálně dvě hlídky. Apelujeme na lidi, aby byli ohleduplní. Hasiči musí mít zajištěný průjezd. Pomoc může potřebovat kdokoli z nás a záchranáři se k němu musejí dostat co nejrychleji,“ upozornil zástupce velitele domažlických strážníků.
Letošní Chodské slavnosti budou jiné i v tom, že na pódiu bude chybět dudácký nestor a domažlická ikona Antonín Konrády. Muzikant a bavič, jehož děda vyráběl pravé chodské dudy, zemřel letos v únoru ve věku 93 let.
Ještě loni byl jednou z hlavních postav slavností. „Chybět letos bude hodně. Je to ztráta, která se nezahojí. Naštěstí tu zůstává jeho odkaz, Konrádyho dudácká muzika hraje dál a to je to hlavní,“ říká starosta.
Muzika vystoupí v sobotu v půl osmé večer se vzpomínkovým pořadem právě na Antonína Konrádyho s názvem Bul bych já to chlap. „Což je zároveň název písničky, se kterou ho mám natrvalo spojeného. Byla jeho oblíbená a vyloženě k němu pasovala. Do jisté míry se vzpomínkový pořad, který byl v našem kulturním středisku po posledním rozloučení s hudebníkem, promítá do pořadu připraveného pro Chodské slavnosti,“ prozradil Stanislav Antoš.
Na pódiích v centru Domažlic budou tři dny vystupovat dětské i dospělácké folklorní soubory, hudební tělesa a kapely různých stylů a žánrů, na pódiích vystoupí i divadelní uskupení. Vše je zdarma. Na náměstí tradičně nebudou chybět klasické trhy.
Na Chodrockfestu vystoupí na dvě desítky kapel
Současně s tím bude v pátek a v sobotu dunět okrajem Domažlic rocková muzika na tradičním Chodrockfestu. V jezdeckém areálu Pod Vavřincem vystoupí na dvě desítky kapel od Brutusu přes Vypsanou fiXu až po kapelu Wohnout.
Meteorologové slibují na víkend slunce a vedro, lidé by to proto neměli přehánět s alkoholem.
Kraj po oba dny vypravuje z Plzně do Domažlic a zpět historický vlak tažený parní rychlíkovou lokomotivou Šlechtična plzeňského Iron Monument Clubu. K ní bude připojeno až sedm historických vagonů s dřevěnými sedačkami.
Do vlaku se vejde přes 400 cestujících, speciální jízdenky se kupují přímo ve vlaku. Běžné krajské jízdenky tu neplatí. Zkušenosti z minulých let ukazují, že při každé cestě byl vlak zcela zaplněn. „Po oba dva víkendové dny bude parní vlak se Šlechtičnou vyjíždět z Domažlic do České Kubice, Kdyně a Klenčí pod Čerchovem,“ uvedla mluvčí hejtmanství Helena Frintová.
Posílené budou i běžné vlaky, které jezdí do Domažlic. Místní se připravují i na příjezd tisíců aut a desítek autobusů do města. Starosta Antoš doporučuje vůbec nezajíždět do centra Domažlic, ale auta nechat na okraji města nebo záchytných parkovištích a pokračovat pěšky nebo městskou dopravou. Autobusy budou vozit lidi bezplatně.
Kromě dění v centru Domažlic je tradičně oblíbená i pouť k Vavřinečku, kde je na sobotní i nedělní 10. hodinu naplánovaná mše. Tu sobotní bude sloužit plzeňský biskup Tomáš Holub společně s arcibiskupem Ignatiusem Ayau Kaigamou, arcibiskupem z města Abuji v Nigérii.
Chodské slavnosti v Domažlicích (11. 8. 2024)
11. srpna 2024