Nehoda se odehrála v půl deváté ráno. Třiadvacetiletý řidič zastavil s autobusem na zastávce v ulici Prokopa Velikého. Když vystoupil, vůz začal couvat. Přejel do protisměru a skončil na druhé straně vozovky ve svahu.
„Za křižovatkou s ulicí Mánesova vyjel mimo komunikaci,“ informovala policejní mluvčí Barbora Šmaterová.
Autobus poškodil dopravní značku, kovové zábradlí, strom a až poté se nakloněný zastavil o sloup veřejného osvětlení.
Kolize se obešla bez zranění. Uvnitř autobusu nikdo nebyl a po ulici v té době nikdo nešel. „Dechovou zkoušku na alkohol měl řidič negativní,“ dodala mluvčí. Škodu předběžně policisté vyčíslili přes 300 tisíc korun. Jak přesně k nehodě došlo, nadále zjišťují dopravní policisté.