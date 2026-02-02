Nezabrzděný autobus ujel řidiči přímo do křižovatky, poškodil značku i zábradlí

Autor:
  15:40
Policisté a hasiči v pondělí dopoledne vyjížděli do Domažlic k nehodě autobusu. Řidič ho zapomněl zabrzdit a když vystoupil, autobus začal samovolně couvat. Vůz srazil dopravní značku a poškodil zábradlí i strom. Zastavil ho až sloup veřejného osvětlení.

Řidič nezabrzdil autobus a ten se mu rozjel. přejel do protisměru a skončil opřený o sloup veřejného osvětlení. | foto: Policie ČR

Nehoda se odehrála v půl deváté ráno. Třiadvacetiletý řidič zastavil s autobusem na zastávce v ulici Prokopa Velikého. Když vystoupil, vůz začal couvat. Přejel do protisměru a skončil na druhé straně vozovky ve svahu.

„Za křižovatkou s ulicí Mánesova vyjel mimo komunikaci,“ informovala policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Autobus poškodil dopravní značku, kovové zábradlí, strom a až poté se nakloněný zastavil o sloup veřejného osvětlení.

Kolize se obešla bez zranění. Uvnitř autobusu nikdo nebyl a po ulici v té době nikdo nešel. „Dechovou zkoušku na alkohol měl řidič negativní,“ dodala mluvčí. Škodu předběžně policisté vyčíslili přes 300 tisíc korun. Jak přesně k nehodě došlo, nadále zjišťují dopravní policisté.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Meteorologové upravili výstrahu před sněžením. Záchranáři řešili desítky nehod

U obce Třebnice na Domažlicku havarovala 4 osobní auta. Jedno z nich skončilo...

Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikovali dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásili řidiči...

Byl to pokus o pojistný podvod, řekl soud v kauze bouraného bentley Limberského

Po nehodě vozidla značky Bentley Continental se škoda vyšplhala na půl milionu...

Řidič bentley a řidička protijedoucího mercedesu se jako spolupachatelé dopustili v březnu 2019 pokusu o pojistný podvod. K takovému závěru dospěl před několika dny domažlický samosoudce. Oba...

OBRAZEM: Nevšední podívaná v Sušici. Koryto řeky Otavy zaplnily ledové kry

Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je...

Koryto řeky Otavy v Sušici na Klatovsku zaplnily ledové kry. Síla vodního živlu některé kusy vyplavila až na břeh k cyklostezce. Nejvíce je jich u ostrova Santos. Hasiči situaci pravidelně...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna

Vizualizace obnovy veřejného prostranství v sadech Pětatřicátníků v Plzni.

Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem, a ne jenom dopravním uzlem s parkovištěm a billboardy. Úpravy by mohly začít už v březnu. Za...

Nezabrzděný autobus ujel řidiči přímo do křižovatky, poškodil značku i zábradlí

Řidič nezabrzdil autobus a ten se mu rozjel. přejel do protisměru a skončil...

Policisté a hasiči v pondělí dopoledne vyjížděli do Domažlic k nehodě autobusu. Řidič ho zapomněl zabrzdit a když vystoupil, autobus začal samovolně couvat. Vůz srazil dopravní značku a poškodil...

2. února 2026  15:40

Neziskovku po krádeži milionů zachránili sami lidé svými dary, vypráví ředitelka

Premium
Ředitelka obecně prospěšné společnosti Tady a Teď Michaela Stehlíková. (13....

Neziskovou organizaci Tady a teď, která pomáhá chudým lidem, založila Michaela Stehlíková před více než dvaceti lety a donedávna hrozilo, že se se „svým dítětem“ bude muset navždy rozloučit....

2. února 2026

Zloděj při noční krádeži omylem spustil zvon, do kostela vrazil probuzený soused

Zloděj řádil v plzeňském kostele, prohledal ho, ukradl peníze, nakonec i...

Plzeňští policisté si do statistik připsali další kuriózní případ. Do kostela na Slovanech se v noci vloupal muž, který ukradl peníze z několika kasiček, vrtačku, ale i dálkový ovladač. Tím nechtěně...

2. února 2026  10:09

Návrat starých známých do Karviné. Krčík děkoval, Hyský prozradil: Moc jsem se těšil

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné

Ještě na podzim trenér Martin Hyský a stoper Dávid Krčík působili u fotbalistů Karviné. Nyní přijeli jako soupeři. A s Viktorií Plzeň si odvezli tři body za výhru ve 20. kole první ligy 2:0. „Na to...

1. února 2026  19:58

Karviná - Plzeň 0:2, Hyský svalil svůj bývalý klub. Za hosty se dvakrát prosadil Višinský

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Denise Višinského proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté zažívají snový vstup do nového roku. V lednu nejprve vydřeli postup do play off Evropské ligy, v neděli zase zvítězili v prvním kole jarní části Chance Ligy. Na půdě Karviné...

1. února 2026,  aktualizováno  17:34

Kriminalita v Plzeňském kraji loni stoupla, vražd a pokusů o ně však ubylo

Letecký pohled na věznici Plzeň-Bory (8. 9. 2021)

Méně vražd a násilných činů, ale více řešených podvodů. Tak se dá shrnout loňský rok policistů v Plzeňském kraji ve srovnání s rokem 2024. Celkově počet případů, které tu loni řešili policisté, jen...

1. února 2026  9:01

Časosběrný film zachytil dospívání malého artisty v kočovném cirkusu

Hlavní postavou dokumentu je Vojta (vlevo), dnes už je mu 17 let. Vpravo...

Zhruba sedm let sledují slovenští umělci rodinný klan Laníkových a Alšových z Kyšic u Plzně. Jedná se o rodinu nazývanou „světští“, což je odvozené od sousloví světem jdoucí provozovatelé kolotočů,...

31. ledna 2026  7:22

Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna

Vizualizace obnovy veřejného prostranství v sadech Pětatřicátníků v Plzni.

Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem, a ne jenom dopravním uzlem s parkovištěm a billboardy. Úpravy by mohly začít už v březnu. Za...

30. ledna 2026  15:29

Těžaři se kvůli zlatu zase zajímají o hlušinu u Rabí. Na Šumavě panují obavy

Státní zámek DIAMO má zájem o získání hornin v bývalém lomu nedaleko šumavského...

Obavy z toho, že se znovu rozjíždí snahy prosadit těžbu zlata v oblasti Kašperských Hor na Šumavě, vyvolal zájem zástupců státního podniku DIAMO o získání hornin v bývalém lomu u Rabí. Tam totiž...

30. ledna 2026  9:49

Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od...

30. ledna 2026

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

29. ledna 2026  20:08,  aktualizováno  23:01

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.