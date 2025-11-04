Rychle, levně a kdekoliv. V Domažlicích vymysleli důmyslné nabíjení e-trucků

Martin Polívka
  16:55
Domažlická společnost 3D Laseterc se svými partnery představila komplexní řešení firemní energetiky postavené na mixu energie ze solárních panelů, bateriových úložišť a z distribuční sítě. Navíc vyrábí technologie, které umožňují rychlé a ekonomicky výhodné nabíjení elektrických nákladních vozidel i tam, kde chybí silné elektrické přípojky.
Domažlická společnost 3D Laseterc vyrábí technologie, které umožňují rychlé a...

Domažlická společnost 3D Laseterc vyrábí technologie, které umožňují rychlé a ekonomicky výhodné nabíjení elektrických nákladních vozidel. (4. listopadu 2025) | foto: Jitka Šrámková-Kubíková

Domažlická společnost 3D Laseterc představila komplexní řešení firemní...
Domažlická společnost 3D Laseterc představila komplexní řešení firemní...
Domažlická společnost 3D Laseterc vyrábí technologie, které umožňují rychlé a...
Domažlická společnost 3D Laseterc představila komplexní řešení firemní...
7 fotografií

Na projektu spolupracují společnosti 3D Lasertec, Sunaffairs a SG Equipment Finance (SGEF) ze skupiny Komerční banky. Německý jednatel a majitel 3D Lasertec Josef Stauner začínal na přelomu 80. a 90. let v Domažlicích vyrábět přesné výpalky a produkty precizní kovovýroby. Společnost se již před dvěma dekádami začala vybavovat fotovoltaickými panely. Její sluneční elektrárny dnes podle Staunerových slov vyrábí 60 až 70 procent energie, kterou podnik spotřebovává.

Domažlická společnost 3D Laseterc představila komplexní řešení firemní energetiky postavené na mixu energie ze solárních panelů, bateriových úložišť a z distribuční sítě. (4. listopadu 2025)
Domažlická společnost 3D Laseterc vyrábí technologie, které umožňují rychlé a ekonomicky výhodné nabíjení elektrických nákladních vozidel. (4. listopadu 2025)
Domažlická společnost 3D Laseterc představila komplexní řešení firemní energetiky postavené na mixu energie ze solárních panelů, bateriových úložišť a z distribuční sítě. (4. listopadu 2025)
Domažlická společnost 3D Laseterc vyrábí technologie, které umožňují rychlé a ekonomicky výhodné nabíjení elektrických nákladních vozidel. (4. listopadu 2025)
Domažlická společnost 3D Laseterc představila komplexní řešení firemní energetiky postavené na mixu energie ze solárních panelů, bateriových úložišť a z distribuční sítě. (4. listopadu 2025)
7 fotografií

„Přebytky ukládáme do baterií a náš vlastní systém řídí to, kdy bereme energii z panelů, kdy ze střechy a kdy nakupujeme na spotovém trhu. Díky tomu dosahujeme ceny asi 0,08 eura za kilowathodinu (zhruba dvě koruny, pozn. red.),“ vysvětluje Josef Stauner. Baterie jsou podle jeho slov budoucností pro každý střední podnik.

Domažlický závod má dnes nejen kovovýrobu, ale vyrábí také skříně nabíječek pro italského zákazníka a vlastní bateriová úložiště.

V úterý 3D Lasertec spolu se společností Sunaffairs a SG Equipment Finance (SGEF) ze skupiny Komerční banky představily unikátní bateriový systém, který je kombinací 400 kW nabíječky a bateriového úložiště s kapacitou až 2 MWh.

Takovým zařízením lze nabíjet i elektrická nákladní auta s výkonem až 440 kW bez nutnosti budování trafostanic. Stačí standardní 400V přívod nebo napojení na solární elektrárnu. Baterie vydrží při nabití na 100% kapacity 5000 cyklů, což znamená při každodenním nabíjení životnost 13 let. Bateriový systém je plně mobilní, nepotřebuje žádnou základnu, lze ho kamkoli dopravit a postavit.

Společnost se také právě v těchto dnech vybavila pěti nákladními e-automobily, takzvanými e-trucky, protože sama dopravuje zboží svým zákazníkům.

Na jedno nabití ujede e-truck přes 500 kilometrů

„Je to výhodné, protože máme vlastní zdroj energie, e-trucky neplatí mýto na německých dálnicích ani například na přechodu v Brenneru. Auto se dobije v době, kdy je nakládáno nebo vykládáno a na jedno nabití ujede více než 500 kilometrů při plném naložení, což je 40 tun,“ říká Josef Stauner. Firma tak může svým zákazníkům do detailu ukázat, co jim nabízíme.

První silná nabíječka pro náklaďáky je na D1. K dispozici je celkem 2,5 MW

„Z Domažlic dnes exportujeme nejen technologii, ale i odborné znalosti, které pomáhají snižovat náklady a emise v evropské logistice. Je to ukázka, že české regiony mohou být lídry zelené transformace,“ doplnil Josef Stauner.

Financování projektu zajišťuje společnost SGEF. Podle její zástupkyně Evi Jiránkové mohou dopravci pořídit celý systém třeba i bez akontace, se splatností až deset let a s možností využití dotačních fondů. Jiránková tvrdí, že jde o investice, jichž se mnozí obávají, ale návratnost e-trucků s vlastním systémem fotovoltaiky, úložiště a nabíječky je dva roky.

Domažlický 3D Lasertec si pořídil flotilu e-trucků Daimler Truck od Mercedesu. Dobíjení baterií na principu lithium-železo-fosfát trvá při 400 kW zhruba hodinu a auto je připraveno i na budoucí 1MW nabíječky. S nákladem čtyřiceti tun ujede garantovaně nejméně 500 kilometrů. Dovozce jich letos v ČR prodal dvacet.

Autoři projektu, představeného v úterý v Domažlicích, tvrdí, že každý den, kdy dopravci v dálkové dopravě spoléhají na vozidla se spalovacím motorem, pro ně znamená reálnou ekonomickou ztrátu. Aktuální studie porovnávající celkové provozní náklady (TCO) elektrických a dieselových nákladních vozidel v českých podmínkách ukazuje jednoznačný výsledek – provoz elektrického nákladního vozu je v průměru o 8 korun na kilometr levnější než provoz vozidla na naftu.

Analýza připravená společností Sunaffairs ve spolupráci s Mercedes-Benz Trucks vychází z reálných provozních dat a zohledňuje ceny paliv, elektřiny i mýtného platné v roce 2025. Při ročním nájezdu 150 000 kilometrů dosahuje dieselové vozidlo celkových nákladů přibližně 30,44 Kč/km, zatímco elektrický nákladní vůz pouze 22,11 Kč/km. Rozdíl představuje úsporu více než 1,2 milionu korun ročně, a při intenzivním využití může přesáhnout 2,5 milionu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem

Ve věznici v Plzni na Borech se ve čtvrtek večer stala vražda. O násilném činu, který se odehrál mezi dvěma odsouzenými, dnes informovala policie na síti X. Obětí je čtyřiačtyřicetiletý muž,...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Z boha šaška je Joker. Za výhrůžky soudci sektář z Plas nesmí vystupovat ve videích

Okresní soud v Tachově ve čtvrtek odpoledne potrestal zakladatele sekty v Plasích na Plzeňsku Lukáše Stančíka podmínkou s dohledem. Navíc se nesmí objevovat v internetových videích. Tentokrát mu...

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.

Rychle, levně a kdekoliv. V Domažlicích vymysleli důmyslné nabíjení e-trucků

Domažlická společnost 3D Laseterc se svými partnery představila komplexní řešení firemní energetiky postavené na mixu energie ze solárních panelů, bateriových úložišť a z distribuční sítě. Navíc...

4. listopadu 2025  16:55

Hanebný zloděj. Z hrobu na rokycanském hřbitově odsunul desku a ukradl pět uren

Šok zažil na rokycanském hřbitově sedmdesátiletý muž, který přišel zapálit svíčku na hrob své příbuzné. Žulová deska byla odsunutá a pět ze šesti uren zmizelo. Zloděj je zřejmě ukradl, protože byly...

4. listopadu 2025  16:16

Nechtěla uškodit učiteli viněnému z nemravností, za mlčení u soudu má pokutu

Okresní soud v Klatovech potrestal pokutou mladou ženu za pohrdání soudem. Jako svědkyně totiž odmítla vypovídat při hlavním líčení a pak k němu ani bez včasné a dostatečné omluvy nepřišla. Jednání...

4. listopadu 2025  13:08

Teplický Halinský: VAR je teď proti nám. Ale hrát jako proti Plzni, body budou

Hrdost, že týrali favorita. Smutek, že jim bod protekl mezi prsty. Naděje, že takový výkon je dobrý odrazový můstek. V teplickém fotbalistovi Denisi Halinském se po kruté nedělní ligové porážce s...

4. listopadu 2025  10:43

V pražském Kamýku vzplál byt. Hasiči evakuovali 10 lidí, jedna žena je popálená

Úterní ranní požár v ulici Cuřínova v pražském Kamýku zaměstnal tři jednotky hasičů. V prvním patře bytového domu začalo hořet v jedné místnosti. Jedna žena utrpěla popáleniny na horní polovině těla....

4. listopadu 2025  8:29,  aktualizováno  10:23

Kasino u Plzně nevyroste, vyvrací developerská firma podezření politiků

Developerská firma, která bude stavět haly pro sklady a lehkou výrobu na hranici katastru Chotíkova a Plzně, dnes v oficiálním prohlášení odmítla podezření plzeňského primátora Romana Zarzyckého a...

3. listopadu 2025  17:37

Spoluvězně v cele na Borech uškrtil, obvinili odsouzence z vraždy

Kriminalisté obvinili z vraždy osmadvacetiletého muže, který podle vyšetřování minulý týden v plzeňské věznici zabil svého spoluvězně. O šestnáct let staršího muže uškrtil. Co bylo příčinou napadení,...

3. listopadu 2025  16:15

Nejdřív vražda a vydírání, teď recidivistu soudí za týrání manželky

Před malými dětmi opakovaně bil manželku. Často jim říkal, že maminka je zlá. Ženu dlouhodobě děsil tím, že v noci chodil k její posteli a budil ji zvukem, který vydává jiskřící paralyzér. To je jen...

3. listopadu 2025  15:31

Zdrogovaný řidič se zákazem řízení skončil s autem v kotrmelcích, dva vážně zranění

Při nehodě u Spáleného Poříčí na Plzeňsku se o víkendu vážně zranil šofér, který na rovince vyjel ze silnice a několikrát obrátil auto přes střechu. Jak se později ukázalo, jel pod vlivem drog a před...

3. listopadu 2025  10:40

Naštvaný Frťala: Nechápu, šílené! Pan rozhodčí byl vůči Plzni tolerantní

Emoce s ním cloumaly jako severák, drsnou ligovou porážku s Plzní ztěžka vydýchával. Trenéra teplických fotbalistů Zdenka Frťalu v nedělním zápase nadzvedly některé výroky rozhodčích. „Je mi kluků...

3. listopadu 2025  9:58

V zoo uhynul nosorožec indický Baabuu, očekává se ale narození jeho potomka

Plzeňská zoologická zahrada přišla o jedno ze vzácných zvířat. Uhynul nosorožec indický Baabuu, kterého zhruba měsíc trápily zdravotní potíže. Ačkoliv se mu dostalo veterinární péče, v pátek...

3. listopadu 2025  9:46

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

2. listopadu 2025  18:16,  aktualizováno  21:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.