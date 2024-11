Kdybych měla o rodičku strach, nemám u porodu co dělat, říká porodní asistentka

„Doprovázet ženu při domácím porodu může kdokoli, tedy i osoba, která je odborně vzdělanou porodní asistentkou,“ stojí v odůvodnění rozsudku NSS.

„Chce-li zdravá žena rodit doma, pečlivě spolu projdeme, co ji k porodu doma vede, její zdravotní stav, předchozí těhotenství a porody, ale také názor budoucího tatínka. A je-li vše v pořádku, není podle mě důvod, proč by to nebylo možné,“ vysvětluje Lucie Kašová svou činnost v rozhovoru pro MF DNES.