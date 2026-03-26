Prostě nechtěl čekat na sanitku. Malý Tobík se narodil doma, pomáhal tatínek

Přestože je to z Dolního Vlkýše do Plzně jen deset minut autem, stejně tam budoucí rodiče malého Tobíka nestihli dojet. Chlapec se totiž rozhodl, že se narodí doma. Mamince tak při překotném porodu pomáhal nastávající tatínek, kterému po telefonu asistovala dispečerka záchranné služby.

Chlapeček zřejmě nechtěl přijít na svět v porodnici, dokonce ani za asistence lékařů. Rozhodl se narodit doma a to za asistence tatínka. | foto: ZZS PK

Událost se stala ve středu ráno. Na tísňovou linku 155 přijali záchranáři oznámení o rodící ženě. Zatímco sanitka se rozjela do Dolního Vlkýše, který je vzdálený zhruba 10 kilometrů od Plzně, miminko se rozhodlo, že na záchranku čekat nebude.

Zdravotníci tak cestou dostali informaci, že už se rodí. „Ještě před příjezdem našich posádek zvládli rodiče přivést na svět malého Tobiho za telefonického vedení naší operátorky,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Andrea Divišová. Dodala, že oba rodiče nečekanou situaci zvládli s obrovskou odvahou.

První posádka zdravotnické pomoci si po příjezdu převzala do péče novorozeného chlapečka, druhá posádka se postarala o maminku. Oba byli v pořádku. „Následoval společný transport do porodnice ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně,“ dodala Divišová.

Připomněla, že porody v domácím prostředí s sebou nesou řadu rizik a nečekaných situací. „Tento příběh ale má dobrý konec,“ uzavřela mluvčí s tím, že malému Tobimu přejí záchranáři do života hlavně zdraví a spoustu šťastných okamžiků.

Prostě nechtěl čekat na sanitku. Malý Tobík se narodil doma, pomáhal tatínek

Chlapeček zřejmě nechtěl přijít na svět v porodnici, dokonce ani za asistence...

Přestože je to z Dolního Vlkýše do Plzně jen deset minut autem, stejně tam budoucí rodiče malého Tobíka nestihli dojet. Chlapec se totiž rozhodl, že se narodí doma. Mamince tak při překotném porodu...

