Ordinace v Plzeňském kraji jsou, lékařům se ale na vesnice moc nechce

Starosta Nalžovských Hor Zdeněk Hlaváč popsal, že pro lékaře má obec s 1200 stálými obyvateli vybavenou městskou budovu. „Ta nám ale není nic platná, opustili nás totiž postupně dětská lékařka, zubařka i gynekolog, kteří k nám přijížděli jen některé dny v týdnu,“ uvedl Hlaváč. Lékaři nyní ordinují v Horažďovicích, Sušici a Klatovech. „Klientelu tu měli, ale už nechtějí přejíždět na jeden až dva dny v týdnu i se sestrou,“ popsal Hlaváč. Obec se tak musí spokojit pouze s praktickým lékařem pro dospělé.



Jiří Klouda ordinuje v Plánici. Na dvě odpoledne v týdnu zajíždí do Nalžovských Hor, pod které patří i dvanáct obcí v okolí.

„Nabízíme mu vybavenou místnost, bereme od něj symbolický nájem, zkrátka děláme vše, abychom ho tu udrželi,“ řekl Hlaváč, který prý oslovil i klatovské lékaře. Také oni ale odmítají překonávat vzdálenost 22 kilometrů. „Jezdí maximálně do Švihova, který je od Klatov kousek,“ sdělil Hlaváč.

Nedostatkovým zbožím je podle starosty i psychiatrická péče. „Měli jsme tu duševně nemocné lidi. Až ve chvíli, kdy byli pro okolí nebezpeční a museli je eskortovat, je psycholog přijal. Jinak se čeká třeba tři měsíce,“ popsal starosta.



Situace ale není tristní jen v pohraničí, nýbrž i na Radnicku, což je 25 kilometrů od Plzně.

„V Radnicích je rekonstruovaná, nově vybavená poliklinika. Lékařům jsme tam nabízeli služební byt s garáží. Stejně ale není nikdo, kdo by tam sloužil,“ popsal předseda Sdružení místních samospráv Plzeňského kraje a starosta Němčovic Karel Ferschmann.



Doktoři chybí i v menších městech na Plzeňsku

Do Radnic hledají praktickou lékařku, stávající je v důchodovém věku. Co nevidět bude podle Ferschmanna chybět i internistka. Ta současná, rovněž důchodkyně, totiž říká, že na konci roku skončí. „Pokud se to stane, bude to katastrofa, protože internistka pracuje každý den od rána do večera. Dělala s ní mladá kolegyně a také měla práce dost, ale nedávno odešla do Stříbra, kde marně rok internistku hledali,“ popsal Ferschmann.



Starosta Nalžovských Hor Zdeněk Hlaváč v opuštěné ordinaci zubního lékaře. Po zubařském křesle zbyly jen stopy na podlaze. (10. července 2019)

Situace není dobrá ani kousek od Plzně. V Dobřanech marně hledají praktického lékaře pro dospělé. „O třetího praktika usilujeme dlouhodobě, ale nedá se sehnat,“ posteskl si starosta Martin Sobotka.

Lékaři si podle něj mohou vybírat, takže raději přebírají ordinace s kmenem neboli s dostatečně početnou kartotékou. Podle Sobotky bude situace ještě horší, protože lékaři v důchodovém věku nebudou chtít přesluhovat, třeba i kvůli elektronizaci.



Mluvčí České lékařské komory Michal Sojka uvedl, že situace je součástí problému vymírání venkova, kdy mladí odcházejí do města. „Dotace na vybavení ordinace nejsou špatná věc, ale při řešení tohoto problému musí nastoupit stát a velkými penězi dát najevo, že chce s vylidňování venkova bojovat. Stát musí investovat do dobrých silnic, dopravní obslužnosti, do učitelů. Zkrátka musí nastavit podmínky tak, aby na venkově lidé zůstávali,“ myslí si Sojka.



Když chybí lékař, lidé zanedbávají prevenci

„Dovedu si představit podporu v podobě domu, kde bude praktik bydlet a zároveň ordinovat a bude mu odpuštěn nájem. Musíme lékaři vytvořit tak nadstandardní podmínky, abychom ho na vesnici nalákali,“ popsal Sojka.



Dotační program Plzeňského kraje Peníze jsou určené pro obce a města do 7500 obyvatel na vybavení nebo rekonstrukci ordinace, případně na rekonstrukci bydlení pro lékaře. Obce mohou žádat o poskytnutí dotace do 6. srpna.

Starosta Hlaváč situaci shrnul tak, že pro obyvatele pošumavských obcí se stává zdravotní péče nedostupná, takže přestávají lékaře navštěvovat. „Nechodí na preventivní prohlídky, péči o své zdraví zanedbávají, do nemocnic se dostávají, až když přijde krize a musí pro ně přijet záchranka. Pak jsou ale zákroky pro zdravotní systém daleko dražší a dlouhodobější,“ přiblížil starosta.



Podle něj na situaci doplácejí hlavně senioři, protože ti jsou častěji nemocní než mladí, kteří jsou navíc mobilní a lékaře si najdou v místě, kam dojíždí za prací.



A jak je postavený krajský dotační program? Krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková uvedla, že peníze jsou určené pro obce a města do 7500 obyvatel na vybavení nebo rekonstrukci ordinace, případně na rekonstrukci bydlení pro lékaře.



„Jedna ordinace může dostat až 500 tisíc korun. Lhůta pro podání žádosti je od 26. července do 6. srpna. Vyčleněny jsou zatím tři miliony korun, ale pokud bude zájem větší, objem pomoci se dá zvýšit,“ sdělila Stárková.



Na peníze si dělá zálusk starostka Mladého Smolivce Eva Kubová, podle které je dotační program smysluplný. Chce požádat o peníze na vybavení ordinace. „Máme ji v objektu, který už jsme z dotací rekonstruovali, ale vybavení je stále původní, tedy ze 60. let minulého století a nutně potřebuje obměnit,“ popsala Kubová.