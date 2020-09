Hasič ujel nevěstě ze svatby, doutnalo osm metrů čtverečních hrabanky

Devětadvacetiletý Milan Albrecht je velitelem sboru a zástupcem velitele výjezdové jednotky v obci Borovno. Ročně je jednotka povolána v průměru k šesti až sedmi zásahům. Že se siréna rozezvučí právě v den, kdy se bude ženit, nikdo nečekal.

Své vyvolené Daně se po šestileté známosti rozhodl říct ANO v sobotu 12. září. Obřad měli na zámku ve Lnářích. Následoval přesun do borovenského kulturního domu, kde byla připravena slavnostní hostina.

Mezitím si hasičští kolegové a kamarádi připravili pro novomanžele takzvaný svatební zátah, na který vyjeli s borovenskou V3S. U ní pak čerství novomanželé pózovali fotografům.

„Najednou se během focení spustila siréna a naší jednotce byl vyhlášen poplach. Hořela hrabanka nedaleko Míšova,“ popsal ženich.

Ten spolu s ostatními hasiči neváhal ani sekundu, odepnul červeného motýlka, sundal modré sako a kalhoty, odhodil bílou košili, skočil do zásahového obleku a před zraky nechápavých svatebních hostů odjel v nablýskané V3S.

„Tedy než jsem se začal převlékat, zeptal jsem se manželky, jestli můžu jet,“ smál se hasič. Ta přikývla. „Je také členkou sboru, takže má pro to pochopení. Moc dobře ví, co to znamená, vzít si dobrovolného hasiče. Že poplach může být vyhlášen kdykoliv,“ vysvětlil.

Zatímco nevěsta se zhruba pětačtyřiceti svatebními hosty čekala v restauraci, její vyvolený spolu s dalšími dobrovolníky zasahovali u požáru. Na místě zjistili, že nejde o velký požár a za chvilku budou zpět. Pohotový oznamovatel totiž nahlásil nebezpečnou situaci včas a hrabanka a stromy v době jejich příjezdu jen doutnaly v rozloze zhruba dva krát čtyři metry.

Místo zahoření borovenští hasiči důkladně prolili vodou a odjeli zpět na základnu. Cestou ještě do V3S doplnili vodu.

Nakonec se ve zdraví vrátili za hodinu a půl a slavnostní hostina a veselí mohlo konečně začít. Milan Albrecht si pak společně se svojí paní Albrechtovou vychutnal knedlíčkovou polévku.

„Vtipkovali, jako že se se mnou určitě rozvede, ale žádné rozvodové papíry na mě nečekaly,“ smál se dobrovolný hasič, kterého kromě manželky vítal i rok a půl starý syn.