Stát by hodil jednotky přes palubu, kritizují starostové hasičů návrh Stanjury

Sbory zejména v mnoha menších sídlech hrají důležitou roli i mimo oblast požární ochrany. Pracují například s mládeží nebo pořádají nejrůznější společenské akce.
Nad záměrem zrušit dobrovolným sborům státní dotace zástupci dotčených organizací netají rozpaky a někteří nešetří kritikou. A doufají, že kontroverzní nápad nakonec neprojde.
„Myslím, že to není dobrý nápad. Dotace sborům hodně pomáhají. Týkají se například nákupu vozidel, když se pořizují nová, pomáhají dotace od kraje a od státu. Státní dotace se využívají také na obnovu hasičáren, na které přispívá i kraj. Ten to ale sám nepokryje a obec nemá tolik peněz, aby mohla takové záležitosti financovat,“ reagoval Petr Makrlík, starosta sboru dobrovolných hasičů v Hrádku u Sušice na Klatovsku.
Připomíná, že dobrovolní hasiči na venkově zajišťují také řadu kulturních akcí a podílejí se i jinak na společenském životě v obcích.
Dotace na nákup techniky
Starosta dobrovolných hasičů v Hrádku u Rokycan Jan Morochovič by zrušení státních dotací pro sbory považoval za ránu pod pás. „Řekl bych, že to je divné šlápnutí do prázdna, protože ty dobrovolné jednotky jsou z dotací financované. Myslím, že tím by stát hodil jednotky přes palubu,“ prohlásil. Zdůrazňuje, že dotace státu se využívají k nákupu techniky. „Nové auto stojí kolem deseti milionů. Obce na to nemají a ani si na to nepůjčí, protože by neměly jak to splatit,“ vysvětluje.
Josef Štícha, starosta města Zbiroh na Rokycansku řekl, že rušení státní dotace pro dobrovolné hasiče by byl krok zpátky. Upozornil, že hasiči se někdy podílejí na pomoci při přepravě nemocných lidí. „To se docela hodně rozmohlo,“ tvrdí.
Domnívá se, že by bylo zapotřebí komplexně probrat, co všechno dobrovolní hasiči dělají a zabývat se tím, aby se na to do obcí peníze dostaly. „A ne jenom škrtnout státní příspěvek.“
Velitel jednotky dobrovolných hasičů v Losiné na Plzeňsku Jiří Richter uvedl, že o sporném návrhu ministra financí ví. „Podle mě je to sprosťárna. Přece nemůžou sáhnout na složky, které pomáhají ostatním a brát jim peníze. To je přece hrozný. Ušetřit se dá určitě jinde,“ reagoval.
Podle Jiřího Richtera dobrovolní hasiči z dotací financují kromě techniky nebo údržby hasičáren i další věci. „My za to kupujeme hlavně vybavení do auta, ochranné prostředky jako jsou zásahové helmy. Kdybychom o dotace přišli, bude to znamenat, že přijdeme o velkou část peněz,“ prohlásil Jiří Richter.
„Dobráci“ jsou nenahraditelní
Mluvčí profesionálních hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar řekl, že dobrovolní hasiči jsou při požárech, povodních, dopravních nehodách a dalších mimořádných situacích mnohdy nenahraditelní. „Jejich role je absolutně nezastupitelná zejména v odlehlejších oblastech. Některé jednotky mají podobné vybavení jako máme my a mají i kvalitní výcvik,“ uvedl.
Podle Poncara se dobrovolní hasiči nevyužívají pouze při hasebních zásazích, ale například při pátrání po osobách, kdy pomáhají policii. Některé dobrovolné jednotky hasičů zasahují také při dopravních nehodách. „Jsou to jednotky poblíž frekventovaných silnic jako je dálnice. Jedná se třeba o Zbiroh nebo jsou to Blovice a Nýřany. Jsou tam jednotky, které mají vycvičené hasiče tak, že umí vyprošťovat lidi z vozidel a pravidelně se v tom školí. Mají erudici, vybavení i odbornou způsobilost,“ popsal.
Mluvčí připomněl, že dobrovolní hasiči mohou v obcích pomáhat při zajišťování nebezpečných stromů nebo při zabezpečení sportovních akcí jako jsou cyklistické závody. Podle Poncara leckdy profesionální hasiči působí zároveň v organizacích dobrovolných hasičů. „A to samozřejmě pomáhá zvyšovat kvalitu těch jednotek, protože tam profesionálové přenášejí své zkušenosti,“ konstatoval.