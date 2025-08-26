Stát by hodil jednotky přes palubu, kritizují starostové hasičů návrh Stanjury

Autor:
  15:41
Dobrovolným hasičům hrozí, že přijdou o státní dotace. Jejich zrušení v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok prosazuje ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Činnost sborů dobrovolných hasičů je přitom na dotacích značně závislá. Kromě státu jim finančně pomáhají kraje i obce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Polívka, MF DNES

Sbory zejména v mnoha menších sídlech hrají důležitou roli i mimo oblast požární ochrany. Pracují například s mládeží nebo pořádají nejrůznější společenské akce.

Nad záměrem zrušit dobrovolným sborům státní dotace zástupci dotčených organizací netají rozpaky a někteří nešetří kritikou. A doufají, že kontroverzní nápad nakonec neprojde.

„Myslím, že to není dobrý nápad. Dotace sborům hodně pomáhají. Týkají se například nákupu vozidel, když se pořizují nová, pomáhají dotace od kraje a od státu. Státní dotace se využívají také na obnovu hasičáren, na které přispívá i kraj. Ten to ale sám nepokryje a obec nemá tolik peněz, aby mohla takové záležitosti financovat,“ reagoval Petr Makrlík, starosta sboru dobrovolných hasičů v Hrádku u Sušice na Klatovsku.

Připomíná, že dobrovolní hasiči na venkově zajišťují také řadu kulturních akcí a podílejí se i jinak na společenském životě v obcích.

Dotace na nákup techniky

Starosta dobrovolných hasičů v Hrádku u Rokycan Jan Morochovič by zrušení státních dotací pro sbory považoval za ránu pod pás. „Řekl bych, že to je divné šlápnutí do prázdna, protože ty dobrovolné jednotky jsou z dotací financované. Myslím, že tím by stát hodil jednotky přes palubu,“ prohlásil. Zdůrazňuje, že dotace státu se využívají k nákupu techniky. „Nové auto stojí kolem deseti milionů. Obce na to nemají a ani si na to nepůjčí, protože by neměly jak to splatit,“ vysvětluje.

Josef Štícha, starosta města Zbiroh na Rokycansku řekl, že rušení státní dotace pro dobrovolné hasiče by byl krok zpátky. Upozornil, že hasiči se někdy podílejí na pomoci při přepravě nemocných lidí. „To se docela hodně rozmohlo,“ tvrdí.

Domnívá se, že by bylo zapotřebí komplexně probrat, co všechno dobrovolní hasiči dělají a zabývat se tím, aby se na to do obcí peníze dostaly. „A ne jenom škrtnout státní příspěvek.“

Velitel jednotky dobrovolných hasičů v Losiné na Plzeňsku Jiří Richter uvedl, že o sporném návrhu ministra financí ví. „Podle mě je to sprosťárna. Přece nemůžou sáhnout na složky, které pomáhají ostatním a brát jim peníze. To je přece hrozný. Ušetřit se dá určitě jinde,“ reagoval.

Podle Jiřího Richtera dobrovolní hasiči z dotací financují kromě techniky nebo údržby hasičáren i další věci. „My za to kupujeme hlavně vybavení do auta, ochranné prostředky jako jsou zásahové helmy. Kdybychom o dotace přišli, bude to znamenat, že přijdeme o velkou část peněz,“ prohlásil Jiří Richter.

„Dobráci“ jsou nenahraditelní

Mluvčí profesionálních hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar řekl, že dobrovolní hasiči jsou při požárech, povodních, dopravních nehodách a dalších mimořádných situacích mnohdy nenahraditelní. „Jejich role je absolutně nezastupitelná zejména v odlehlejších oblastech. Některé jednotky mají podobné vybavení jako máme my a mají i kvalitní výcvik,“ uvedl.

Podle Poncara se dobrovolní hasiči nevyužívají pouze při hasebních zásazích, ale například při pátrání po osobách, kdy pomáhají policii. Některé dobrovolné jednotky hasičů zasahují také při dopravních nehodách. „Jsou to jednotky poblíž frekventovaných silnic jako je dálnice. Jedná se třeba o Zbiroh nebo jsou to Blovice a Nýřany. Jsou tam jednotky, které mají vycvičené hasiče tak, že umí vyprošťovat lidi z vozidel a pravidelně se v tom školí. Mají erudici, vybavení i odbornou způsobilost,“ popsal.

Mluvčí připomněl, že dobrovolní hasiči mohou v obcích pomáhat při zajišťování nebezpečných stromů nebo při zabezpečení sportovních akcí jako jsou cyklistické závody. Podle Poncara leckdy profesionální hasiči působí zároveň v organizacích dobrovolných hasičů. „A to samozřejmě pomáhá zvyšovat kvalitu těch jednotek, protože tam profesionálové přenášejí své zkušenosti,“ konstatoval.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

Poslankyně a jednička kandidátky STAN v Plzeňském kraji Michaela Opltová na sociálních sítích v době volební kampaně sdílela fotografie se svým partnerem, náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou....

Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče....

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo osm mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, dva zraněné transportoval do...

Uprchlou vlčici odchytili a vrátili do výběhu v Srní, záhy uhynula

V Srní na Klatovsku ve středu odpoledne uhynula vlčice, kterou předtím v noci zoologové správy šumavského parku odchytili v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Příčinu úhynu...

Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, hattrick Višinského, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Plzně rozstříleli v dohrávce třetího ligového kola Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:0. Hosté vstřelili všechny branky mezi 17. a 55. minutou. Hattrick zaznamenal Denis Višinský, gólem a...

Stát by hodil jednotky přes palubu, kritizují starostové hasičů návrh Stanjury

Dobrovolným hasičům hrozí, že přijdou o státní dotace. Jejich zrušení v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok prosazuje ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Činnost sborů dobrovolných hasičů...

26. srpna 2025  15:41

Ukájel se na malých dívkách, soudí šéfa spolku pomáhajícího hendikepovaným dětem

U plzeňského krajského soudu stanul muž z Plzně, který čelí obžalobě, že se sexuálně ukájel na dívkách, kterým nebylo ani deset let. Nemravnosti se podle kriminalistů odehrávaly například v jeho...

26. srpna 2025  11:46

Uhynulá vlčice pocházela z výběhu v Srní. Třetí vlk je stále na svobodě

Vlčice, která ve středu uhynula na Šumavě po odchytu zoology národního parku, pocházela z výběhu u návštěvnického centra v Srní. Potvrdily to genetické testy. Na svobodě tak zůstává poslední ze tří...

25. srpna 2025  17:17

Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče....

25. srpna 2025  13:46

K týrání dívek mě přinutili. Mladík překvapil soud novou verzí obhajoby

Zásadní změnu své dosavadní obhajoby navrhl plzeňskému krajskému soudu třiadvacetiletý muž z Karlových Varů. od loňského září zpovídá z toho, že několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky....

25. srpna 2025  11:16

Na Luzný přes přechod Modrý sloup? Možná letos, rozhodnuto ale ještě není

Pravděpodobnost otevření cesty Luzenským údolím k hraničnímu přechodu Modrý sloup se letos hodně zvýšila. Zatím ještě není jasné, zda se záměru nepostaví do cesty ochránci přírody, případně pak...

25. srpna 2025  10:11

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo osm mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, dva zraněné transportoval do...

24. srpna 2025  12:55,  aktualizováno  20:02

Před zatáčkou dostal smyk a vjel do protisměru. Protijedoucí senior zemřel

Po sobotní nehodě dvou osobních aut nedaleko obce Obora na severním Plzeňsku zemřel jeden z řidičů, dvě spolujezdkyně z druhého auta utrpěly zranění, informovaly v neděli policejní mluvčí Eva...

24. srpna 2025  14:32

Budování tůní a obnova pramenišť v Brdech chrání obce před velkou vodou

Loni na podzim, když severní Moravu trápily povodně, spadlo v Brdech sto milimetrů srážek. To bylo mnohem méně než na Moravě. „Ale kdyby takové srážky potrápily Brdy v minulosti, Strašice by byly pod...

24. srpna 2025  10:55

Plzeňští hokejisté si po výhře nad Klotenem zahrají finále turnaje v Bolzanu

Plzeňští hokejisté vyhráli v úvodním utkání turnaje Südtirol Summer Classic nad Klotenem 3:0 a v neděli večer se ve finále utkají s domácím Bolzanem, které zdolalo Norimberk 2:1 v prodloužení....

23. srpna 2025  19:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

23. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:01

Policista je v podezření, že pod vlivem alkoholu a drog obrátil auto na střechu

V Dobřanech na Plzeňsku v sobotu havaroval policista. Na tamním sídlišti narazil s autem do veřejného osvětlení a přetočil se přes střechu. Nehodou se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů...

23. srpna 2025  16:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.