Dobřany uvažují o zimním stadionu,hledají pro něj ideální místo

S návrhem, zda by měla zájem postavit zimní stadion, oslovil radnici v Dobřanech svaz ledního hokeje.

„Zatím jsme najali architekty, aby zpracovali takzvanou umisťovací studii a určili ideální místo pro stavbu. Vyhraje zřejmě lokalita u fotbalového hřiště pod vodárnou,“ uvedl starosta Dobřan Martin Sobotka.

Výhodou by podle něj bylo například to, že pro hokejové akce by se daly využít i šatny fotbalového klubu a mohlo by zde fungovat společné parkoviště.



„Mohl by se sem vrátit hokejový oddíl, který ve městě vždycky byl,“ dodal starosta.

„Zanikl před několika lety i kvůli špatným tréninkovým možnostem,“ dodal prezident hokejového klubu S. O. S. Žízeň Chotěšov Radim Holík. Stavbu stadionu by přivítal.

„V okresu Plzeň-jih totiž není žádný. Jezdíme proto do Plzně, do Třemošné i do Rokycan,“ přiblížil Holík s tím, že zájem o hokej je velký.



„A v posledních letech se ještě zvýšil. Hodně totiž hrají party nadšenců po práci a o víkendech, takže ledové plochy jsou dost obsazené. Většinou pak kvůli nedostatku kapacit kluby trénují spolu, my třeba s hokejovým klubem Sedlec. Některé kluby, přestože hrají registrovanou soutěž, netrénují vůbec, protože led je volný třeba až v deset jedenáct hodin v noci, a to už je pozdě,“ popsal.

Na Plzni-jihu žádná hala s ledem není

V případě souhlasu s projektem stadionu, který by byl mimo červenec a srpen v provozu celý rok, by dotace pokryla 70 procent ceny. Maximálně by mohlo město získat 90 milionů korun.

Radnice zatím podle Sobotky nemá ekonomickou analýzu, která přijde na řadu, až když dopadne kladně umisťovací studie. „Ale provozní náklady bez zaměstnanců jsou asi milion korun za rok,“ přiblížil Sobotka.

Za hodně nízký odhad to označil manažer soukromého stadionu Sport Aréna Třemošná Stanislav Erben s tím, že to budou spíš náklady 200 tisíc měsíčně. „A to se ještě musí připočítat zvýšení cen energií, které má přijít,“ míní Erben.

Pokud město stadion postaví, bude mít podle něj s největší pravděpodobností problém s vytížeností. „V okresu Plzeň-jih je sice hodně družstev, ale pokud ve městě nezaloží vlastní oddíl, s čímž budou mít problém, protože děti chtějí hrát spíš za kluby v Plzni či v Klatovech, budou mít problém obsadit časy třeba kolem třetí hodiny odpoledne,“ sdělil Erben.

Ten si myslí, že ledových ploch je nyní na Plzeňsku tak akorát.

„Něco jiného je stadion postavit, ale něco jiného je ho provozně zajistit. Přes sezonu, což jsou tři čtyři měsíce, problém s vytížeností není, ale celoročně je to náročné,“ řekl.

Podle starosty Sobotky by to ale přineslo výhody místním. „Školy by nemusely jezdit na bruslení autobusem jinam,“ sdělil. Podle Holíka by stadion byl velmi dobrým počinem pro sportovní vyžití ve městě a okolí, protože kromě hokeje či krasobruslení by bylo možné pořádat v hale i volné bruslení a další akce.

Součástí typizovaného projektu stadionu by měla být i tribuna pro 400 lidí a osm šaten. Pro projekt mluví dokument Národní sportovní agentury s názvem Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020–2024.

„V České republice je v současné době nedostatečná kapacita tréninkových sportovních hal, které by poskytovaly kvalitní podmínky pro míčové sporty a další sportovní aktivity, tréninkových zimních stadionů, které by poskytovaly kvalitní podmínky pro lední hokej a krasobruslení, a tréninkových plaveckých bazénů, které by poskytovaly kvalitní podmínky pro plavecké sporty,“ píše se v dokumentu.