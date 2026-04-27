Pokus o vraždu v dobřanské léčebně. Jeden pacient škrtil druhého

Autor:
  16:03
Pokus o vraždu vyšetřují kriminalisté v psychiatrické nemocnici v Dobřanech na Plzeňsku. Jeden pacient tam napadl druhého muže a škrtil ho. Incident se odehrál na uzavřeném oddělení.

Areál Psychiatrické nemocnice v Dobřanech na Plzeňsku. | foto: Petr Eret, MAFRA

Policejní mluvčí Dagmar Mifková nejprve v neděli informovala, že v sobotu večer došlo k fyzickému napadení mezi pacienty. V pondělí upřesnila, že si případ převzali krajští kriminalisté.

„Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda spáchaného ve stádiu pokusu,“ uvedla Mifková.

Podle zjištění iDNES.cz jeden z pacientů škrtil druhého pacienta, a to na uzavřeném oddělení. Situaci vyřešili zaměstnanci, kteří zabránili dalšímu útoku agresora.

Policejní mluvčí doplnila, že kriminalisté provádějí procesní úkony a mimo jiné si vyžádali znalecké posudky. „Je možné, že v průběhu prověřování dojde ke změně právní kvalifikace,“ uzavřela.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pokus o vraždu v dobřanské léčebně. Jeden pacient škrtil druhého

Zrekonstruovaná vodárenská věž nově slouží pacientům Psychiatrické nemocnice v...

Pokus o vraždu vyšetřují kriminalisté v psychiatrické nemocnici v Dobřanech na Plzeňsku. Jeden pacient tam napadl druhého muže a škrtil ho. Incident se odehrál na uzavřeném oddělení.

27. dubna 2026  16:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.