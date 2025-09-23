Ufiknu ti hlavu, psal Fialovi. Za výhrůžky i proruské komentáře dostal muž podmínku

Verdikt není pravomocný, souzený se okamžitě odvolal.
Komentáře, příspěvky a odpovědi v diskusích muž zveřejňoval na sociálních sítích od dubna 2022 do listopadu roku 2023. Kromě toho, že podle soudkyně Martiny Soudkové podněcoval další lidi k nenávisti k Ukrajincům, ospravedlňovat také kroky Ruské federace ve válečném konfliktu a vyjadřoval souhlas a sympatie s postupem Ruska vůči Ukrajině.
„Nezákonné a zavrženíhodné zločiny schvaloval a mimo to také na sociální síti, na profilu předsedy vlády ČR Petra Fialy, vyhrožoval usmrcením pro výkon jeho pravomoci,“ řekla soudkyně.
Na profil Fialy v říjnu 2022 muž napsal, že mu mimo jiné ufikne hlavu. „Zasloužíš si to i s Rakušanem, Pekarovou a ta sv..ě Černochová jakbysmet, protože jestli dál budete kur..t naši zemi, skončíte na kandelábru,“ napsal.
Lituju toho, výrazy byly vhodné spíš pro hulváta
Michal M. v úterý u Okresního soudu Plzeň-jih řekl, že některých svých výrazů lituje. „Upřímně lituji, jakou jsem volil rétoriku a výrazy vhodné spíš pro hulváta, zejména když jsem reagoval na nějaký komentář. Na druhou stranu, na podstatnou část komentářů jsem reagoval adekvátně vzhledem k urážkám, které tam byly,“ prohlásil souzený.
Třeba když šlo o mučení ruských vojáků nebo rusky smýšlejících ukrajinských obyvatel na východě Ukrajiny. „Výraz Vivat Rusia jsem vesměs používal jako protiváhu banderovského, a řeknu to s velkým odporem, Slava Ukrajině. Na to jsem vyloženě alergický s ohledem na zavražděné ze strany UPA - Ukrajinské osvobozenecké armády. Můj praděda byl zavražděný v Auschwitz, kde je prokázáno, že tam byli dozorci z Ukrajiny. Nejvíce mě mrzí, že jsem neudržel nervy při psaní příspěvku na profil Fialy,“ pokračoval muž.
V příspěvcích také psal, že Ukrajina je zlo a to musí být eliminováno, ne-li zrušeno. V komentářích uvedl, že na Ukrajinu by poslal všechny od nás, kteří Ukrajince podporují. „Dělejte vše, aby se tu Ukrajinci necítili pohodlně, nejlépe, aby se tu báli zůstávat, aby svištěli zpět do toho svýho fašistickýho humusu. Moc se tu zabydlují, švábi,“ zněl první z jeho 33 příspěvků, kvůli kterým skončil před soudem.
Komentáře psal téměř dva roky
Muž se hájil, že vše psal ve stresu a rozrušení, jinak by prý volil jinou rétoriku.
Jeho advokát Vladimír Volný požadoval pro muže zproštění, maximálně peněžitý trest ve výši jednoho měsíčního platu.
„Kdyby byly takové komentáře jeden nebo dva, bylo by možné uvěřit stresu. Ale vy jste je psal téměř dva roky. Ve zkušební době je odsouzený stále pod dohledem a je hodnoceno, jestli si z odsouzení vzal nějaké ponaučení. Zaplacením peněžitého trestu se stává jednání zahlazené a obžalovaný už není pod kontrolou,“ vysvětlila soudkyně, proč zvítězila podmínka.
Muži nepravomocně odsouzenému za podněcování k nenávisti a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu hrozil až tříletý trest.