Dvojice zmlátila muže, útočník se pak dobýval do policejní služebny

Kriminalisté oba útočníky v sobotu obvinili. Zatímco muž bude na soud čekat ve vazbě, žena byla propuštěna na svobodu.

„Obviněnému z pokusu těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí až 12 let vězení. Soudkyně v neděli akceptovala návrh uvalení vazby na muže,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Incident se odehrál před jedním z menších dobřanských obchodů ve čtvrtek kolem páté hodiny odpoledne. Do čtyřicetiletého muže tam útočníci podle dosavadních zjištění mlátili a kopali. Pak se každý vydal svojí cestou. Policii na místo nikdo nepřivolal.

Zbitý muž šel později kvůli bolestem k lékaři a skončil hospitalizovaný v nemocnici.

Třicetiletý útočník přibližně čtyři hodiny po napadení zamířil k dobřanskému policejnímu oddělení. Tam začal křičet, sprostě nadával, kopal do dveří a snažil se násilím dostat dovnitř. Údajně byl přesvědčený, že policisté tam mají jeho partnerku, s níž předtím zbil muže před obchodem. Policisté ho zadrželi, kvůli tomuto incidentu je obviněný z dalšího výtržnictví.

V pátek dopoledne se přihlásil svědek napadení, a když policistům popsal, co se před prodejnou odehrálo, policistům začalo dávat smysl, proč se muž večer předtím chtěl za každou cenu probít do budovy policie. I to, že zadržený je podle svědka násilníkem, který se podílel na bití a kopání do čtyřicetiletého poškozeného.

„Protože je muž ohrožený trestem až 12 let odnětí svobody, případ si převzali krajští kriminalisté,“ vysvětlil Ondřej Hodan.