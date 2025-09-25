Babiši, vy nepatříte sem, ale do blázince, řval důchodce na mítinku v Dobřanech

  17:41
„Pane Babiši, vy jste si spletl místo. Vy jste měl jet o kousek dál, tam je psychiatrická nemocnice. Vy sem nepatříte,“ řval ve čtvrtek odpoledne na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše v Dobřanech na Plzeňsku pětasedmdesátiletý senior. Během předvolebního mítinku se následně mezi ním a příznivcem ANO strhla menší potyčka, kterou museli uklidňovat policisté. Senior pak následoval Babiše na jeho další zastávku v Plzni.
Babišův odpůrce Josef Šlesinger se účastnil předvolební kampaně v Dobřanech a v...

Babišův odpůrce Josef Šlesinger se účastnil předvolební kampaně v Dobřanech a v Plzni (na snímku). V Dobřanech se dostal do potyčky s příznivci hnutí ANO. (25. září 2025) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Babišův odpůrce Josef Šlesinger se účastnil předvolební kampaně v Dobřanech a v...
Na mítinku v Plzni se objevil žlutý transparent s fotkou Andree Babiše a...
Na jedné z budov u náměstí Republiky se objevil transparent s nápisem Chceme u...
Babišův odpůrce Josef Šlesinger se účastnil předvolební kampaně v Dobřanech a v...
Senior, který svými hlasitými nadávkami rušil předvolební mítink Andreje Babiše, je podle serveru Novinky.cz Josef Šlesinger ze Zbůchu, který před třemi roky použil na organizátora mítinku paralyzér.

Šlesinger na Babiše křičel, že si spletl místo a měl spíš dorazit do nedaleké psychiatrické nemocnice. „Vždyť to byl estébák. Vy nevíte, co udělal? Udával lidi, chodil žalovat,“ oznamoval ostatním návštěvníkům mítinku, kteří se předsedy hnutí ANO zastali.

Babišův odpůrce Josef Šlesinger se účastnil předvolební kampaně v Dobřanech a v Plzni (na snímku). V Dobřanech se dostal do potyčky s příznivci hnutí ANO. (25. září 2025)
Babišův odpůrce Josef Šlesinger se účastnil předvolební kampaně v Dobřanech a v Plzni (na snímku). V Dobřanech se dostal do potyčky s příznivci hnutí ANO. (25. září 2025)
Na mítinku v Plzni se objevil žlutý transparent s fotkou Andree Babiše a nápisem Výstraha, bezpečnostní riziko. (25. září 2025)
Na jedné z budov u náměstí Republiky se objevil transparent s nápisem Chceme u nás Rusko? Jděte k volbám. (25. 9. 2025) )
Začala padat sprostá slova z obou stran a když ho pak jiný senior nazval blbem, Šlesinger zvedl svoji hůl, o kterou se opíral, nad hlavu, zavrávoral a rukou se opřel o policistku. Ta ho ihned napomenula, ať na ni nesahá. Senior jí vysvětloval, že to bylo proto, že špatně chodí.

S policisty, kteří byli na mítinku od počátku z preventivních důvodů, odešel na krátkou chvíli opodál a pak se znovu vrátil do davu a pokračoval. „V Česku ale Babiše nechceme, Bureše,“ křičel. Na to mu jeden z mužů řekl, ať se nechá vyšetřit.

Mítinku v Dobřanech se účastnil také krajský manažer ANO Vojtěch Hrubant, který si ale žádné potyčky mezi lidmi nevšiml. „Proběhlo to tu v klidu,“ sdělil.

Pod dozorem antikonfliktního týmu

Šlesinger se pak přesunul do Plzně na náměstí Republiky, kde předvolební mítink Andreje Babiše pokračoval. Na svém transparentu měl hesla Češi lepší vládu nepotřebují. Už jsme vás zažili a víme, kam jste náš národ dovedli. Bez vás nám bude líp... Policisté z antikonfliktního týmu ho sledovali na každém kroku.

Mezi dalšími Babišovými odpůrci se objevil například žlutý transparent s nápisem Výstraha, bezpečnostní riziko. Na jedné budově na náměstí Republiky se objevil plakát, který nabádal voliče k tomu, aby šli k volbám, pokud nechtějí mít v České republice Rusko.

Zda to bude mít pro Šlesingera nějakou dohru a jak probíhala setkání s veřejností v Plzni, Dobřanech a také ve Stříbře očima policistů, sdělí jejich mluvčí až po úplném skončení akce v Plzni.

Babiši, vy nepatříte sem, ale do blázince, řval důchodce na mítinku v Dobřanech

„Pane Babiši, vy jste si spletl místo. Vy jste měl jet o kousek dál, tam je psychiatrická nemocnice. Vy sem nepatříte," řval ve čtvrtek odpoledne na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše v Dobřanech na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

23. září 2025  20:31,  aktualizováno  20:41

Ufiknu ti hlavu, psal Fialovi. Za výhrůžky i proruské komentáře dostal muž podmínku

Za výhrůžky premiérovi a desítky proruských komentářů na sociálních sítích potrestala samosoudkyně pětačtyřicetiletého Michala M. z Plzeňska podmíněným trestem v délce devíti měsíců a zkušební dobou...

23. září 2025  16:51

