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Osmiletá dívka uvázla hlavou mezi schody ve volnočasovém centru, vyprostili ji hasiči

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  19:33
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Salik Sláma, MAFRA

Osmiletá dívka se v pondělí odpoledne zasekla hlavou mezi schody ve Středisku volného času v Plzni. Na místě zasahovali hasiči, kteří museli povolit schodnici a odšroubovat schod, aby ji vysvobodili. Událost se obešla bez zranění.

Osmiletá dívka čekala ve Středisku volného času Radovánek v Pallově ulici na sestru, která tam dochází na kroužek. Během čekání však strčila hlavu mezi schody a nedokázala ji vytáhnout zpět.

Dívka byla předtím v prostoru kavárny, kam přišla s maminkou. „Od té se v nepozorovanou chvíli vzdálila,“ řekla serveru Novinky ředitelka zařízení Eva Tischlerová.

Dospívající dívka se zasekla v nákupním vozíku, vyprostit ji museli hasiči

Podle ní se vše odehrálo během okamžiku. Zaseklé dívky si všimla zaměstnankyně centra, která přivolala pomoc. Hasiči na místo dorazili krátce poté a dítě vyprostili. „Povolili jsme schodnici a odšroubovali schod,“ popsal jejich zásah mluvčí Petr Poncar.

Dívka vyvázla bez zranění. Podobný případ řešili v Radovánku už v minulosti. Tehdy tam dívka prostrčila hlavu mřížemi, ve kterých následně uvázla. I v tomto případě ji museli vyprostit hasiči.

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