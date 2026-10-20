Osmiletá dívka uvázla hlavou mezi schody ve volnočasovém centru, vyprostili ji hasiči

Osmiletá dívka čekala ve Středisku volného času Radovánek v Pallově ulici na sestru, která tam dochází na kroužek. Během čekání však strčila hlavu mezi schody a nedokázala ji vytáhnout zpět.
Dívka byla předtím v prostoru kavárny, kam přišla s maminkou. „Od té se v nepozorovanou chvíli vzdálila,“ řekla serveru Novinky ředitelka zařízení Eva Tischlerová.
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Dospívající dívka se zasekla v nákupním vozíku, vyprostit ji museli hasiči
Podle ní se vše odehrálo během okamžiku. Zaseklé dívky si všimla zaměstnankyně centra, která přivolala pomoc. Hasiči na místo dorazili krátce poté a dítě vyprostili. „Povolili jsme schodnici a odšroubovali schod,“ popsal jejich zásah mluvčí Petr Poncar.
Dívka vyvázla bez zranění. Podobný případ řešili v Radovánku už v minulosti. Tehdy tam dívka prostrčila hlavu mřížemi, ve kterých následně uvázla. I v tomto případě ji museli vyprostit hasiči.