Krůček od tragédie. Dívka ve 4 hodiny ráno usnula na tramvajových kolejích

  9:55
K další tragédii pod koly tramvaje se o víkendu schylovalo v Plzni. Dvacetiletá dívka, která se vracela z večírku, ve 4 hodiny ráno usnula schoulená na kolejích. Naštěstí si mladé ženy, která byla pod vlivem alkoholu, všimli projíždějící strážníci. Jen letos už přitom v Plzni při střetu s tramvají zemřelo několik lidí. Poslední případ se stal v srpnu, kdy souprava srazila ženu v Bolevci.

Hlídka strážníků projížděla Vejprnickou ulicí v městské čtvrti Skvrňany v noci na neděli po čtvrté hodině ráno. Najednou si všimli, že uprostřed tramvajových kolejí je něco, co připomíná člověka schouleného do klubíčka.

A měli pravdu. „Haló, vstávejte,“ opakoval několikrát strážník dívce, která byla oblečená do tmavé mikiny, přes hlavu měla nasazenou kapuci a v noci naprosto splývala s okolím. Strážník na ni musel několikrát promluvit, než zareagovala a vstala.

„Máte rozum? Vstávejte, pojďte na chodník. Kdyby jezdila tramvaj, tak vás vůbec nevidí a srazí vás. Byla jste jak černá kulička,“ říkal strážník dívce, které se večerní zábava protáhla do brzkých ranních hodin.

„Strážníkům se podařilo předejít možnému neštěstí. Pro řidiče projíždějících tramvají či dalších účastníků provozu byla dívka na kolejích jen těžko postřehnutelná,“ chválí kolegy za jejich postřeh mluvčí městské policie Tereza Weidl.

Strážníci dívku poučili, jak vážně ohrozila svůj život. „Sama přiznala, že si neuvědomila, jak nebezpečné místo si ke spánku vybrala a ani si nepamatovala, jak se na kolejích ocitla,“ dodala mluvčí.

Strážníci dívku, jejíž večerní zábava se neobešla bez alkoholu, vyzpovídali a když se ujistili, že je v pořádku, doprovodili ji na nejbližší autobusovou zastávku a doporučili jí, aby si zvolila bezpečnou cestu domů.

Tramvaj zachytila mladíka a uvláčela ho k smrti, kriminalisté obvinili řidičku

Takové štěstí ale neměl letos v únoru v Plzni na Slovanech mladý muž. Před půlnocí si sedl do kolejiště a tramvajačka ho přehlédla. Souprava ho pak vláčela asi kilometr. Kriminalisté ženu obvinili z usmrcení z nedbalosti.

Na hazard se životem doplatil v květnu také pětadvacetiletý muž, kterého na Masarykově náměstí v centru Plzně usmýkala tramvaj. Mladík se v nočních hodinách rozhodl, že přeleze vagony tramvaje přes spřáhlo. Tramvaj se ale rozjela a on spadl pod soupravu. Řidič neměl šanci ho vidět.

V srpnu zase zemřela čtyřiačtyřicetiletá žena, když v Plzni – Bolevci zakopla při přebíhání kolejiště. Podlehla těžkým zraněním, která utrpěla při střetu s tramvají.

