Historická vizáž za pár korun. Divadlo prodává kostýmy, zájem je velký

Jitka Kubíková Šrámková
  14:56
Spolky historického šermu či průvodci ze zámku, ale i široká veřejnost. Ti všichni v úterý ráno dorazili na výprodej divadelních kostýmů ze skladu Divadla J. K. Tyla v Plzni. K prodeji se vedení uchýlilo poprvé zhruba za dvacet let, protože už se jim do skladů nic nevejde.

„Kostýmy jsou dost drahá záležitost, proto jsme se přišli podívat, jinak si kostýmy musíme nechat draze ušít nebo je koupit ve velkoobchodu kostýmů,“ uvedli Kristýna Mixtajová a Georgi Gjurov ze skupiny historického šermu Vypito z Trnové na Plzeňsku.

Dobové dámské šaty za 450 korun, civilní svršky za 20 korun, etno a folklor za 150 korun. Divadlo J. K. Tyla v Plzni vyprodává kostýmy. (16. září 2025)
15 fotografií

Ceny jsou totiž dost příznivé. Za propracované historické dámské šaty dají zájemci kolem 250 korun, za civilní šaty, kterých je v divadle také hodně potřeba, dají i 50 korun za kus. Přitom se jedná třeba o vlněná, kvalitně ušitá, k civilnímu použití velmi dobře využitelná saka či kalhoty.

„Dosud jsem si přicházel z divadla kostýmy jen půjčovat,“ doplnil Gjurov. „Když si šiji gotické šaty, jen za lněný materiál dám kolem 1500 až 2000 korun, takže ceny jsou výhodné,“ uvedla Mixtajová.

Za Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Tymákov dorazila Aneta Trefancová. „S rodiči jsme se dohodli, že by bylo fajn zajistit pro děti nějaké zajímavé kostýmy,“ vysvětlila mladá žena z Plzně. Vybrat si chtěla kostým i pro sebe. „Vždycky jsem si přála mít doma nějaké historické šaty, protože se o to, jak se móda vyvíjela v různých historických obdobích, zajímám,“ vysvětlila.

Přidanou hodnotou některých kostýmů bylo přímo na látce uvedené jméno herce, který v kostýmu účinkoval.

Nevhodné materiály a problematická údržba

Mluvčí Divadla J. K. Tyla Martina Krbušková sdělila, že sklady kostýmů jsou naplněné až po střechu, proto je divadlo potřebuje uvolnit. „Když končí inscenace a podaří se nám všechny její kostýmy prodat jinému divadlu, je to super, ale to se nestává tak často,“ poznamenala mluvčí.

Někdy se divadla o šití kostýmů podělí. „Ostravské divadlo vyrobilo kostýmy pro Manon a my jsme je vyrobili pro Dalibora a pak jsme si kostýmy i inscenace formou koprodukce vyměnili, to se ale moc často také neděje,“ popsala Krbušková.

Plzeňské divadlo v problémech. Odcházejí zvukaři, osvětlovači i krejčové

Připomněla i to, že když divadlo vytvoří novou inscenaci, prioritně se zajde do skladu kostýmů, jestli nejsou některé znovu použitelné. „O kostýmech, které jsme nabídli veřejnosti, jsme přesvědčení, že už je potřebovat nebudeme,“ dodala mluvčí. Jedná se třeba o staré kostýmy nebo kusy, které nejsou z moderních materiálů a špatně se udržují.

Ze zámku v Chudenicích na Plzeňsku dorazila průvodkyně Magdaléna Mikulecká. Na popud kastelána zámku prý přijela vybrat kostýmy, které by se mohly hodit při prohlídkách zámku, kdy průvodci a průvodkyně zpestřují prohlídky třeba tím, že hrají princezny či komtesy.

„Vybrala jsem několikery dámské šaty, dva kabáty, některé kostýmy jsou historické, některé selské, protože často nehrajeme jen princezny či komtesy, ale i sedláky,“ popsala průvodkyně ze zámku rodu Černínů na Klatovsku.

Výprodej kostýmů v dílnách divadla v Kovářské ulici začal v úterý a potrvá až do čtvrtka.

Historická vizáž za pár korun. Divadlo prodává kostýmy, zájem je velký

