Plzeňští radní uvažují o zastřešení atria mezi budovami Nového divadla

Obdobný nápad už zhruba před pěti roky prezentoval ředitel divadla Martin Otava. Ten plánoval, že by mezi stávajícími budovami vznikl nový prostor pro komornější kulturní akce jako výstavy nebo koncerty.

Primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO nyní prohlásil, že vedení města jedná o studii, kterou by připravila organizace Obytná zóna Sylván, která má městské nemovitosti ve správě.

„Jednáme o hmotně-ekonomické studii, na jejímž konci by mělo být propojení budov s vnitřním traktem, který by měl být zastřešen a měl by být uživatelsky přívětivý. Z prostoru by se odstranilo betonové vejce a měl by tam být jiný výtvarný prvek. Celé to atrium by bylo možné lépe využít. V divadle se odehrává celá řada výstav a prostor pro ně by se výrazně zvětšil. Byl by přístupný pro lidi přicházející od silnice,“ prohlásil Zarzycký.

Podle primátora by se také zároveň vyřešila otázka bezbariérového přístupu do přední části hlediště. „Zatím je to ve fázi projektování,“ upozornil.

S myšlenkou na nové využití prostoru mezi divadelními budovami přišel ředitel Martin Votava v roce 2018. Tehdy se plánovaly úpravy, které byly reálné po roce 2019, kdy uplynula pětiletá lhůta, po kterou změnu stavby neumožňovaly podmínky evropské dotace, kterou město na stavbu získalo. Ředitel nápad spojoval s možností vybudovat nový bezbariérový přístup do hlediště zleva.

„Chodilo by se do piazzetty mezi divadelními budovami, kde by vznikl prostor zastřešený sklem. Jednalo by se o jakousi zahradu, kde by se pnul chmel a lidé tam mohli sedět jako v kavárničce,“ líčí ředitel. Představoval si, že diváci by tudy mohli projít od šatny až k dnešnímu nouzovému východu, který ústí zvenku do sálu na úrovni třetí řady.

Martin Otava byl přesvědčen, že úprava by zvýšila úroveň komfortu pro návštěvníky. „Zároveň by vznikl nový společenský prostor, kde by se mohly pořádat například jazzové koncerty a podobné příjemné akce,“ konstatoval.

V minulém volebním období zástupci města prověřovali možnost vybudovat přístup do přední části hlediště z druhé – pravé – strany. Nepodařilo se jim ale najít komfortní a ekonomicky přijatelné řešení.

„Vybudovat do hlediště boční vstup se ukázalo být velmi nákladné. Cena by se pohybovala kolem 50 milionů. Aby hendikepovaní lidé byli v první řadě je trochu komplikovaná záležitost i z hlediska jejich komfortu. Pokud by například potřebovali na toaletu nebo do bufetu, pak by museli objet celé divadlo, vyjet výtahem do prvního patra a při návratu do hlediště takovou cestu potom absolvovat znovu,“ vysvětloval tehdy bývalý náměstek primátora David Šlouf z ODS.

Ten je přesvědčený, že obdobná komplikace by souvisela i s přístupem z druhé stany budovy. „Myslím, že záměr dostat vozíčkáře do přední řady stále není dořešený v otázce jejich přístupu ke službám, které by potřebovali. Pokud by museli divadlo objíždět, těžko by o přestávce stíhali občerstvení a návštěvu toalety,“ konstatoval.