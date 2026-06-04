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Terasa u Velkého divadla projde rekonstrukcí za sedm milionů korun

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  15:05
Plzeň vyčlení z přebytku loňského hospodaření sedm milionů korun na rekonstrukci terasy u Velkého divadla. Plocha o rozměru 680 metrů čtverečních bude po rozsáhlých opravách sloužit jako pobytové místo pro veřejnost, konat se tam budou také kulturní akce.
Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí.

Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí. | foto: Martin Pecuch

Vizualizace nové podoby terasy u Velkého divadla v Plzni.
Vizualizace nové podoby terasy u Velkého divadla v Plzni.
Vizualizace nové podoby terasy u Velkého divadla v Plzni.
Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí.
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„Uděláme další krok k vylepšení veřejného prostoru v centru města. Opravy mají začít ještě letos. Po jejich dokončení bude z terasy příjemné pobytové místo. Plánované úpravy jsme projednali také se zástupci Divadla J. K. Tyla a jsou připraveny, včetně rozmístění mobiliáře, tak, aby se na terase mohly konat i kulturní akce včetně umístění mobilního pódia,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Opravena bude plocha severně od budovy Velkého divadla nad předprodejem vstupenek Divadla J. K. Tyla.

Povrch terasy byl při poslední stavební úpravě v roce 2015 vytvořen z dřevoplastových dutých lamel, které se ukázaly jako křehké a málo odolné větší zátěži. Opakovaně docházelo k prolamování lamel a k nebezpečnému poškozování povrchu terasy.

„Povrch terasy je na hranici životnosti, proto jsou opravy nutné,“ zdůraznil náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Do jeho gesce spadá Správa veřejného statku města Plzně, která bude mít rekonstrukci na starosti.

„Provedeme kompletní výměnu povrchu terasy i schodiště, které vede do sadů Pětatřicátníků. Lamely nahradí velkoformátová betonová dlažba ve dvou barevných odstínech,“ informoval Aleš Tolar a dodal, že na terasu bude umístěno šest mohutných betonových lavic a dva odpadkové koše. Obnoveno bude také zábradlí terasy.

Stavba by mohla být zahájena letos na podzim.

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