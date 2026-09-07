Odklad má souviset s tím, že odhad nákladů se o dost zvýšil a divadlo navíc bude potřebovat vyměnit jevištní techniku za více než sto milionů korun.
Ředitel divadla Martin Otava tvrdí, že s primátorem Romanem Zarzyckým z ANO mluvil o tom, že problematika divadla je širší, než se dříve zdálo.
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„My do dvou let budeme muset vyměnit technologie, protože jim končí záruka a náhradní díly nejsou kompatibilní se stroji, které tady jsou, takže se bude muset vyměňovat technologie, jako jsou například zdvihy nebo točny,“ řekl Martin Otava.
Podle ředitele také navíc plánované atrium, aby splňovalo nutné podmínky, bude proti původním předpokladům mnohem dražší. „Výměna technologií a stavba atria budou finančně velmi náročné. Tak jsme se domluvili, že se počká se stavbou, než se všechno připraví. Stavba se bude vázat na výměnu technologií tak, aby divadlo nezavíralo dvakrát, ale abychom k tomu využili například prázdniny, několik měsíců měli odstávku a hráli v nějakém jiném prostoru a v divadle proběhla rekonstrukce s výměnou technologií a paralelně s tím dostavba atria,“ vysvětlil.
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Domnívá se, že to vše by se mohlo odehrát zhruba v roce 2029, kdy budou končit záruky na jevištní technologii. Ředitel uvedl, že ceny za plánované akce se nyní teprve upřesňují.
„Rozhodně to nebude za ceny, které byly původně plánované, protože každý rok prodlevy přináší zdražení,“ konstatoval.
Radní Plzně pro kulturu Eliška Bartáková z ANO uvedla, že projektová dokumentace k úpravě Nové scény nebyla dokončena, protože architekt Vladimír Kružík měl k návrhu své výhrady.
„A ta předpokládaná cena byla o 34 milionů vyšší, než jsme si plánovali, a v rozpočtu města na to nebyly připravené peníze. Proto jsme rozhodli, že se bezbariérová úprava, která je pro nás prioritní, nezahájí,“ prohlásila.
Podle radní město původně počítalo na úpravu divadla s výdajem zhruba 60 milionů a nyní je odhad téměř sto milionů.
Protože se objevil také problém s dosluhující jevištní technologií, radní tvrdí, že město bude chtít do rozpočtu zahrnout i výdaje na její výměnu. „Zatím se to teprve naceňuje a předpokládám, že přesná částka bude známá až v příštím roce. Odhad nákladů jenom na technologie se pohybuje kolem 150 milionů,“ sdělila radní.
Domnívá se, že změny v divadle by mohly začít nejdříve v roce 2028. „Bude se to teprve upřesňovat i podle celkové částky,“ prohlásila.
Problémy s akustikou se vyřešily, bezbariérový přístup ne
Nová scéna Divadla J. K. Tyla byla otevřena 1. září 2014. Jeviště mělo na tu dobu unikátní technologie umožňující například proměny na scéně. Horší to bylo s akustikou v hledišti a s přístupem k sedadlům.
Prostory pro diváky se postupně vylepšovaly například doplněním osvětlení schodiště a vybavením foyer pohodlným nábytkem. V roce 2022 instalovali speciální akustický systém, který podstatně zlepšil kvalitu zvuku zejména ve druhé části hlediště, kde si lidé na zvuk stěžovali.
Nedostatkem, který dál přetrvává, je skutečnost, že pro lidi, kteří mají potíže s pohybem, jsou řady v přední části hlediště špatně dostupné, protože tam není bezbariérový přístup a místa pro vozíčkáře byla vyhrazena až v poslední řadě hlediště.
V posledním volebním období to vedení města chtělo vyřešit úpravou hlediště a vybudováním bezbariérového přístupu a zázemí pro diváky v přízemí. Zároveň bylo v plánu zastřešit atrium, aby tam bylo možné pořádat společenské akce.
Na podzim roku 2024 zástupci radnice prezentovali studii a tvrdili, že práce na změnách začnou v létě 2026. Nyní se záměr odkládá.