Nové divadlo v Plzni čeká další vylepšení, atrium bude zastřešené

Změna mimo jiné napraví dosavadní nedostatečný komfort pro část diváků. Některé vady tohoto druhu se už v minulých letech podařilo odstranit. Nyní se chystá další etapa.

Nejvýraznější úprava se dotkne atria mezi divadelními objekty, kde je těžko využitelný prostor. V plánu je jeho zastřešení, pod kterým vznikne například víceúčelový sál se zázemím. Zároveň z boku hlavní budovy Nové scény povede nová bezbariérová cesta do přední části hlediště.

Za návrhem stojí tým architekta Vladimíra Kružíka, který se podílel na projektu Nového divadla. „Vestavba nemá konkurovat stávající architektuře divadla, ale má vytvořit nový prostor, dostatečně komfortní pro divadelníky i návštěvníky. Vznikne tam vlastně druhé foyer, příležitostná výstavní síň, divadelní kavárna, kongresový sál a podobně,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO.

Ulehčení pro hendikepované

Podle radní pro kulturu Elišky Bartákové z ANO bylo při zadávání studie prioritou vyřešit bezbariérový přístup do spodních řad divadla. „Vznikne z takzvaného přísálí, tedy v prostoru multifunkčního sálu. Návštěvník divadla se vstupenkou do spodních řad hlediště nebude muset absolvovat cestu schodištěm nebo výtahy do foyer ve třetím nadzemním podlaží,“ vysvětlila Bartáková.

Kromě bezbariérového přístupu získají návštěvníci divadla možnost strávit například přestávky na stejné úrovni, na které mají zakoupená sedadla. A v zadní části zastřešení atria pro ně vzniknou i nové toalety.

Projekt připravuje městská společnost Obytná zóna Sylván. „Máme hotovou studii a na přelomu roku připravujeme vypsání soutěže na zpracování projektové dokumentace. Poté bychom za zhruba deset měsíců měli mít projekt a o prázdninách 2026 bychom mohli začít s realizací,“ uvedla radní Světlana Budková ze STAN.

Na projektovou dokumentaci má město připraveno v rozpočtu 5,4 milionu korun, na samotnou realizaci přístavby plánuje využít 55 milionů korun.

„Město Plzeň i po doplnění osvětlení schodiště, dovybavení foyer pohodlným nábytkem, a hlavně po instalaci špičkové technologie elektroakustického dozvuku nepřestává Nové divadlo vylepšovat,“ řekl ředitel Divadla J. K. Tyla Martin Otava, pod které Nová scéna patří.

Nová divadelní budova byla otevřena 2. září 2014. Architektonický koncept vytvořil Vladimír Kružík ze společnosti Helika na základě původního návrhu portugalské architektonické kanceláře Contemporânea Lda. Z původního návrhu toho ale mnoho nezůstalo. Společnost Helika se k projektu dostala především v důsledku snahy města ušetřit.

Řada architektů pak hotovou stavbu kritizovala. Za velmi nešťastný považovali už samotný výběr místa pro divadlo, které nyní leží mezi třemi frekventovanými ulicemi. Mnozí architekti tak Nové divadlo považují za promarněnou velkou příležitost postavit v centru Plzně moderní kvalitní objekt.