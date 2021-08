Plzeňský festival Divadlo uvede i inscenace slavných režisérů

Litevské Divadlo mladých přiveze působivou dějinnou fresku Austerlitz polského režiséra Krystiana Lupy, spojené soubory TR Varšava a Narodowy Stary Teatr z Krakova nabídnou moderní, podmanivě atmosférické zpracování Čechovovy klasiky 3SESTRY belgického režiséra Luka Percevala a belgické divadlo NTGent uvede autenticky pojatou inscenaci Rodina švýcarského režiséra Milo Raua podle skutečné tragické události.



Slovenské komorné divadlo z Martina představí v Plzni poetickou, vtipnou i mystickou inscenaci D1 o nekonečném budování klíčové slovenské dálnice.



Tuzemský program bude tradičně složen z výběru toho nejlepšího, co se urodilo na domácích jevištích za uplynulou, koronavirem poznamenanou, sezonu.



„Sestavování programu letošního ročníku v období koronavirové nejistoty bylo mimořádně obtížné. Proto považuji za malý zázrak, jaké výjimečné zahraniční soubory s významnými evropskými režiséry se nám podařilo domluvit. Zároveň letos pokračujeme ve snaze dát co největší prostor českým souborům včetně těch studentských, které neměly v uplynulé sezoně mnoho příležitostí hrát naživo pro diváky,” uvedl ředitel festivalu Jan Burian.



Začátek bude patřit Litevcům

O zahájení festivalu se postará litevské Divadlo mladých, ve kterém nastudoval světově proslulý polský režisér Krystian Lupa inscenaci Austerlitz podle stejnojmenného románu německého spisovatele W. G. Sebalda. Jeho hrdina, pražský rodák Austerlitz, prochází Evropou a nachází stopy bolesti, zřetelné v celé její historii.



„Působivý jazyk Sebaldova románu Lupa přetavuje ve stejně úchvatné sdělení divadelní. Za pomoci vzpomínek, analogií a představ přenáší diváky v prostoru i čase, zabývá se i největším traumatem 20. století – holokaustem,” říká dramaturgyně Kamila Černá. V inscenaci účinkuje šest herců, scénografie využívá projekce i velmi výtvarné pojetí. „Krystian Lupa se na festival vrací po pěti letech a letošní inscenaci by si neměl žádný příznivce divadla nechat ujít, půjde o vrchol sezony,” zdůrazňuje Kamila Černá.

Krátce po premiéře uvidí festivaloví diváci čerstvou inscenaci slavného belgického režiséra Luka Percevala, jehož dílo se v Plzni představí vůbec poprvé. V inscenaci 3SESTRY spojili síly herci a herečky dvou špičkových polských scén TR Varšava a Narodowy Stary Teatr z Krakova, jež patří i k evropské divadelní extratřídě. „Luk Perceval v této moderní verzi Čechovovy klasické hry představuje vizi stárnoucí Evropy, která se nechce poddat plynoucímu času. Inscenace se vyznačuje krásnou scénou s obrovským zrcadlem a podmanivě pomalou atmosférou,” podotýká dramaturgyně Jitka Sloupová.



Inscenace Rodina švýcarského režiséra Milo Raua v belgickém divadle NTGent vznikla dle skutečnosti. V roce 2007 byla čtyřčlenná rodina na severu Francie v Calais nalezena mrtvá, bez vysvětlení, bez jasného motivu, pouze dopis na rozloučenou zněl: „Zašli jsme příliš daleko, omlouváme se.“ Jejich příběh tlumočí Milo Rau prostřednictvím skutečného hereckého manželského páru, jeho dvou dcer a psů. „Inscenace s maximální autentičností zachycuje každodenní rodinný život, který ústí do tragického finále. Tento intimní vhled do života rodiny, který kombinuje realitu s fikcí, je strhující podívanou, naplněnou smutkem a deziluzí,” zdůrazňuje dramaturgyně Dora Viceníková.

To nejzajímavější z Česka

V rámci českého programu se v Plzni představí divadla z Brna, Hradce Králové, Liberce, Olomouce, Ostravy a Prahy. Tradičně půjde o výběr toho nejzajímavějšího, co u nás vzniklo za uplynulou sezonu. „Vzhledem k tomu, že se velkou část sezony nehrálo, více než polovina inscenací bude u nás uvedena těsně po své premiéře. To se odráží i na větší produkční náročnosti. Půjde o velmi široký a pestrý výběr – stylově, žánrově i z hlediska velikosti inscenací,“ zdůrazňuje dramaturg Jan Kerbr.



Festival také v rámci doprovodného programu ukáže nejzajímavější projekty, které reagovaly na nemožnost hraní před diváky v době koronavirové pandemie.



Pražské Dejvické divadlo přiveze dramatickou inscenaci Vina? Daniela Majlinga v režii Ivana Trojana, odehrávající se v divadelním prostředí a dotýkající se smyslu divadla, lásky i lidské existence. Spolek JEDL uvede v Plzni dvě inscenace v režii Jana Nebeského: Manželskou historii podle Augusta Strindberga o manželském trojúhelníku, s Davidem Prachařem, Lucií Trmíkovou a Annou Fialovou, a jedovatě vtipnou a zároveň laskavou féerii s básnivým potenciálem Malý stvořitel / Der kleine Fratz s Karlem Dobrým. Ten byl za svůj uhrančivý výkon odměněn Cenou za mužský herecký výkon v anketě kritiků za rok 2020.



MeetFactory se představí s dramatizací románu Serotonin Michela Houellebecqa v režii bývalé šéfky činohry plzeňského divadla Natálie Deákové s excelujícím Honzou Hájkem v hlavní roli. Divadlo Na zábradlí přiveze v neotřelé, překvapivé a ryze současné dramatizaci velkého Balzacova románu Ztracené iluze téměř celý herecký soubor v čele s Vojtěchem Vondráčkem.



Brněnské Národní divadlo uvede v Plzni jednu z nejlepších her Rolanda Schimmelpfenniga Idomeneus, která v inscenaci Štěpána Pácla působí jako strhující epos. Brněnské JAMU – Studio Marta uvede Havlovo Vyrozumění, absolventskou inscenaci 4. ročníku činoherního herectví. Divadlo Drak z Hradce Králové překvapí maňáskovou groteskou Šípková Růženka.

Domácí reprezentace

Domácí Plzeň budou na festivalu reprezentovat Divadlo J. K. Tyla s českou premiérou muzikálu Green Day’s American Idiot, vytvořeného podle stejnojmenného alba americké punkrockové kapely Green Day, a Divadlo Alfa s režijně a výtvarně pozoruhodnými variacemi na klasické loutkářské tituly Jenovéfa, Don Šajn.