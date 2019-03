Tajemný dům a zamčené dveře. Divadlo Alfa se vrací k dětskému hororu

Inscenace je adaptací slavné knihy britského spisovatele Neila Gaimana Koralína. Podle díla vznikl v roce 2009 film, který byl nominován na Oscara.

„Dramatizace byla poměrně složitá. Největší úsilí jsme s režisérkou Lindou Duškovou musely vynaložit na dostatečné vykreslení obou světů, které se v příběhu vyskytují. Jednoho běžného a všedního a jednoho na první pohled ideálního, který se ale brzy stane pastí,“ uvedla spoluautorka scénáře Natálie Preslová.

Kontrast obou těchto světů má divákům připomenout, že je občas dobré být vděčný za svoji „obyčejnou“ každodennost.

„A také za své blízké, kteří podle nás mají spoustu chyb, protože za dokonalostí a splněním všech našich přání, se většinou skrývá něco skutečně děsivého,“ doplnila Preslová.

Koralína žije ve velkém tajemném starém domě. Je v něm bezpočet dveří, ale jenom jedny jsou pořád zamčené. A jak už to se zamčenými dveřmi chodí, i za těmihle se skrývá něco, co by tam mělo raději zůstat.

Žije za nimi rodina, která se dokonale podobá rodině Koralíny, dokonce je ve všem tak nějak lepší. Ale něco je na ní přece jenom zvláštního.

Autor předlohy Neil Gaiman se proslavil v žánru sci-fia fantasy a jeho příběhy si získávají dětské i dospělé fanoušky po celém světě. Mezi nejznámější díla patří Hvězdný prach nebo Nikdynikde.

„Snažili jsme se přenést na jeviště žánr dětského hororu, do kterého Koralína bezpochyby patří, stejně jako například román Čarodějnice autora Roalda Dahla. Hororovou atmosféru inscenace výrazně utváří její výtvarná stránka, jejímž autorem je scénograf Karel Czech,“ konstatuje Natálie Preslová.

Důležitou úlohu hraje v představení také hudba. Jejím autorem je Jan Vondráček, který je známý spíše jako herec, například z pražského Divadla V Dlouhé nebo z filmů Sametoví vrazi nebo Hlas pro římského krále.

„Jsem zvyklý skládat hudbu pro divadlo. V tomto případě jsem se inspiroval zejména hudbou z padesátých let. Ale samozřejmě že jsou v ní i motivy, které se spíše podobají filmové hudbě. Zejména té z hororů,“ uvedl Vondráček.

Podle klasických hororů je postaven i celý příběh. „Začíná jako skvělé nevšední dobrodružství, které se ale pro hlavní hrdinku brzy změní v noční můru,“ dodala Natálie Preslová.