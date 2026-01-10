Dívka se na školních toaletách pokusila o sebevraždu, oživovala ji učitelka

Intoxikaci školačky potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí plzeňské záchranky Martin Štěpán.
„Můžeme potvrdit, že lékařská posádka ze Sušice a výjezdová skupina RZP z Horažďovic zasahovaly na základní škole u intoxikace nezletilé osoby,“ řekl.
Po provedení nezbytně nutných úkonů byla podle jeho slov pacientka ve spolupráci s leteckou záchrannou službou letecky transportována do zdravotnického zařízení ve vážném, avšak stabilizovaném stavu.
Server krimi-plzeň.cz, který na událost upozornil jako první, uvedl, že se mělo jednat o sebevraždu. Podle jeho zdroje přímo ze školy dívku narozenou v roce 2013 na toaletě objevila její třídní učitelka. Ta jí měla okamžitě poskytnou první pomoc.
Padesát tablet
Do zásahu se podle webu zapojili také další pracovníci školy, kteří jsou k podobným situacím speciálně vyškoleni. Server také uvedl, že dívka měla spolykat asi padesát tablet velmi silných léků.
„Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení o intoxikaci nezletilé osoby, ke které došlo včera v jedné z obcí na Klatovsku. Věcí se nadále zabýváme, ale s ohledem na věk k tomuto nebudeme podávat více informací,“ uvedla pro server mluvčí policie.