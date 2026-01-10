Dívka se na školních toaletách pokusila o sebevraždu, oživovala ji učitelka

Autor:
  14:01
Záchranáři na Klatovsku v pátek zasahovali na jedné ze základních škol. Příčinou byla otrava jedné z žákyň. S informací jako první přišel server krimi-plzeň.cz, podle nějž se dívka na školních toaletách pokusila o sebevraždu. Zachránila ji její třídní učitelka.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS Pardubického kraje

Intoxikaci školačky potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí plzeňské záchranky Martin Štěpán.

„Můžeme potvrdit, že lékařská posádka ze Sušice a výjezdová skupina RZP z Horažďovic zasahovaly na základní škole u intoxikace nezletilé osoby,“ řekl.

Po provedení nezbytně nutných úkonů byla podle jeho slov pacientka ve spolupráci s leteckou záchrannou službou letecky transportována do zdravotnického zařízení ve vážném, avšak stabilizovaném stavu.

Server krimi-plzeň.cz, který na událost upozornil jako první, uvedl, že se mělo jednat o sebevraždu. Podle jeho zdroje přímo ze školy dívku narozenou v roce 2013 na toaletě objevila její třídní učitelka. Ta jí měla okamžitě poskytnou první pomoc.

Padesát tablet

Do zásahu se podle webu zapojili také další pracovníci školy, kteří jsou k podobným situacím speciálně vyškoleni. Server také uvedl, že dívka měla spolykat asi padesát tablet velmi silných léků.

„Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení o intoxikaci nezletilé osoby, ke které došlo včera v jedné z obcí na Klatovsku. Věcí se nadále zabýváme, ale s ohledem na věk k tomuto nebudeme podávat více informací,“ uvedla pro server mluvčí policie.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Vědci objevili ve stepi dochovaný sovětský lágr, pobývali v něm i Čechoslováci

Vědci ze ZČU se v příštím roce vypraví do Kazachstánu, kde se zaměří na...

Archeologický výzkum bývalých gulagů, což byly koncentrační tábory v Sovětském svazu, připravují na území dnešního Kazachstánu archeologové ze ZČU ve spolupráci s organizací Gulag.cz. Začátkem října...

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po explozi zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

Omlouvám se za Okamuru, píše učitel v petici. Podepsalo ji 30 tisíc lidí

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)

Učitel a starosta obce Semněvice Antonín Kolář napsal petici adresovanou ukrajinskému velvyslanci v Česku Vasylu Zvaryčovi, ve které se mu omlouvá za výroky předsedy Sněmovny Tomia Okamury. Podepsalo...

Emil je divně krotký. Až bude mít půl tuny, v říji může být zle, říká šéf NP Šumava

Premium
Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. (2. ledna 2026)

Už přes deset let šéfuje Pavel Hubený Správě NP Šumava. Je tak nejdéle sloužícím ředitelem od založení národního parku v roce 1991. V novoročním rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za konflikty i...

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Západní polovinu republiky dnes od časného rána zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a...

Dívka se na školních toaletách pokusila o sebevraždu, oživovala ji učitelka

K nehodě u Kostěnic letěl vrtulník.

Záchranáři na Klatovsku v pátek zasahovali na jedné ze základních škol. Příčinou byla otrava jedné z žákyň. S informací jako první přišel server krimi-plzeň.cz, podle nějž se dívka na školních...

10. ledna 2026  14:01

Hudební ceny Žebřík budou letos jiné, rozjedou se do regionů

Sošky hudební soutěže Žebřík se letos budou rozdávat na několika místech...

Hudební ceny Žebřík právě vstoupily do svého 34. ročníku, v němž fanoušci mohou hlasovat v tradiční anketě, zároveň však mění svůj hudební formát, který bude formou road movie. Ke slavnostnímu...

10. ledna 2026  9:05

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Západní polovinu republiky dnes od časného rána zasáhlo intenzivní sněžení, které zkomplikovalo provoz na dálnicích, horských silnicích i ve městech. Policie řešila zejména v západních, severních a...

9. ledna 2026  18:26

V kopcích na D5 uvázly kamiony, provoz se po kalamitě vrací do normálu

Série nehod na dálnici D5 začala podle hasičů před 5.45 ráno. Situace se...

Na D5 na Tachovsku, kde byla od rána kvůli sněžení neprůjezdná dálnice ve třech místech, už je všude obnovený provoz. Poslední blokovaný úsek těsně za státní hranici, mezi 151. až 136. kilometrem ve...

9. ledna 2026  7:50,  aktualizováno  14:19

U Durosinmiho je téměř hotovo, jde z Plzně do Pisy. Je dražší než Šulc či Hranáč

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Největší přestup v historii fotbalové Plzně je takřka hotov. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi odchází do SC Pisa, italský klub za něj zaplatí téměř čtvrt miliardy korun, dalších až padesát milionů...

9. ledna 2026  11:56

Tramvajačka uvláčela mladíka. Měla ho v kolejišti vidět, přesto do vězení nepůjde

V Plzni se srazila tramvaj s autobusem, záchranáři ošetřili 17 zraněných

K devítiměsíčnímu vězení s podmíněným odkladem na dva roky odsoudil plzeňský soud řidičku tramvaje, která loni v únoru uvláčela k smrti devatenáctiletého mladíka. Žena vinu přiznala. Státní zástupce...

9. ledna 2026  10:39

Plzeň přivítala Hrošovského jeho vlastním dárkem. Někdejší hvězda ligy je zpět

Slovenský fotbalista Patrik Hrošovský znovu pózuje v plzeňském dresu.

Do španělského Benidormu, kde plzeňští fotbalisté absolvují zimní soustředění, přijel večer bílým vozem. V hotelovém salonku ho přivítal klubový šéf Adolf Šádek a na přípitek mu nalil šampaňské z...

9. ledna 2026  10:13

Gotická katedrála dostane novou krytinu, zřejmě bude ze Španělska

Začínají práce na rekonstrukci střechy katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Nová...

Symbolicky předáním staveniště začala ve čtvrtek po poledni rekonstrukce střechy katedrály svatého Bartoloměje na plzeňském náměstí Republiky v Plzni. Vymění při ní břidlicovou krytinu za...

8. ledna 2026  16:18

Návrat někdejší hvězdy ligy: Hrošovský se rozloučil v Genku a míří do Plzně

Plzni ještě v létě pomáhal v evropských předkolech, po vypadnutí pak Patrik...

Ve čtvrtek dopoledne na jednom z mnoha krásně upravených travnatých hřišť v Marbelle trénoval v modrém triku Genku. Naposledy. Pak se rozloučil se spoluhráči a vydal se do jiné části Španělska za...

8. ledna 2026  15:14

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po explozi zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

8. ledna 2026  13:37,  aktualizováno  14:16

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Dva sparťané i obhájce z Plzně. Kdo se stane fotbalovým dorostencem roku?

Zleva Ondřej Penxa, Jiří Panoš a Lukáš Moudrý

Jsou mladí a nadějní, všichni ročník 2007. Dva zkouší prorazit v pražské Spartě, třetí ve Viktorii Plzeň. Nyní se ucházejí o titul nejlepšího fotbalového dorostence za rok 2025. Seznamte se s...

8. ledna 2026  12:46

O investici za sedm miliard se nikdo nepřihlásil, teplárna zakázku rozdělila

Objekty plzeňské teplárny při pohledu z bytovek v Rokycanské ulici. (9. 8. 2023)

Investice v teplárenství jsou v poslední době velkým tématem. Nejnovější zprávou je, že rokycanská teplárna s rakouským vlastníkem hodlá letos dokončit zdroj na výrobu dálkového tepla a teplé vody z...

8. ledna 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.