Dítě z babyboxu smrtelně zranila jeho matka, řekl Ústavní soud. Trest platí

V ústavní stížnosti žena poukazovala na porušení práva na spravedlivý proces. Kategoricky nesouhlasila s postupem soudů, které údajně o její trestní odpovědnosti rozhodly na základě vylučovací metody a úvahy „kdo jiný“. Žádný provedený důkaz prý neprokázal, že by chlapci způsobila smrtelná zranění.

„Na základě doplněného dokazování obecné soudy dospěly k přesvědčivému a řádně odůvodněnému závěru, že to byla stěžovatelka, která způsobila devastující zranění hlavy novorozence, a to bezprostředně poté, co jej porodila,“ reagovali ústavní soudci.

Připomněli, že na příchod dítěte se matka žádným způsobem nepřipravovala a těhotenství tajila.

Krajský soud v Plzni ženu v roce 2018 poslal do vězení na 17 let, verdikt potvrdil i vrchní soud. Nejvyšší soud ale rozsudky zrušil a případ vrátil do Plzně. Výhrady měl mimo jiné k výslechu zpracovatele posudku z gynekologie.

Poté krajský soud doplnil dokazování a znovu uložil sedmnáctiletý trest. Vrchní soud verdikt upravil na 15 let vězení, zohlednil při tom délku řízení. Poté advokát Jany F. podal dovolání k nejvyššímu soudu. Ten jej v lednu letošního roku odmítl jako neopodstatněný.

Advokát ještě využil možnosti podat ústavní stížnost, ale ani s ní neuspěl. Soud stížnost odmítl. Rozhodnutí nyní zveřejnil soud na svých webových stránkách.

Odvolací soud poslal matku zavražděného novorozence do vězení na 15 let (26. 7. 2022)