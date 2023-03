Ukrajinská diskotéka v Plzni s názvem Bandera party pobouřila veřejnost

Podle facebookové stránky, která na Bandera Party zve, se akce uskutečnila v Plzni již několikrát, například v listopadu, v lednu a v únoru. Organizátoři ji označují jako charitativní akci na podporu ukrajinských bojovníků.

„Z diskotéky, která se konala 14. ledna, bylo pro potřebu armády zakoupeno termoprádlo, spacáky, taktické rukavice, karimatky. Darovali jsme také prostředky osobní hygieny a léky na první pomoc. Všechny tyto věci byly poslány směrem na Doněck a převedeny do armády různých podskupin,“ uvádějí organizátoři diskotéky.

Diskotéka pro ukrajinskou klientelu by zřejmě nebyla trnem v oku veřejnosti, kdyby ji organizátoři nepojmenovali podle kontroverzního vůdce ukrajinského národního hnutí Stepana Bandery. Ten je některými považován za národního hrdinu a jinými za válečného zločince.

Bandera za druhé světové války jako vůdce ukrajinských nacionalistů jednostranně vyhlásil samostatný ukrajinský stát a spoléhal na podporu německého wehrmachtu. Byl ale zatčen gestapem a uvězněn. Jeho přívrženci mezitím na některých místech spolupracovali s Němci, jinde proti nim bojovali. Poté brutálně vyháněli Poláky z dnešní západní Ukrajiny a podle polských odhadů zabili přes 100 tisíc lidí. Na svědomí měli také vyvražďování Židů a volyňských Čechů. Bandera je považován za jednu z nejkontroverznějších postav evropských dějin. V říjnu 1959 jej v Německu zavraždil sovětský agent.

Tohle v Plzni fakt nechci, uvedl primátor

Na diskotéky s označením Bandera upozornil server Plzeňská Drbna. Pod pozvánkami na akce se objevila řada příspěvků odsuzujících jejich název a diskutující v nich mluví o propagaci nacismu, drzosti a provokaci.

Bandera Party se začala zabývat i policie, která zjišťuje a vyhodnocuje potřebné informace, uvedla na Twitteru.

Policie ČR @PolicieCZ PLZEŇSKÝ KRAJ - S náležitou pozorností se věnujeme případu plánované taneční zábavy pod názvem “Bandera party”, která má proběhnout v Plzni. V současné době zjišťujeme a vyhodnocujeme potřebné informace. #policieplk oblíbit odpovědět

Na informaci o pořádání takových akcí na území Plzně reagoval už primátor města Roman Zarzycký. „Tohle v Plzni fakt nechci! Apeluji na všechny slušné provozovatele restaurací a dalších zábavních podniků, aby pořadatelům takových akcí neposkytovali prostor. Zároveň vyzývám ukrajinské občany, aby se v Plzni chovali slušně a děkuji těm, kteří tak činí. Bandera byl válečný zločinec, Banderovci mají na svědomí masakry i na československém obyvatelstvu. Podobné akce jsou pro mě nepřijatelné. S ohledem na jejich konání v soukromé provozovně ale máme velmi omezené možnosti,“ uvedl Zazrycký na sociální síti s tím, že je v kontaktu s policií.

Ke kauze se na sociální síti vyjádřila například i členka pražské KSČM Petra Prokšanová. „Je nechutné používat jméno Stepana Bandery jako marketing. A je samozřejmé, že cokoliv, co ponese jeho jméno, bude ve velké části veřejnosti vzbuzovat odpor a znechucení. A samotní Ukrajinci, kteří v České republice našli úkryt před děsivou válkou, by měli zvážit, zda jim volba právě tohoto jména stojí za to. Bandera, banderovci ani jakýkoliv jejich odkaz do demokratické společnosti nepatří,“ vyjádřila se Prokšanová.

Lidé by si měli zjistit, kdo to byl, říká Ukrajinka

Prokšanová zveřejnila také vyjádření majitelů Arény Plzeň, kteří přiznali, že se u nich tyto diskotéky konají. „Nejsme organizátorem, ale pouze pronajímáme prostor. Peníze, které organizátor vybere, jsou použité na účely ukrajinské války, posílají se na účet ukrajinské armády. Při akcích nepozorujeme žádné chování, které by nasvědčovalo rasismu, nacismu, nacionalismu, homofobii nebo jiné formě nesnášenlivosti. Jedná se o klasickou diskotéku pro Ukrajince a výdělek putuje na Ukrajinu,“ vysvětlují majitelé s tím, že organizátoři jim dokonce vždy ukazují seznam vybavení i videa, kde ukrajinská armáda přebírá věci zakoupené z těchto peněz.

Majitelé dále napsali, že mimo názvu akce, který někdo může shledat závadný, jim přijde vše v pořádku.

K problematice se vyjádřila také Ukrajinka Ljuba Cao, která žije v Česku, konkrétně na Plzeňsku, už 25 let. „Mohli diskotéku pojmenovat jinak, ale Bandera udělal pro Ukrajinu hodně. Lidé by si měli zjistit, kdo je to Stepan Bandera. Byl partyzán, bojoval za samostatnost Ukrajiny proti Rusům, protože věděl, že násilím se z Ukrajiny vyváželo do lágrů na Sibiř mnoho Ukrajinců bojujících za ukrajinskou samostatnost a na Ukrajinu místo nich dosidlovali Rusy. Rusové na Ukrajině zakazovali ukrajinský jazyk a vlastně vše ukrajinské. I moje babička s dědečkem byli z Ukrajiny vyvezeni do lágrů na Sibiři. A to kvůli totalitnímu režimu, který na Ukrajině zavedlo Rusko,“ vypráví žena.

Podle ní je to, co mnoho lidí ví o Banderovi, vlastně ruská propaganda zanesená do Česka za minulého režimu. „V Dobřanech jsem mluvila s Čechy, mezi kterými byli i učitelky a hovořily o tom, že Ukrajina a Rusko je jeden národ. Odpověděla jsem jen to, že když o něčem mluví, je třeba si nejdříve zjistit informace. Dnes stačí otevřít si Wikipedii a zjistit si informace,“ uvedla žena.