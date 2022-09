Developer získal územní rozhodnutí na projekt nové čtvrti v centru Plzně

Amesice chce podat žádost v příštím roce, stavbu má zahájit v roce 2024. Řekl to člen správní rady Amadeus Real Estate Václav Klán mladší. Územní rozhodnutí zatím není pravomocné.

„Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, vydal na počátku září rozhodnutí o umístění stavby Polyfunkční centrum AMESIDE. Všechny dotčené orgány vydaly k projektu AMESIDE kladná stanoviska a zapracovali jsme také všechny připomínky z předchozího veřejného projednávání EIA,“ uvedl Klán.

Projekt zahrnuje bytové domy s více než 120 byty, přes 21 000 metrů čtverečních administrativních ploch a asi sto obchodů. Čtvrtina ploch je určena pro občanskou vybavenost, tedy pro sport, volný čas a zábavu. Parkování zhruba s 1500 místy bude v podzemí.

Návrhy, jak by mělo vypadat území naproti hlavnímu vlakovému nádraží v Plzni, jsou dílem architektů londýnského studia Chapman Taylor a českého AGE project.

Podle primátora Plzně Pavla Šindeláře z ODS půjde o první takto rozsáhlou, koncepčně novou a moderní čtvrť v Plzni po roce 1990. Změní se ráz spodní části Americké ulice a jejího okolí a propojí se lokalita hlavního nádraží až po náplavku.

Investice včetně nákupů pozemků přijde podle Klána na osm miliard korun, což je dvojnásobek proti jejím začátkům zhruba před deseti lety. Podle Klána nebude Ameside stavět komplex po etapách, ale najednou, a stejně tak ho také otevře.

Už v prvním čtvrtletí 2024 by chtěl začít se zemními a podobnými pracemi. „Ameside hodlá dát do projektu obrovskou částku. To nejsou běžné investice v Plzni,“ uvedl Šindelář.

Největší investicí ve městě za poslední léta byla podle něj dokončovaná stavba výrobny plechovek americké firmy Ball za 4,5 miliardy. O jednu miliardu méně vydá do roku 2026 japonský Panasonic, který v Plzni výrazně posílí výrobu tepelných čerpadel vzduch-voda, po nichž je teď v Evropě velká poptávka.