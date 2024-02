Zvířecí ochránci připravili na Plzeňsku rackům nové ostrůvky pro hnízdění

Počty racků chechtavých klesají v České republice od 80. let minulého století. Právě Nový rybník je jednou ze dvou oblastí v Plzeňském kraji, kde sídlí kolonie racků. Původní dřevěné ostrůvky na vodní hladině se za 13 let rozpadly. Teď jsou tam místo nich kovové rošty.

Dobrovolníci byli v lokalitě již několikrát. Nejprve využili zimního počasí, kdy byl led, a ostrůvky nejprve rozebrali. Zůstaly po nich jen zapuštěné pozinkové kůly. Na ně nyní umístili novou konstrukci kovových roštů o velikosti dva krát dva metry. Doplnili je o pletivo, geotextilie a drobný kačírek, aby ostrůvky mohli ptáci hned využít a hnízdit na nich.

„Teď to bylo opravdu náročné. Začali jsme v deset hodin dopoledne a skončili před čtvrtou odpoledne. Dva a půl kubíku kačírku jsme postupně nakládali do kbelíků, nosili přes bahno do kanoí a převáželi na loďkách na ostrůvky,“ popsal náročný den šéf záchranné stanice Karel Makoň.

Vzdal se tak původní myšlenky, že stihnou ostrůvky alespoň částečně před případnými predátory oplotit. Do rezervace je tak čeká další cesta. Musí je zabezpečit pletivem co nejdříve, než se rackové z jižních zimovišť vrátí. „Už jsem tu viděl asi dvě stě divokých hus, hejno čírek chocholatých. Rackové tu ještě nejsou, jejich hlavní hnízdní sezona je květen, červen,“ vypočítal Makoň. Tyto ostrůvky využívají ptáci nejen ke hnízdění, ale také k odpočinku.