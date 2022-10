Zkušenosti z moderního pětiboje přinesly Davidu Svobodovi roli krále

David Svoboda natáčel se štábem u obce Řenče na Plzeňsku scény zachycující bitvu na Moravském poli, kde panovník zahynul.

„Já mám moc rád historii a filmy ze středověku. Ve chvíli, kdy se spojí souboje, zbroje a koně a je tam možnost vytvořit nějaké krásné umělecké dílo, neváhám ani vteřinu. Udělalo mi obrovskou radost, že jsem dostal takovou příležitost. A ještě o to víc, že mi byla svěřena role krále, a navíc Přemysla Otakara II., jednoho z nejmocnějších panovníků českých zemí. To je pro mě obrovská čest,“ svěřil se David Svoboda.

Jako pětibojař je zvyklý šermovat i jezdit na koni. Zkušenosti se mu hodily. „Je to sice úplně něco jiného, ale kondice se určitě hodí. Zbroj je těžká, má kolem třiceti kilo, ale jsem příjemně překvapen, že se v ní dá poměrně dobře pohybovat. Nicméně pořád má třicet kilo, takže nácvik každého pohybu je složitější, než když je člověk jenom ve sportovním dresu nebo v plavkách,“ říká s úsměvem.

Při natáčení prý ani nebyl příliš nervózní. „Hlavně kvůli tomu, že dostávám pořád nějaké úkoly, tak není čas. A také musím pořád myslet na to, co mám právě dělat. Dost často se mi stane, že to nedělám dokonale, což mi paradoxně pomáhá. Nervozita to není, jen zábava,“ směje se Svoboda, který si nedávno zahrál i v jiném historickém spektáklu.

Tím byl Jan Žižka režiséra Petra Jákla. Sportovec si tu střihl roličku zjizveného zabijáka. Přestože si občas odskočí ke kultuře, je Svoboda i nadále činný ve sportu. „Dělám trenéra, dobrovolně pracuji pro Český olympijský výbor jako předseda Komise sportovců. S bráchou pracujeme na nejrůznějších projektech, máme multisportovní tým, chceme otevřít sportovní základní školu. Baví mě sportovně-charitativní aktivity. Občas se mi stane, že přijmu nabídku a udělám nějakou přednášku nebo něco moderuji. Rozhodně nemám žádné ambice přesedlat na hereckou kariéru. Na druhou stranu se strašně rád účastním něčeho podobného, jako je Zbojník. I kdybych tam měl být jako no name herec,“ podotýká.

Na největší úspěch kariéry, od něhož uplynulo deset let, stále vzpomíná. „Je ale pravda, že si to pamatuji možná trochu jinak než ostatní, kteří tam byli přítomní. Ještě teď, když se o olympiádě bavíme v kolektivu, se občas objeví detaily z mého pohledu zapomenuté, nebo o kterých jsem ani nevěděl. Rozhodně to je ale pěkná vzpomínka,“ sděluje.

Důvod, proč režisér Leoš Kastner Svobodu do role krále obsadil, je jasný. „Přemysl Otakar II. byl dle historických pramenů označen jako silný muž atletické postavy. Zkrátka postava krále válečníka. Měl jsem ihned jasno, že nemohu hledat nikoho z hereckých kruhů, ale spíše z těch sportovních. A tak jsem se rozhodl, že oslovím přímo vrcholového sportovce, který se velkým dílem zasloužil o proslavení českého lva, zejména na olympiádě v Londýně 2012, kde pro naši zem vyhrál zlato v moderním pětiboji. Jeho sportovní zaměření byla další věc, proč jsem se jednoznačně rozhodl pro Davida Svobodu – umí jezdit na koni i šermovat,“ vysvětluje Kastner.