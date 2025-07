Lehce osušit a vypustit do volné přírody. (28. července 2025) | foto: DES OP

Záchranná akce začala v pondělí odpoledne, kdy děti z osady na hranici polesí Zábělá zaslechly hlasité pískání.

„Pod železnou mříží obdélníkové šachty napojené na melioraci pískalo odrostlé srnče, které se sem doplazilo 50 metrů dlouhým betonovým potrubím o průměru zhruba 30 centimetrů vedoucím z nezabezpečené meliorační šachty v poli. Neuvěřitelný výkon zvířete bojujícího o život ale zhatila těžká železná mříž, která ho otočila a donutila se po kolenou vydat úzkou betonovou trubkou opět zpět,“ popsal Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni fotografii, kterou mu rodiče dětí odhodlaných mládě zachránit poslali.

Protože byl ale na cestě k Tachovu, kde vypouštěl čápy, požádal o pomoc městské strážníky. Ti srnče ven nedostali, protože se už doplazilo potrubím hluboko.

Nápad s vodou vyšel, ale byly to nervy

Než Makoň zhruba po dvou hodinách do Zábělé dorazil, děti se samy chopily iniciativy. Do šachty poslaly auto na dálkové ovládání zajištěné provázkem, aby viděly, kde srnče zrovna je. „Jejich snaha dostat zvíře z podzemního labyrintu byla neuvěřitelná a děti opět ukázaly, že jejich nápaditost a nasazení bylo opravdové,“ chválí děti zvířecí ochránce.

Postupně k šachtě přicházeli další lidé a všichni měli jedno společné: vysvobodit mládě z roury pod zemí.

To se povedlo až v momentě, kdy se do záchranné akce vložila skupina dobrovolných hasičů z Doubravky. Po malých dávkách a pod tlakem poslali do potrubí celkem osm kubíků vody.

„Neuvěřitelné drama, kdy opravdu metr po metru jsme tlakem vody posouvali srnče k zajištěné skruži v poli. Napětí se dalo krájet a čekání u roury ústící do šachty trvalo neskutečně dlouho,“ vzpomíná na napínavé chvíle.

Když měli hasiči v druhé cisterně poslední tři kubíky vody, rozhodli se, že naráz pošlou do roury dva kubíky a buď to srnče vytlačí, anebo se utopí. „Stát se mohlo cokoliv, ale vše už trvalo hodně dlouho a zvíře muselo být vyčerpané,“ uvažoval Makoň.

Nakonec ale plán vyšel a srnčeti koukala z roury půlka těla. Poslední kubík vody ho vytlačil celého.

Nechyběla společná fotografie se zachránci, usušení zachráněného, provizorní zabezpečení šachty a návrat srnčete k druhému mláděti a matce.