DEPO2015 čeká rozsáhlá oprava, vznikne tam galerie i kinosál

Původně měla kulturní fabrika vzniknout v bývalém pivovaru Světovar. Plzeň, jež se před čtyřmi lety stala Evropským hlavním městem kultury, ale projekt stopla. Ve stěnách a podlahách staveb se totiž objevil zdraví škodlivý korkodehet.

Narychlo našla náhradní prostory opuštěného depa, kam některé akce přesunula.

„Ačkoli tehdy to byla volba z nouze, postupně se stal areál velmi vyhledávaným cílem. Není to jenom kulturní zázemí, ale rozvíjí se tady kreativní průmysl, podporuje řemeslo, vzdělávání. Návštěvnost výrazně roste,“ řekl plzeňský primátor Martin Baxa, který je zároveň předsedou správní rady společnosti DEPO2015.

Současné podmínky pro konání jednotlivých akcí jsou podle programového ředitele kreativní zóny Tomáše Fridricha nevyhovující, chod finančně nákladný.

„Chceme dům dostat do technického stavu, který by umožňoval bezproblémový provoz. Fungujeme v provizorních podmínkách, které jsou extrémně náročné. Narážíme na mnoho limitů. Nemůžeme tady třeba udělat výstavu a publiku představit zajímavé originály. Přeci jenom je to bývalá hala pro autobusy a podmínky jsou nevyhovující. Každou expozici vymýšlíme nově a na koleni, což jde, ale dlouhodobě je to neudržitelné,“ zdůraznil Fridrich.

V budoucnu zde vyroste plnohodnotná galerie odpovídající běžným standardům i kinosál. Větší komfort získají lidé, kteří si v DEPO2015 pronajímají kanceláře či využívají tvůrčí dílny, nebo rodiny s dětmi patřící mezi časté návštěvníky.

Proměna se dotkne tržnice, kavárny a samozřejmě i dalších dílčích prostor. Objekt se kompletně zateplí. „Důležitým parametrem je, aby se nezměnil jeho industriální charakter a zůstala zachovaná jeho architektonická jedinečnost,“ doplnil Fridrich.

Finance chce město získat z evropských fondů. Podle Baxy je nadějí program na revitalizaci někdejších průmyslových areálů, který by měl být vyhlášen v roce 2021. Část potřebné sumy by měla jít z městské kasy.

„Rekonstrukce je smysluplným projektem. Věřím, že to bude priorita naší koalice. Teď běží příprava projektové dokumentace, která ukáže, kolik peněz budeme potřebovat,“ konstatoval primátor.

Podle prozatímních odhadů to bude několik set milionů korun. Pokud vše dobře půjde, první změny nastanou v roce 2022.

Loni do DEPO2015 zavítalo rekordních 150 tisíc lidí, je to o 60 procent víc než v roce 2017.

Stále stoupá také počet akcí, které se zde konají. Minulý rok jich bylo zhruba 250. Roční rozpočet činí 38 milionů korun, z toho na provoz areálu padne téměř 8 milionů korun. Na třetinu celkové sumy si kreativní fabrika vydělá díky tržbám.

„Komerční partneři si prostor pronajímají na konference, veletrhy, firemní akce a další,“ nastínil. Zbytek shání z dotací, evropských i tuzemských. Příspěvek od města na letošek činí 16,3 milionu korun.