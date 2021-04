Místo dvou velkých hal, do kterých každý den zajížděly a vyjížděly desítky tramvají, je v areálu plzeňské vozovny na Slovanech velká plocha, ve které se s dělníky pohybují hlavně bagry.



V poslední době dovnitř stále častěji zajíždějí domíchávače přivážející beton pro patky potřebné k upevnění kovových konstrukcí nových hal pro odstavování a údržbu tramvají.



Městská stavba za 1,7 miliardy korun vzniká při zachování tramvajového provozu v depu. Lidé ze stavebních firem tak musejí mít pořád na mysli, že do vozovny denně zajíždí nebo z ní vyjíždí desítky tramvají, a nesmějí přerušit jejich provoz.



Na druhou stranu tramvajáci musejí mít oči na stopkách při jízdách po zbylých kolejích. Kámen zapadlý do kolejnice by mohl soupravu i vykolejit.

Ředitel přestavby vozovny Michal Tulpa ze společnosti Metrostav řekl, že loni museli nejdřív vybudovat provizorní odstavné kolejiště a zázemí pro servis tramvají, než mohlo začít bourání dvou největších hal.

„Obě haly, tedy odstavná i udržovací, jsou už zdemolované. Základy původní velké haly byly mnohem hlubší, než se původně počítalo. V současné době máme založenou menší halu, ve které budou kontrolní kanály pod kolejemi, aby se technici dostali pod tramvaje. V ní bude i myčka, zvedáky a další technologie pro údržbu. V minulém týdnu začaly montáže prvních ocelových konstrukcí této haly,“ popsal Michal Tulpa.

Z ulice nejsou tyto práce vidět, protože se vše odehrává za nejmenší z původních hal. Ta ještě stojí. V ní technici průběžně kontrolují všechny tramvaje, které vyrážejí do plzeňských ulic.

V místě, kde bude stát velká odstavná hala pro 90 tramvají, včetně těch plánovaných extra dlouhých, ještě pokračují práce na výkopech. Zřejmě koncem dubna tam začnou domíchávače navážet beton do základových patek, po vyzrání do nich začnou technici upevňovat konstrukce, jež vytvoří kostru budoucí velké haly.

Mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) René Vávro řekl, že teď musejí odstavovat většinu tramvají mimo vozovnu, protože se do ní nevejdou. „Z vozovny na Slovanech je v současné době vypravováno necelých 40 procent souprav, zbytek vyjíždí na linky z konečných,“ uvedl Vávro.

Technik elektrické dráhy PMDP Jiří Trnka vysvětlil, že kvůli tomu museli upravit grafikony tak, aby se každá tramvaj dostala obden do vozovny na ošetření a údržbu.

Vozovna Slovany Zprovozněna byla v roce 1943, kdy se do ní přesunuly tramvaje z areálu v Cukrovarské ulici, kde parkovaly i autobusy a trolejbusy.

V 60. letech minulého století byla dostavěna velká odstavná hala, v roce 1989 byla dostavěna malá hala pro ošetření tramvají.

V posledních letech už přestávala vozovna dostačovat, její technický stav vyžadoval radikální zásah. Protože podle některých zdrojů byla vozovna vybudovaná v místě bývalého lomu na písek, pod současnými těžkými tramvajemi se i propadaly koleje.

Rekonstrukce za 1,7 miliardy korun probíhá za provozu, hotovo má být do konce roku 2022.

„K tomu slouží poslední malá hala. Její kapacita je šest krátkých tramvají typu T3. Když se sejdou dvě dlouhé tramvaje, je hala zaplněná. Musíme mít vše zrežírované tak, aby se každý vůz dostal jednou za dva dny v hale na kontrolní kanál. Je to zároveň jediné místo, kde je i montážní lávka,“ dodal Jiří Trnka. Z lávky je možné kontrolovat komponenty na střeše tramvají.

Tramvaje, které se nevejdou na odstavné koleje ve vozovně, jsou přes noc odstavené na šesti vybraných místech po Plzni. A to je komplikace i pro úklidové firmy, které se starají o pravidelné čištění interiérů. To se dá zvládnout jen během noci, kdy jsou vozy odstavené.



Zatímco před zbouráním hal měli uklízeči teplou, studenou vodu i všechny tramvaje na jednom místě, teď musejí jezdit po celé Plzni.

Navíc tramvajáci nastupující do služeb si nesmí splést nástupní místa, ze kterých ten den vyjedou na trasy. Ta se jim pokaždé mění. „Všichni se snaží dělat maximum, ale opravdu to není nic jednoduchého,“ podotkl Jiří Trnka.

S přestavbou areálu souvisí i dlouhodobé uzavření Slovanské aleje. Tramvaje budou nově vjíždět a vyjíždět z vozovny na Slovanskou alej blíže ke Světovaru. Ze současného vjezdu vznikne parkoviště pro auta a za ním vyroste administrativní budova se zázemím.

„Budovy budou mít zelené střechy, které umožní akumulaci dešťové vody. Tu bude možné použít i pro mytí tramvají,“ upozornil loni mluvčí René Vávro. Zelené střechy mají ve vedrech snižovat teplotu i pro okolí, do kterého by se mělo šířit i méně hluku. Výstavba vozovny by měla skončit v závěru příštího roku.