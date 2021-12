Bydlení na pětníku. V Depu ukázali inspiraci pro běžný život na pár metrech

Jak žít v malém? Návštěvníci si mohli prohlédnout různé typy miniaturních způsobů bydlení od takzvaných tiny housů přes maringotky a karavany až po nápady z IKEA.

„Hledání různých forem malého bydlení se poslední dobou začíná ve společnosti skloňovat čím dál častěji. Rostoucí ceny bytů a zvýšená poptávka po malém bydlení během pandemie koronaviru dala vzniknout řadě zajímavých řešení malých forem bydlení k rekreaci i trvalému bydlení,“ uvedla produkční Soňa Rychlíková.

O tom, jak se buduje svépomocí tiny house, pohovořil Daniel Soutner, který svůj Tajnej House vytváří s přítelkyní Dominikou Lenthárovou už více než rok. Tiny house je malý domek na kolečkách, ve kterém se dá bydlet.

Takové stavby pochází původně z Ameriky, kde jejich popularita vzrostla během finanční krize. „Stavíme tiny house, a to od píky. Malý domek, který je pro nás synonymem života v přírodě, udržitelnosti, minimalismu, dostupnosti. Je to náš první dům, a tak děláme chyby, učíme se a pracně nasbírané know-how chceme předat dál,“ říká Soutner.

Zatímco podobné stavby si lidé většinou budují sami, u typu domků Mobile Hut se jde naopak cestou profi přístupu.

„Vše začalo jako sen našeho klienta o moderním mobilním domku, který by mu poskytl komfort jak na delší výpravy do samotářské přírody, tak i zázemí pro trávení času na vlastní zahradě. Protože na trhu nenašel žádné hotové řešení, které by splňovalo jeho představy, obrátil se na nás, architekty ateliéru Artikul. Nadchli jsme se pro vizi domku na kolech, který bude pohodlný, soběstačný a zároveň přírodě na dosah,“ sdělil architekt Jakub Vlček.

Vznikla tak alternativa ke klasickému bydlení, ale s minimálními náklady a maximální svobodou. „Společně jsme se pustili do práce a postavili dům na kolech Mobile Hut – vysoce funkční pojízdný domek pro plnohodnotné bydlení i rekreaci,“ dodal.