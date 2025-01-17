Letiště v Plasích na Plzeňsku patřilo tento víkend největší letecké show na západě Čech. Den ve vzduchu si opět nenechaly ujít tisíce lidí a počasí po oba dva dny bylo pro sledování leteckého umění naprosto ukázkové.
Autor: Petr Eret, MAFRA
Letecká show začala, stejně jako v předchozích letech, průletem králů českého nebe, dvou letounů JAS 39 GRIPEN Armády ČR.
Ani letos nechyběl na Dni ve vzduchu jeden z nejlepších akrobatických pilotů Martin Šonka. Jeho letecké umění sledovali návštěvníci plaského letiště se zatajeným dechem.
Den ve vzduchu má v Plasích již více než dvacetiletou historii. Letošní ročník začal ve 13:20 hodin a končil před 17. hodinou.
Tento krasavec North American P-51D Mustang nese hrdě jméno Little Rebel. Díky motoru Rolls-Royce Merlin má stroj specifické hvízdání, které diváci poznali ještě před tím, než letadlo spatřili na nebi.
Nebe nad Plasy patřilo nejen vrtulníkům, ale i historickým a nejmodernějším letadlům a samozřejmě těm nejlepším mezi akrobaty.
Letošním tahákem Dne ve vzduchu byl ikonický stroj North American Rockwell OV-10B Bronco. Do Plas přiletěl z nizozemské základny.
V Plasích se premiérově představily hned čtyři historické dvouplošníky Bücker 131. Létání ve skupině vyžaduje od pilotů absolutní soustředění a chirurgickou přesnost. Rozestupy mezi křídly letadel se v některých momentech zmenšovaly na pouhé metry.
Vystoupení Martina Šonky bývá vždy perfektní. Akrobatické umění komentuje Šonka přímo z kokpitu a diváci ho pak odměňují bouřlivým potleskem.
North American Rockwell OV-10B Bronco je lehký bojový a pozorovací letoun, který se nesmazatelně zapsal do historie zejména během války ve Vietnamu.
Martin Šonka patří mezi absolutní elitu akrobatických pilotů. Diváky o víkendu potěšil strhující akrobatickou sestavou plnou prudkých obratů, přemetů a manévrů na hranici fyzikálních možností.
I takové srdce vykouzlil nad plaským letištěm jeden z pilotů. Šlo ale jen o chvilkovou podívanou.
Autor: Valentýna Bílá, MF DNES
Martin Šonka do Plas jezdí velice rád. „Den ve vzduchu je pro mě vždy výjimečnou akcí. Skvělá atmosféra, nadšení diváci a krásné prostředí. To je kombinace, na kterou se každý pilot těší,“ přiznal Šonka před startem.
V Plasích a vůbec poprvé v České republice se divákům představila italská akrobatická skupina Ttake Aerobatic Team s vojenskými cvičnými letouny Yakovlev Yak-52.
Kromě leteckého programu na návštěvníky Aeroklubu Plasy čekal bohatý doprovodný program, atrakce pro děti a občerstvení. Areál byl přístupný už od 9 hodin ráno.
Do Plas vůbec poprvé přilétl také unikátní stroj Stinson AT-19B. Provozuje ho skupina Classic Trainers z Líní u Plzně.
Letošní Den ve vzduchu uzavřela skupina šesti letadel Bemobox na Zlínech. Piloti sestřelovali na nebi balonky napuštěné heliem.
