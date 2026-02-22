Okamurovi a Turkovi nevěřím, říká romský aktivista. Kvůli nim odešel z Rady vlády

Romský aktivista a zakladatel spolku Ara Art David Tišer. (16. února 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Autor:
  12:00
Romský aktivista a zakladatel spolku Ara Art David Tišer začátkem letošního roku oznámil, že odchází z Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny. Ta plní funkci poradního orgánu státu. Tišer své rozhodnutí zdůvodnili tím, že reaguje na vývoj politického prostředí v České republice. „Okamura a Turek nepatří mezi lidi, kterým bych mohl věřit, že romskou problematiku budou chtít posunout vpřed,“ vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz.

David Tišer spolu s další, nyní už bývalou členkou rady Gwendolyn Albert, své rozhodnutí zdůvodnili tím, že reagují na vývoj politického prostředí v České republice, v němž podle nich dochází k postupné legitimizaci politických subjektů a postojů, které otevřeně či nepřímo zpochybňují základní principy lidských práv, rovnosti a ochrany menšin.

Co pro váš krok bylo rozhodující?
Souvisel s politickou atmosférou, s novou vládou nebo s tím, že je ve vládní koalici Tomio Okamura nebo Filip Turek. Nechtěl jsem zůstat členem Rady vlády v době, kdy nevěřím, že se v radě dá něco změnit k lepšímu. To, že jsem odešel z Rady vlády, ale neznamená, že odcházím od tématu lidských práv a ochrany menšin. To neznamená, že v těchto otázkách nemohu poradit, ale nechci zůstávat v nějaké pozici jako stafáž v momentě, kdy se věci neposunou dopředu, ale spíš dozadu, což se už pomalu děje.

Světová banka kdysi přišla s průzkumem, v němž odhadovala, že jenom v Evropě je 10 až 15 milionů Romů a jejich lepší zapojení do společnosti by přineslo každý rok několik miliard eur.

