David Tišer spolu s další, nyní už bývalou členkou rady Gwendolyn Albert, své rozhodnutí zdůvodnili tím, že reagují na vývoj politického prostředí v České republice, v němž podle nich dochází k postupné legitimizaci politických subjektů a postojů, které otevřeně či nepřímo zpochybňují základní principy lidských práv, rovnosti a ochrany menšin.
Co pro váš krok bylo rozhodující?
Souvisel s politickou atmosférou, s novou vládou nebo s tím, že je ve vládní koalici Tomio Okamura nebo Filip Turek. Nechtěl jsem zůstat členem Rady vlády v době, kdy nevěřím, že se v radě dá něco změnit k lepšímu. To, že jsem odešel z Rady vlády, ale neznamená, že odcházím od tématu lidských práv a ochrany menšin. To neznamená, že v těchto otázkách nemohu poradit, ale nechci zůstávat v nějaké pozici jako stafáž v momentě, kdy se věci neposunou dopředu, ale spíš dozadu, což se už pomalu děje.
Světová banka kdysi přišla s průzkumem, v němž odhadovala, že jenom v Evropě je 10 až 15 milionů Romů a jejich lepší zapojení do společnosti by přineslo každý rok několik miliard eur.