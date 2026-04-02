Nehoda s bentley fotbalisty Limberského nebyla náhoda, tresty za podvod platí

Odvolací senát Xhelala Muriqiho pravomocně odsoudil k podmíněnému trestu 20 měsíců vězení s tříletou zkušební dobou a pokutě 150 tisíc korun. Řidičku mercedesu Nitse Moysh k podmínce v délce 10 měsíců se zkušební dobou dvou let a peněžitému trestu 50 tisíc korun. Oba byli odsouzeni jako spolupachatelé.
Takové tresty v lednu dvojici vyměřil domažlický soudce, trest se ale nelíbil státní zástupkyni ani souzeným. Obžaloba požadovala tresty přísnější, souzení naopak tvrdili, že jsou nevinní, a požadovali osvobození. S odvoláními ale neuspěl nikdo.
„Není důvod zpřísňovat tresty. Od skutku uběhla doba sedmi let, po tu dobu se obžalovaní chovali řádně, není důvod ke zvýraznění zkušební doby. Zohlednili jsme nejen značný časový odstup, ale i to, že skutek byl ve stádiu pokusu, pojišťovna finančně neplnila. Máme za to, že rozhodnutí domažlického soudu je správné,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu Karel Velek.
Auta se srazila v noci v březnu 2019 v úzkém podjezdu. Řidička mercedesu policistům uvedla, že nerespektovala přednost pro protijedoucí auto, najela mírně do protisměru a došlo ke střetu levých blatníků jejího mercedesu a protijedoucího bentley. Jeho řidič údajně strhl řízení a pravým bokem narazil do kamenné zdi pod železničním mostem.
Podle vyjádření pojišťovny vznikla na bentley totální škoda, ta byla odhadnuta na 800 tisíc korun. K vyplacení peněz nedošlo, naopak policie začala řešit, zda bouračka nebyla fingovaná. Výjimečné bylo, že policisté na místě nezaznamenali žádné brzdné stopy.
„Nejela jsem moc rychle, tak 50 až 60 kilometrů v hodině. Značky jsem si nevšimla a vjela jsem mírně do protisměru,“ popisovala žena, co předcházelo střetu. „Vše se vleče už šest let a já jsem obžalovaný na základě posudku člověka (znalce), kterého jsem jednou pustil k autu. Já od pojišťovny nic nechtěl, žádné aktivity ve vztahu k pojišťovně jsem nečinil,“ zopakoval naposledy loni na podzim u domažlického soudu Muriqi.
V případu postupně vznikly tři znalecké posudky – dva vypracovali znalci a třetí revizní pak soud zadal znaleckému ústavu. Odvolací soud nakonec přisvědčil verzi, že auta jela pomaleji, než řidiči uvedli policii do protokolu, a bočně se lehce otřela. Dokonce i levá zpětná zrcátka zůstala na obou autech.
„Tím, že nedošlo k ulomení zrcátek a bylo na nich jen malé odření, došlo podle revizního posudku ke kontaktu v mnohem nižší rychlosti, mercedes mohl i stát. Auta se dotkla, při úhybném manévru bentley došlo k odření boku o zeď, při tom mohlo dojít i k poškození závěsu jeho kola. Není důvod nevěřit obžalovaným, že se bentley odřelo o mercedes a pak o most,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu.
Advokát Václav Hajšman hájící Xhelala Muriqiho loni na podzim ve své závěrečné řeči zpochybňoval revizní znalecký posudek hned několika příměry.
„První je prázdné plátno, jak jsem ho nazval. Policie zajistila prázdné plátno, žádné stopy. Znalci místo toho, aby stav konstatovali, na něj namalovali detailní obraz bitvy. Sami si vymysleli rychlosti, úhly. To ale není obraz reality. Další příměr je možné nazvat archeologická fantazie. Je to jako kdyby archeolog našel kámen a na základě toho napsal studii, že na tom místě stál 35 metrů vysoký chrám, který v úterý zbořili tři váleční sloni a prostřední se jmenoval Bimbo,“ snažil se advokát přesvědčit u okresního soudu, že znalci překročili své kompetence.
Ze spisu vyplynulo, že bentley asi 20 minut před nehodou kontrolovali policisté. Ti by si podle soudce určitě všimli, kdyby už bylo výrazněji odřené.
Soudce také vyjmenoval další indicie, které podle něj svědčí o fingování nehody. Kamery poblíž místa karambolu zaznamenaly den před nehodou toto bentley, několikrát tam projelo. Ještě před bouračkou tím místem projel i mercedes. Kamery také v noci před nehodou zaznamenaly mercedes a bentley jedoucí téměř za sebou, rozestup mezi nimi byl asi 10 sekund.
Přesto o pár minut později vyjela proti sobě. Navíc ve spisu je založeno, že před i po nehodě telefonoval obžalovaný Muriqi se svým příbuzným. Ten v té samé době, bylo kolem půl druhé v noci, telefonoval i s řidičkou mercedesu.
Soudce upoutaly i závěry znalců, že bentley jelo v době nehody rychlostí do 30 kilometrů v hodině, maximálně v rozmezí 30 až 40 kilometrů, mercedes maximálně desítkou, ale mohl i stát.
„Tak nízká rychlost je podezřelá, mercedes mohl i stát. Na běžný styl jízdy je taková rychlost nízká. Spíše se to jeví, aby na mercedesu vznikla malá škoda a bentley šlo dobře opravit a prodat. Nemáme pochybnosti, že se jednalo o připravenou událost s cílem vyplacení peněz,“ shrnul soudce Velek.
Limberského vůz už dostal do problémů se zákonem hodně lidí. Nejprve s ním v Praze boural samotný fotbalista, kamarád Muriqi mu pomáhal zajistit jeho opravu. Pražská firma podle nich inkasovala milion, ale k opravě se neměla. Fotbalista vypověděl, že později si opravené auto půjčil právě Muriqi, který s ním jezdil.
V době bouračky, v březnu 2019, Limberský Bentley ještě splácel. U klatovského soudu řekl, že kamarádovi dal plnou moc na jednání s pojišťovnou, ale podle pravomocného rozsudku Muriqi nabourané auto prodal.
Klatovský soudce ho odsoudil za zpronevěru. Trest u soudu dostal i bývalý klatovský úředník, který na žádost Muriqi přepsal nabourané auto na nového majitele.