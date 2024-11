Dítě s klíštětem či s roupy na pohotovost nepatří, říká primářka Pousková

Primářka má vedle lůžkového oddělení na starosti i dětskou pohotovost. Tyto rady mohou předejít tomu, aby maminky kvůli zdravotním potížím dětí nereagovaly nepřiměřeně a nezatěžovaly chod pohotovosti s odkladnými problémy.

Jste primářkou v dětské nemocnici, kde je také dětská pohotovost. Rodiče sem přijíždějí i kvůli maličkostem, jako je bodnutí komárem nebo přisáté klíště. Co je ale nejčastější věc, kvůli které rodiče nemocných dětí zmatkují nebo tápou?

Nejčastěji kvůli teplotě. Když má maminka doma malinké nedonošené dítě, které mělo nějaké problémy, a najednou mu naměří teplotu přes 38 stupňů a není to kvůli tomu, že je venku velké teplo a dítě může být přehřáté, tak tohle dítě by lékař měl vidět a vyšetřit vždy. Když se ale jedná o desetileté dítě, které má dvě hodiny teplotu a rodiče v panice volají, dá se konstatovat jen to, že s touto situací by si měli umět poradit.

Teplota je příznak, nikoliv nemoc. Pokud je dítě jinak zdravé a nemá další základní onemocnění, nejdůležitější je ji srážet. Častou chybou je, že děti dostávají příliš nízkou dávku léku na teplotu, a ta pak adekvátně neklesá. Dávkování by se mělo řídit hmotností dítěte a je uvedeno v příbalovém letáku všech v Česku dostupných léků na srážení teploty. Její pokles lze očekávat nejdřív za hodinu po podání léku, a to nejméně o jeden stupeň Celsia.