Mladík, který po vraždě dívky nabídl útočníkovi alibi, dostal podmínku

Soud rozhodl trestním příkazem, tedy bez hlavního líčení. Mladíkovi vyměřil desetiměsíční vězení s podmínečným odkladem na zkušební dobu dvou let. Informoval o tom deník Právo.

Verdikt není pravomocný. Proti trestnímu příkazu může během osmi dní podat odpor odsouzený Daniel Š. i státní zástupce. Pokud se tak stane, soud bude muset nařídit hlavní líčení.

Daniel Š. se přiznal, že mu Daniel Miarko řekl, že bývalou spolužačku Terezu zavraždí. „Já na to reagoval, že je to kravina, že tím ublíží sobě a lidem okolo. Řekl jsem mu, aby to nechal být,“ řekl Daniel Š.

Daniel Miarko mu o tři dny později, kdy kvůli neopětované lásce dívku ubodal, napsal: „Hotovo Dane. Je mrtvá.“

Mladík se přiznal, že hned věděl, o koho jde. Místo telefonátu na tísňovou linku nebo na policii ale pouze odepsal Miarkovi: „Chceš alibi?“

Později policistům po sdělení obvinění vysvětloval, že nechtěl Miarka udat, protože je jeho kamarád. „Nechtěl jsem, aby ho dostali. Chtěl jsem mu pomoct,“ uvedl do policejního protokolu.

Podle deníku Právo Daniel Š. napsal také Miarkovi: „Je ti jasný, že tohle někdo může číst. Musíme udělat nějaký kód. Vole, tohle není pr...l Měli bychom ty zprávy smazat, ať je nenajdou,“ zaznělo v komunikaci.

Miarko mu na to odepsal, že je schovaný, ale má v úmyslu se nechat chytit policií. „Nechal jsem tam důkazy. Stejně stihla napsat, že jsem u ní,“ odpověděl Miarko.

„Nechají tě shnít v base. Můžeš to popřít, no tak, Dane. Copak chceš celý zbytek života žít v base? Můžeš utéct do zahraničí, seš dospělej. Můžeš to zahrát na duševní poruchu,“ radil Miarkovi jeho kamarád Dan.

Kriminalisté vyšetřují smrt osmnáctileté dívky na Plzeňsku (27. 5. 2019)

VIDEO: Kriminalisté na Plzeňsku vyšetřují smrt osmnáctileté dívky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V den, kdy Miarkovi Krajský soud v Plzni vyměřil nepodmíněný osmnáctiletý trest, Daniel Š. napsal na sociální síť „No shame“, což znamená nestydím se.

Daniel Miarko připravil o život osmnáctiletou Terezu v den jejích osmnáctých narozenin.

Důvodem bylo to, že s ním dívka nechtěla chodit. Přijel k ní do domu ve Zdemyslicích na Plzeňsku a dvěma noži jí zasadil několik ran. Se svým činem se pak pochlubil na sociální síti.

Nechtěla s ním chodit, tak jí probodl srdce (23. 1. 2020)