Co by pro skautskou organizaci znamenalo omezení příspěvku od státu, se kterým počítá návrh rozpočtu pro letošní rok?
Podle našich odhadů by oněch 50 milionů, které mají celkově ubýt, u nás znamenalo škrtnutí deseti milionů korun. Podle posledních dat byla dotace od ministerstva 60 milionů korun. To znamená, že snížení o deset milionů by byl významný skok, zejména když zohledníme inflaci. Informace o možném snížení příspěvku od státu nás tedy znepokojila.
Zvláštní je, že vláda přitom deklaruje podporu zdravého pohybu nebo fyzické kondice dětí. My s dětmi například chodíme do přírody na výpravy. Jak často se to těm dětem podaří? Některé s rodiči samozřejmě chodí, ale zdaleka ne všechny. Myslím, že my tím u dětí pomáháme nastavit jakousi „normu“, že je běžné do přírody chodit a pohybovat se.
Mnoho oddílů má čekací listiny, kam rodiče hlásí děti a doufají, že se na ně jednou dostane. Někdy to může trvat i roky.