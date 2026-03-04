Vyšší platby ve skautu? Už teď někteří rodiče využívají splátky, říká mluvčí

Premium

Fotogalerie 7

Mluvčí plzeňských skautů Daniel Bečvář. (3. března 2026) | foto: Jaroslav Nedvěd, MF DNES

Jaroslav Nedvěd
  13:00
Padesát milionů korun ubylo v návrhu letošního státního rozpočtu na práci s dětmi a mládeží. Jednou z organizací, které by se to dotklo, je Junák – český skaut. Mluvčí plzeňské pobočky Daniel Bečvář říká, že snížení rozpočtu by bylo pro organizaci citelné. Mohlo by se projevit například zvýšením členských příspěvků nebo poplatků za výpravy a tábory. To by mohlo zhoršit dostupnost pro děti z rodin s nízkými příjmy. Také by to zřejmě omezilo rozvoj skautských základen, kterých je už nyní nedostatek.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Co by pro skautskou organizaci znamenalo omezení příspěvku od státu, se kterým počítá návrh rozpočtu pro letošní rok?
Podle našich odhadů by oněch 50 milionů, které mají celkově ubýt, u nás znamenalo škrtnutí deseti milionů korun. Podle posledních dat byla dotace od ministerstva 60 milionů korun. To znamená, že snížení o deset milionů by byl významný skok, zejména když zohledníme inflaci. Informace o možném snížení příspěvku od státu nás tedy znepokojila.

Zvláštní je, že vláda přitom deklaruje podporu zdravého pohybu nebo fyzické kondice dětí. My s dětmi například chodíme do přírody na výpravy. Jak často se to těm dětem podaří? Některé s rodiči samozřejmě chodí, ale zdaleka ne všechny. Myslím, že my tím u dětí pomáháme nastavit jakousi „normu“, že je běžné do přírody chodit a pohybovat se.

Mnoho oddílů má čekací listiny, kam rodiče hlásí děti a doufají, že se na ně jednou dostane. Někdy to může trvat i roky.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Vyšší platby ve skautu? Už teď někteří rodiče využívají splátky, říká mluvčí

Premium
Mluvčí plzeňských skautů Daniel Bečvář. (3. března 2026)

Padesát milionů korun ubylo v návrhu letošního státního rozpočtu na práci s dětmi a mládeží. Jednou z organizací, které by se to dotklo, je Junák – český skaut. Mluvčí plzeňské pobočky Daniel Bečvář...

4. března 2026

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

4. března 2026  11:19,  aktualizováno  11:41

Knobloch před vrcholem futsalové sezony: Bude to boj. Plzeň už zase vyzve Chrudim

Adam Knobloch v červeném dresu české futsalové reprezentace

Ve dvaceti letech přestoupil z Liberce do plzeňského Interobalu, kde naplno rozjel svoji futsalovou kariéru. Adam Knobloch získal na západě Čech dvakrát mistrovský titul, zahrál si Ligu mistrů a...

4. března 2026  10:16

Odhalených týrání v rodinách přibývá, oběti mívají velký problém si ho připustit

ilustrační snímek

Případů násilí v domácnostech stále přibývá. Na západě Čech i v celé republice policisté ve více než polovině oznámených případů dojdou k závěru, že tam skutečně dochází k psychickému i fyzickému...

4. března 2026  10:12

Výlet dětí do útulku má policejní dohru, jednu skautku kousl venčený kříženec

Max, kříženec labradora s ridgebackem. (3. března 2026)

Rokycanští skauti chtěli na podzim 2024 potěšit psy z útulku v nedalekých Němčovicích. Místo radosti psů či venčitelů, že něco udělali pro němou tvář, vše skončilo zahájením trestního stíhání....

3. března 2026  14:17

VIDEO: Bagr, lopaty i kamera. Hasiči v lese zachránili loveckého psa, uvázl v noře

Zachráněný Max si ze setkání s jezevcem v jeho noře odnesl lehce poraněný...

Hasiči ze čtyř jednotek u Nýřan na Plzeňsku úspěšně osvobodili loveckého psa uvázlého v jezevčí noře. Do té zaběhl při dohledávání postřelené zvěře v lese u Pankráce na severním Plzeňsku.

3. března 2026  13:27,  aktualizováno  13:48

Žena udeřila policistu do obličeje, trestu ujde. Měla pochopitelný důvod, míní soudy

ilustrační snímek

Žena, která v úleku a ze strachu udeřila v Plzni policistu, za to s konečnou platností nebude potrestaná. Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové, a potvrdil tak...

3. března 2026  9:21

Na dálnici D5 u Rozvadova skočil muž z mostu. Policie místo uzavřela

Nedaleko obchodního centra na Černém mostě někdo zapálil stan, uvnitř něhož...

Na Plzeňsku u obce Rozvadov na dálnici D5 v pondělí večer spadl muž z mostu na těleso dálnice. Ta je uzavřená, přistane na ní vrtulník a zraněného muže přepraví do nemocnice. Okolnosti policie...

2. března 2026  20:44

Muže v Plzni zasypala při práci ve výkopu zemina. Na místě zemřel

Záchranáři získali v listopadu šest nových lékařských vozů pro RV systém a...

V plzeňské okrajové části Červený Hrádek dnes odpoledne zasypala zemina ve výkopu šestatřicetiletého muže. Muž zraněním na místě podlehl, informovala policejní mluvčí Iva Vršecká.

2. března 2026  19:11

Policie obvinila muže s mačetou zadrženého u školy. Podezírá ho i z dalšího činu

Policie (ilustrační foto)

Policisté rozplétají příběh muže s mačetou, kterého zadrželi ve čtvrtek nedaleko základní školy v Nezvěsticích na Plzeňsku. Muže již obvinili z výtržnictví a také ho podezírají z nebezpečného...

2. března 2026  15:41

Vyhrožoval vypálením domu známým. Chtěl s nimi řešit trable s expřítelkyní

Policisté muži zabavili láhve s hadry, tekutý podpalovač a nůž. (2. března 2026)

Do vazební cely poslal soudce muže z Tachovska, který chtěl podle policie řešit domnělé rozpory s bývalou partnerkou násilím a podpálením domu svých známých. Výhrůžkám čelili lidé, kteří přitom s...

2. března 2026  13:51

Pavilon s heliportem za miliardy začnou v plzeňské nemocnici stavět na jaře

Takto by měl vypadat nový pavilon chirurgie v areálu Fakultní nemocnice v Plzni...

Po 16 letech příprav se v plzeňské fakultní nemocnici začne stavět pavilon chirurgických oborů za 3,2 miliardy korun. Ze státního rozpočtu na něj půjdou první stovky milionů korun.

2. března 2026  9:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.