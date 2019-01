Za svědectví o praktikách gangu mohl mít nižší trest, teď ale Rus zmizel

Rus Iakov Tumanik po zatčení před dvěma roky policistům podrobně popsal, jak fungovala skupina složená zejména z jeho krajanů, která ve velkém vykrádala náklady kamionů hlavně u dálnice D5 v Plzeňském kraji. Byl u většiny ze šesti nyní žalovaných skutků.

Za významnou pomoc při vyšetřování získal tento vysokoškolsky vzdělaný muž status spolupracujícího obviněného.

Jenže teď může být prvním v České republice, který o tuto výhodu přijde. Bez omluvy totiž nepřijel minulý týden k plzeňskému krajskému soudu, který začal vykrádání kamionů projednávat.

Nic o obžalovaném Tumanikovi neví ani jeho advokát Leonid Košnarenko. „Naposledy jsem s klientem hovořil telefonicky asi před měsícem. Výslovně jsem ho upozorňoval na termíny hlavního líčení. Vzal je na vědomí. Také jsem mu posílal dokumenty k podepsání. Bohužel, dodnes je nemám zpět, ani se mi neozval. Klient asi absolvuje základní vojenskou službu v ruské armádě,“ vysvětloval advokát, když se předseda senátu dotazoval, proč chybí obžalovaný.

Podle českého trestního řádu je status spolupracujícího obviněného jakousi odměnou pro stíhaného, který při vyšetřování vše detailně popsal a jeho pravdivé informace významně přispěly k objasnění zločinu spáchaného členy organizované nebo zločinecké skupiny.

„Zaváže se podat úplnou a pravdivou výpověď jak v přípravném řízení, tak i před soudem. Jakmile obviněný poruší své závazky, nebude dál považovaný za spolupracujícího obviněného,“ stanoví trestní řád.

To znamená, že když spolupracující obviněný k soudu nepřijde a nezopakuje své výpovědi, hrozí mu, že přijde o všechny dosavadní výhody. Zatím se takový případ v České republice ještě nestal.

Spolupracující obvinění odcházejí obvykle od soudů s tresty nižšími, než je spodní hranice trestní sazby pro žalovaný skutek.

V tomto případě to znamená, že vykrádači kamionů, kteří podle žalobce způsobili škodu téměř 60 milionů korun, mohou jít do vězení na pět až deset let. Spolupracující obviněný by podle výkladu zákona mohl dostat kratší než pětiletý trest.

Spolupracující obvinění v České republice roky 2015 2016 2017 zproštěno 0 1 0

odsouzeno 1 9 18

zastaveno 0 0 0

souhrnný trest 2 0 3 Zdroj: ministerstvo spravedlnosti

Ze souzené čtveřice je ve vazbě jen Viktar Nekraševič, obžalobou považovaný za hlavu skupiny.

Podle informovaných zdrojů se soudci plzeňského krajského soudu dosud setkali s pěti spolupracujícími obviněnými. Ve většině případů to bylo ve spojitosti s drogovými případy.

Tři kauzy už dospěly k rozsudku. Spolupracující obvinění dostali skutečně výrazně nižší tresty než zbývající spolupachatelé. Ani v jednom z nich ale plzeňští soudci neupustili od potrestání.

Andrea Šlechtová z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti uvedla, že v letech 2015 až 2017 bylo podle jejich statistik v celé České republice 34 spolupracujících obviněných.

„Jedná se o pravomocně skončené věci u soudů a státních zastupitelství,“ vysvětlila Šlechtová. Zatímco soudy statistiku vedou od roku 2015, státní zastupitelství začalo až o dva roky později. Data z loňského roku ministerstvo ještě nemá.