„Je to první takto komplexní a zásadní rekonstrukce od listopadu 1997, kdy byla dálnice z Plzně na Rozvadov zprovozněna,“ řekl v úterý Kovář.
Stavbaři původní betonový povrch, který byl už plný prasklin a vylámaných míst, odtěžili do hloubky půl metru a v současné době tam už pokládají novou vozovku.
„Zrovna v tomhle úseku už byl stav havarijní, už nestačily lokální opravy, proto se přistoupilo ke kompletní rekonstrukci vozovky. V opravách dálnice D5 mezi Plzní a hranicí s Německem budeme pokračovat i v dalších letech, v roce 2028 bychom měli opravovat poslední úseky. V té době to bude ale už 10 let od rekonstrukce prvního úseku,“ vypočítal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.
Na zatvrdlou spodní cementobetonovou vrstvu v úterý dva obří finišery posunující se pomalu za sebou pokládaly 27 centimetrů tlustou finální vrstvu. V ní jsou každých pět metrů zapuštěné kovové trny napříč celou vozovkou, aby vytvrdlý beton držel na místě.
Třetí stroj stříká na vyhlazený beton speciální emulzi, která zpomaluje odpařování vody z tuhnoucí směsi. Po zatvrdnutí betonu najíždí do úseku stroj, který betonovou plochu prořezává do pět metrů dlouhých desek, spáry jsou při finalizaci zalité hmotou. Tohle opatření má zajistit, aby měl beton při změnách teplot prostor pro bezpečné rozpínání nebo smršťování.
Stavbyvedoucí ze společnosti Colas Jiří Kovář tuhle dálnici budoval v 90. letech minulého století, teď se podílí na její rekonstrukci. „Plusem u betonu je, že v něm nikdy nevyjedete kolej. Na rozdíl od asfaltu beton například při požáru cisterny nezačne hořet. U asfaltu byste měli každých sedm let, záleží na zatížení a intenzitě dopravy, vyměnit vrchní vrstvu, stačí čtyři pět centimetrů. U betonu se v 90. letech počítalo se životností kolem 30 let. U něj nemůžete vyměnit jen horní čtyři centimetry, musíte vyměnit celou vrstvu,“ vysvětlil.
V 90. letech stavbaři používali technologii, kdy po tuhnoucím betonovém povrchu přetahovali hrubou jutovou tkaninu, která mírně zdrsnila povrch. „Ale to se časem ojelo. Po zkušenostech ze zahraničí jsme začali s vymetaným betonem, kdy se v určité části tuhnoucího procesu povrch vymetá speciálními ocelovými kartáči. V úseku, na kterém nyní pracujeme, se asi po 15 dnech od položení finální vrstvy bude povrch brousit. Tím vznikne povrch připomínající jemný manšestr,“ popsal Kovář.
ŘSD tenhle povrch testuje na několika úsecích dálnic. „Poznáte to i jako spolujezdec. Když zavřete oči, jízda po takovém povrchu je tišší než technologie vymetaného povrchu,“ vysvětlil Kovář.
Na jaře nechalo ŘSD opravit asi sedm kilometrů dlouhý úsek dálnice od Nové Hospody k Málkovicím ve směru do vnitrozemí. Na začátku prázdnin začala přestavba navazujícího desetikilometrového úseku mezi Přimdou a Novou Hospodou. Celkem zaplatí ŘSD za tyhle dvě stavby miliardu korun.
23. června 2025