Opravy dálnice D5 z Plzně až na hranice potrvají ještě minimálně tři roky

Petr Ježek
  10:21
V 90. letech minulého století se Jiří Kovář podílel na výstavbě dálnice D5 z Plzně na hranici s Německem v Rozvadově na Tachovsku, teď se na stejnou část dálnice vrátil znovu. Je stavbyvedoucím na současné kompletní rekonstrukci desetikilometrového pásu do vnitrozemí od Přimdy k Nové Hospodě. Řidiči se na úsek budou moci vrátit v polovině října.

„Je to první takto komplexní a zásadní rekonstrukce od listopadu 1997, kdy byla dálnice z Plzně na Rozvadov zprovozněna,“ řekl v úterý Kovář.

Stavbaři původní betonový povrch, který byl už plný prasklin a vylámaných míst, odtěžili do hloubky půl metru a v současné době tam už pokládají novou vozovku.

Oprava levého jízdního pásu dálnice D5 u Mlýnce ve směru na Plzeň. Stavbaři pokládají nový cementobetonový povrch pomocí obrovských finišerů. (12. srpna 2025)
Oprava levého jízdního pásu dálnice D5 u Mlýnce ve směru na Plzeň. Stavbaři pokládají nový cementobetonový povrch pomocí obrovských finišerů. (12. srpna 2025)
Po zrekonstruovaném povrchu dálnice D5 od Přimdy k Nové Hospodě se budou moci řidiči poprvé projet v půlce října. (12. srpna 2025)
Oprava levého jízdního pásu dálnice D5 u Mlýnce ve směru na Plzeň. Stavbaři pokládají nový cementobetonový povrch pomocí obrovských finišerů. (12. srpna 2025)
„Zrovna v tomhle úseku už byl stav havarijní, už nestačily lokální opravy, proto se přistoupilo ke kompletní rekonstrukci vozovky. V opravách dálnice D5 mezi Plzní a hranicí s Německem budeme pokračovat i v dalších letech, v roce 2028 bychom měli opravovat poslední úseky. V té době to bude ale už 10 let od rekonstrukce prvního úseku,“ vypočítal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

Na zatvrdlou spodní cementobetonovou vrstvu v úterý dva obří finišery posunující se pomalu za sebou pokládaly 27 centimetrů tlustou finální vrstvu. V ní jsou každých pět metrů zapuštěné kovové trny napříč celou vozovkou, aby vytvrdlý beton držel na místě.

U Rozvadova se staví největší odpočívka v Česku, benzinka i další služby fungují

Třetí stroj stříká na vyhlazený beton speciální emulzi, která zpomaluje odpařování vody z tuhnoucí směsi. Po zatvrdnutí betonu najíždí do úseku stroj, který betonovou plochu prořezává do pět metrů dlouhých desek, spáry jsou při finalizaci zalité hmotou. Tohle opatření má zajistit, aby měl beton při změnách teplot prostor pro bezpečné rozpínání nebo smršťování.

Stavbyvedoucí ze společnosti Colas Jiří Kovář tuhle dálnici budoval v 90. letech minulého století, teď se podílí na její rekonstrukci. „Plusem u betonu je, že v něm nikdy nevyjedete kolej. Na rozdíl od asfaltu beton například při požáru cisterny nezačne hořet. U asfaltu byste měli každých sedm let, záleží na zatížení a intenzitě dopravy, vyměnit vrchní vrstvu, stačí čtyři pět centimetrů. U betonu se v 90. letech počítalo se životností kolem 30 let. U něj nemůžete vyměnit jen horní čtyři centimetry, musíte vyměnit celou vrstvu,“ vysvětlil.

Silničáři se vracejí na D5, začnou opravovat desetikilometrový úsek na Tachovsku

V 90. letech stavbaři používali technologii, kdy po tuhnoucím betonovém povrchu přetahovali hrubou jutovou tkaninu, která mírně zdrsnila povrch. „Ale to se časem ojelo. Po zkušenostech ze zahraničí jsme začali s vymetaným betonem, kdy se v určité části tuhnoucího procesu povrch vymetá speciálními ocelovými kartáči. V úseku, na kterém nyní pracujeme, se asi po 15 dnech od položení finální vrstvy bude povrch brousit. Tím vznikne povrch připomínající jemný manšestr,“ popsal Kovář.

ŘSD tenhle povrch testuje na několika úsecích dálnic. „Poznáte to i jako spolujezdec. Když zavřete oči, jízda po takovém povrchu je tišší než technologie vymetaného povrchu,“ vysvětlil Kovář.

Na jaře nechalo ŘSD opravit asi sedm kilometrů dlouhý úsek dálnice od Nové Hospody k Málkovicím ve směru do vnitrozemí. Na začátku prázdnin začala přestavba navazujícího desetikilometrového úseku mezi Přimdou a Novou Hospodou. Celkem zaplatí ŘSD za tyhle dvě stavby miliardu korun.

23. června 2025
