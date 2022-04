Údržba tunelu Valík na D5 si vyžádá omezení průjezdu i tři úplné uzavírky

Do neděle měly stavební firmy naplánovanou opravu povrchu dálničního přivaděče u Ejpovic, kvůli kterému se uzavíraly pravé jízdní pruhy ve směru k dálnici D5 i od Prahy na Plzeň.

„V pondělí, zřejmě v průběhu dne, dojde ke změně dopravního značení. Začne další etapa opravy povrchu, nově budou uzavřené rychlé jízdní pruhy,“ upozornil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.

S přesunem prací z pravých jízdních pruhů do levých v obou směrech dálničního přivaděče u mimoúrovňové křižovatky Ejpovice se tak řidičům otevírají pravé jízdní pruhy a s nimi i sjezdy z přivaděče na silnici Tymákov - Ejpovice i nájezdy ze silnice na přivaděč. Končí tak i objízdná trasa přes Ejpovice a Kyšice.

Končí objížďka přes Ejpovice a Kyšice

V dalších etapách prací dojde i na to nejdůležitější - odstranění hrbů, které se za čtvrt století provozu vytvořily na přivaděči mezi Kyšicemi a Ejpovicemi. Kompletní rekonstrukce téměř tři kilometry dlouhé části dálničního přivaděče je plánovaná na dvě stavební sezony - do podzimu roku 2023. Stavební firmy se ale pokusí vše zvládnout ještě v letošním roce.

Oprava by měla stát přes 230 milionů korun. „Při stavbě komunikace byly použity bobtnavé zeminy. Když se nasáknou vodou, v zimě zvětší svůj objem, ale do původního se už nevrátí,“ jednoduše vysvětlil koncem února končící šéf plzeňského pracoviště ŘSD Zdeněk Kuťák závěry znalců.

Oprava bude stejná, jako u obdobných problémů na dálnici D5 mezi Ejpovicemi a Rokycany v loňském roce nebo ještě dříve u středočeské Bavoryně. Těleso komunikace budou muset bagry odtěžit až na původní pláň a všechny vrstvy vozovky vybudovat znovu.

Vše je naplánované tak, aby i po dobu stavby mohla auta po přivaděči projíždět alespoň jedním pruhem v každém směru.

Tunel čeká údržba a servis

Kvůli údržbě tunelu Valík na dálničním obchvatu Plzně musejí řidiči až do čtvrtka počítat s omezeními při průjezdu tunelem, třikrát bude zcela uzavřen. Informovaly o tom policie a ŘSD.

První kompletní zastavení provozu bylo plánované ve směru od Rozvadova na Prahu hned na dnešek před polednem a to jen na pár minut - kvůli kompletnímu obousměrnému převedení dopravy do tunelového tubusu, kterým se běžně jezdí směrem od Prahy na hranice s Německem.

Tunelem určeným pro jízdu na Rozvadov budou auta jezdit obousměrně až do středečních půl šesté ráno. V ten čas pro změnu dojde k obousměrnému převedení provozu do druhého z tubusů 400 metrů dlouhého tunelu. Kvůli převedení dopravy bude tunel asi na čtvrt hodiny kompletně uzavřený.

Ve tři čtvrtě na šest ráno by se auta měla rozjet, v tubusu ve směru na Prahu bude obousměrný provoz do čtvrtka 28. dubna, kdy je na 14. hodinu plánované zastavení provozu ve směru od Prahy. To by mělo trvat přibližně 10 minut, pak už se doprava vrátí do tunelu bez omezení, tedy v každém směru ve dvou jízdních pruzích.