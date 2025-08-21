Na D5 na Tachovsku se srazil kamion s dodávkou, záchranáři se tam těžce dostávali

Autor:
  16:54
V opravovaném úseku dálnice D5 na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na místo vůbec dostat.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Auta se srazila kolem půl čtvrté odpoledne v úseku mezi Novou Hospodou a Mlýncem, kde se jezdí oběma směry jen v jedné polovině dálnice. V pásu do vnitrozemí pracují stavbaři, kompletně vybourali a nově budují betonový povrch v 10 kilometrů dlouhém úseku.

Právě kolony aut z obou stran a rozkopaná dálnice se staly pro záchranáře velkým problémem. K místu nehody se dostávali jen s obrovskými obtížemi.

„Využíváme stavební stroj k tomu, aby naší technice vytvořil příjezdovou cestu. Jedna z jednotek se již dostala na místo a spolupracuje se zdravotnickou záchrannou službou. Bylo zahájené vyprošťování jedné osoby,“ informoval kolem 16. hodiny mluvčí hasičů Michal Holeček.

„Jsou hlášena dvě zranění,“ potvrdila prvotní zprávu Andrea Divišová ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Opravy dálnice D5 z Plzně až na hranice potrvají ještě minimálně tři roky

Policie na síti X uvedla, že doprava na téhle části dálnice je kompletně zastavená.

„Upozorňujeme řidiče na úplné uzavření dálnice D5 v obou směrech jízdy, a to z důvodu přistání vrtulníku v souvislosti s dopravní nehodou nákladního vozidla s dodávkou, která se stala na 132,5. km ve směru jízdy na Prahu,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Policisté odklánějí dopravu mezi Mlýncem a Novou Hospodou na okolní silnice.

13. srpna 2025

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Zkomplikovaly i provoz vlaků

V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupovaly Českem ve dvou liniích. Meteorologové upozorňovali, že na Šumavě může dojít ke zvedání hladin řek. Na některých místech...

Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

Poslankyně a jednička kandidátky STAN v Plzeňském kraji Michaela Opltová na sociálních sítích v době volební kampaně sdílela fotografie se svým partnerem, náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou....

Školák využil opilosti o 30 let starší Ukrajinky a znásilnil ji, do vězení nepůjde

Krajský soud v Plzni zamítl odvolání mladistvého chlapce, jemuž soud nižší instance vyměřil za znásilnění ženy podmínku a nařídil ústavní výchovu. Patnáctiletý chlapec z Klatovska vloni využil toho,...

Vlčí detektivka v Srní. Odchycenou samici vrátili ke smečce, ve výběhu ale našli lebku

Zoologové šumavského parku vrátili ke smečce v Srní vlčici, kterou po několikadenním pobytu na svobodě odchytli. Stále ale není jasné, kolik vlků ve výběhu skutečně je a kolik jich uteklo. Čísla se...

„Nejchytřejší Čech“ i příbuzní slavných. Kdo chce do Sněmovny z konců kandidátek

Premium

Volby do Sněmovny se rychle blíží, strany finišují s kampaní a už také odhalily kompletní kandidátky. Redakce iDNES.cz je prošla a přináší přehled zajímavých osobností, které kandidují ze zadních...

Na D5 na Tachovsku se srazil kamion s dodávkou, záchranáři se tam těžce dostávali

V opravovaném úseku dálnice D5 na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na místo vůbec dostat.

21. srpna 2025  16:54

Uprchlou vlčici odchytili a vrátili do výběhu v Srní, záhy uhynula

V Srní na Klatovsku ve středu odpoledne uhynula vlčice, kterou předtím v noci zoologové správy šumavského parku odchytili v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Příčinu úhynu...

21. srpna 2025  15:01

Když nevyšla vražda dozorce, zapálili celu. Vězeň dostal sedmnáct let

Krajský soud v Plzni vyměřil pětadvacetiletému Dominikovi Danyimu sedmnáctileté vězení za dvojnásobný pokus o vraždu. Loni v květnu se pokusil spolu se spoluvězněm v káznici v Horním Slavkově zabít...

21. srpna 2025  13:36

Pár minut parkování navíc za čtyři stovky. Teď pokuta nabobtnala a řeší ji soudy

Až soudci Nejvyššího správního soudu v Brně budou řešit stížnost majitele auta kvůli pokutě za čtyřminutové překročení limitu pro parkování na místě pro zásobování v centru Plzně. Vlastník auta...

21. srpna 2025  9:52

Slončík se z Plzně vrací do Hradce: Věřím, že to je správná volba

Tak přece jen půjdou fotbalisté Hradce Králové do dalších zápasů, v nichž potřebují napravit neslavný vstup do sezony, s vytouženou posilou. Do jejich týmu se totiž po několika měsících vrací Tom...

21. srpna 2025  9:49

Zabiju tě, strašil muž s pistolí přítele expartnerky. Zbraň ale nebyla skutečná

Zásahová jednotka si došla pro muže, který na plzeňském úřadě vyhrožoval a urážel přítele své bývalé partnerky. Vše vyvrcholilo před budovou, kde útočník vytáhl na soka zbraň a zamířil na něj. Když...

20. srpna 2025  15:46

Na Klatovsku odchytili další vlčici. Zda utekla ze Srní, potvrdí až DNA

Zoologové odchytili druhou vlčici, která se pohybovala v okolí Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku. Zda se jedná o zvíře, které uteklo z výběhu v Srní, určí až analýza DNA. Identifikační čip se...

20. srpna 2025  14:37

Chtěli zabít dozorce, soudí dvojici vězňů. Když jim plán nevyšel, zapálili celu

Loni v květnu se podle obžaloby pokusili dva vězni v káznici v Horním Slavkově zabít dozorce. Vyrobili si k tomu speciální bodný nástroj. Když jim plán nevyšel, v cele se zabarikádovali, zapálili...

20. srpna 2025  10:35

Na šanci si musel počkat, pak se Višinský odměnil hattrickem. To jsem nečekal, líčil

Jeden hattrick o víkendu, další diváci na stadionu v Mladé Boleslavi viděli hned o tři dny později. Tentokrát se ale o show postaral soupeř. V úterní dohrávce třetího ligového kola kraloval záložník...

19. srpna 2025  21:20

Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, hattrick Višinského, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Plzně rozstříleli v dohrávce třetího ligového kola Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:0. Hosté vstřelili všechny branky mezi 17. a 55. minutou. Hattrick zaznamenal Denis Višinský, gólem a...

19. srpna 2025  17:30,  aktualizováno  20:15

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

V okolí Srní pobíhají ještě dva vlci uprchlí z výběhu, potvrdily testy DNA

Na svobodě jsou ještě dva vlci, kteří zatím nezjištěným způsobem zřejmě na přelomu července a srpna utekli z výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Potvrdily to genetické testy ze vzorků...

19. srpna 2025  13:16

Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

Poslankyně a jednička kandidátky STAN v Plzeňském kraji Michaela Opltová na sociálních sítích v době volební kampaně sdílela fotografie se svým partnerem, náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou....

19. srpna 2025  11:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.