Auta se srazila kolem půl čtvrté odpoledne v úseku mezi Novou Hospodou a Mlýncem, kde se jezdí oběma směry jen v jedné polovině dálnice. V pásu do vnitrozemí pracují stavbaři, kompletně vybourali a nově budují betonový povrch v 10 kilometrů dlouhém úseku.
Právě kolony aut z obou stran a rozkopaná dálnice se staly pro záchranáře velkým problémem. K místu nehody se dostávali jen s obrovskými obtížemi.
„Využíváme stavební stroj k tomu, aby naší technice vytvořil příjezdovou cestu. Jedna z jednotek se již dostala na místo a spolupracuje se zdravotnickou záchrannou službou. Bylo zahájené vyprošťování jedné osoby,“ informoval kolem 16. hodiny mluvčí hasičů Michal Holeček.
„Jsou hlášena dvě zranění,“ potvrdila prvotní zprávu Andrea Divišová ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.
Policie na síti X uvedla, že doprava na téhle části dálnice je kompletně zastavená.
„Upozorňujeme řidiče na úplné uzavření dálnice D5 v obou směrech jízdy, a to z důvodu přistání vrtulníku v souvislosti s dopravní nehodou nákladního vozidla s dodávkou, která se stala na 132,5. km ve směru jízdy na Prahu,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.
Policisté odklánějí dopravu mezi Mlýncem a Novou Hospodou na okolní silnice.
13. srpna 2025