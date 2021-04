Opilý šofér jel po dálnici v protisměru, dostal podmínku a přišel o auto

Nebezpečnou sobotní jízdu opilého jednapadesátiletého muže z Polska, která se naštěstí obešla bez karambolu, potrestala soudkyně Okresního soudu v Tachově hned v pondělí.

Schválila dohodu o vině a trestu, kterou uzavřel řidič se státní zástupkyní. „Trest se mi jeví jako přiměřený. Obžalovaný se doznal, přijal vinu i trest,“ sdělila pro MF DNES soudkyně Michaela Řezníčková a dodala, že spis tak uzavřela ve lhůtě do 48 hodin a poté muže propustila ze zadržení.

Za obecné ohrožení byl řidič ohrožen sazbou od 3 do 8 let. Soudkyně schválila dohodu o nepodmíněném trestu v délce tří let s odkladem na stejně dlouhou dobu. Dále tři roky nesmí řídit motorová vozidla a přišel také o vůz Audi A4, se kterým po dálnici v protisměru jel. Jeho hodnota je přes sto tisíc korun a muž auto ještě splácí.

Podle soudkyně Polák v soudní síni svého činu hluboce litoval. „Jednalo se o jeho první exces, dosud nebyl soudně trestán. Přihlédla jsem také k tomu, že během nebezpečné jízdy nedošlo k poškození majetku a nikomu se nic nestalo. Byť se jednalo o závažné ohrožení,“ dodala Řezníčková.

Řidič během výslechu na policii řekl, že do Čech neměl vůbec v úmyslu jet. Tvrdil, že skončil v práci v Německu a po rozlučce s kamarády nasedl do auta a chtěl jet domů. Jenže byl tak dezorientovaný, že se někde zamotal a pak zjistil, že jede v protisměru po dálnici.

Policisté přijali oznámení o vozidle v protisměru na dálnici D5 směrem od státních hranic na Plzeň před čtvrtou hodinou odpoledne. Policejní hlídka okamžitě vyjela ke 142. kilometru, ale auto v protisměru nespatřila.

Opilý šofér si zhruba po 11 ujetých kilometrech uvědomil svoji chybu a otočil se. Policisté ho zastavili na odpočívadle na Svaté Kateřině na Tachovsku.

Jeho dechová zkouška měla pozitivní výsledek. „Na displeji se ukázalo 4,06 promile alkoholu v dechu,“ upozornila policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Následně se muž dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření v nemocnici spojeným s odběrem biologického materiálu. Poté skončil na záchytné stanici, aby vystřízlivěl.