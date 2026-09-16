„V úterý v odpoledních hodinách jsme přijali několik oznámení o vozidlu, které jede po dálnici D5 od 128. kilometru ve směru na Plzeň v protisměru,“ informovala policejní mluvčí Iva Vršecká.
Na místo se okamžitě rozjeli policisté, kteří zjistili, že se jedná o Toyotu Yaris, kterou řídí osmdesátiletý šofér.
Ten dojel až na benzinovou stanici na 123. kilometru dálnice, kde se otočil a pokračoval v jízdě směrem na Rozvadov. Ujel tak pět kilometrů.
„Vzhledem ke vzdálenosti, kterou řidič urazil, se mu v hustém provozu muselo vyhnout několik desítek řidičů a jen zázrakem nedošlo k žádné dopravní nehodě a zranění,“ pokračuje mluvčí a dodává, že s ohledem na rychlost jízdy i nepředvídatelnost takové situace mohou dopravní nehody končit fatálně.
|
Opilý řidič se řítil dálnicí D6 v protisměru rychlostí 190 kilometrů v hodině
Věc si převzali kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření za spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti a případem se nadále zabývají.
Připomínáme řidičům, že je nezbytné si řádně všímat dopravního značení, a to nejen u nájezdových tras. „Pokud nastane situace, že řidič najede na dálnici do protisměru, musí okamžitě zastavit, vozidlo označit a vytočit linku 158. Může tím zachránit život nejen sobě, ale i ostatním účastníkům silničního provozu,“ radí Iva Vršecká.